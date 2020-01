La grève a déjà coûté 600 millions d'euros à la SNCF

La grève contre la réforme des retraites, qui perturbe fortement le trafic ferroviaire depuis le 5 décembre, a occasionné un manque à gagner de plus de 600 millions d'euros à la SNCF, a indiqué son patron Jean-Pierre Farandou dans ses voeux aux cheminots lundi.

«Nous avons perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée en interne. «Je formule le voeu que la grève qui a démarré le 5 décembre dernier s'arrête. Cette grève perturbe lourdement la vie des Français, affecte l'économie de notre pays et abîme notre entreprise», a-t-il déploré lundi.

La SNCF estime généralement à 20 millions par jour le manque à gagner pendant les grèves, les pertes commerciales étant loin d'être compensées par les économies en salaires, en électricité et en carburant. S'ajoutent les compensations qu'elle devra verser aux voyageurs et aux régions qui subventionnent les transports locaux --qu'il est difficile de quantifier à l'avance-- et les coûts engendrés par la recherche de transports de substitution.

Les cheminots en grève, «je respecte leur position», a observé Jean-Pierre Farandou. «Je voudrais toutefois qu'ils prennent conscience des avancées obtenues en termes de transition entre le régime spécial et le nouveau système», a-t-il relevé. «Je rappelle que 58% des cheminots statutaires, dont 3 conducteurs sur 4, ne sont pas concernés. Et je rappelle que pour les cheminots statutaires concernés, la transition sera très progressive et les modalités de calcul de leurs retraites donneront un résultat très proche du régime actuel.»

A la recherche d'un compromis

Après plus d'un mois de contestation, la CFDT a mis sur la table des pistes de compromis sur la réforme des retraites que le gouvernement compte examiner, résolu lundi à trouver un «sortie de crise rapidement».

«Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche», a même affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France Inter. «Il faut voir dans le détail ce que sont ces propositions» lorsque «les négociations se réouvrent» mardi, a commenté plus prudemment la porte-parle du gouvernement Sibeth Ndiaye à l'issue du conseil des ministres de rentrée.

La semaine s'annonce tendue, ponctuée par une série de mobilisations contre la réforme. Alors que les négociations reprendront mardi entre gouvernement et syndicats, les organisations les plus hostiles au projet ont prévu deux grosses journées d'action jeudi et samedi.

En attendant, la grève à la SNCF, désormais la plus longue depuis sa création en 1938, se poursuit mais s'atténue avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3, un Intercités sur 3 et en Ile-de-France un Transilien sur deux. Côté RATP, l'essentiel des lignes de métro ne fonctionnent qu'aux heures de pointe ou très partiellement et seuls 1 bus sur 2 circule. (AFP/nxp)