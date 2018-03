La génération Poutine, entre indifférence et révolte

Lorsque Vladimir Poutine est arrivé au Kremlin, ils venaient de naître. Dix-huit ans après, étudiants ou jeunes professionnels, ils s’apprêtent à le réélire pour six ans. «Il aurait pu être à mon baptême. On pourrait bientôt l’inviter à mon mariage!» ironise Elena, 19 ans. La politique, elle s’en fiche. Le président, «c’est comme mes parents: on ne le choisit pas dans notre pays, il fait partie du paysage…» plaisante Elena. Elle représente bien cette Russie de Poutine sans Poutine. Ils vivent plutôt bien, mieux que les adolescents des chaotiques années 90 postcommunistes. La plupart d’entre eux soutiennent le chef du Kremlin. Mais le plus souvent dans l’indifférence, oubliant d’aller voter. Et avec parfois des élans de révolte.

«Derrière l’indifférence, une minorité commence à se lasser de l’État Poutine. La stabilité, cela ne suffit plus», prévient Konstantin Eggert, politologue indépendant. Il n’est pas surpris de voir une nouvelle génération de rebelles qui a grandi en dix-huit ans de pouvoir sous Vladimir Poutine. Loin de l’apathie politique rampante chez les jeunes, ils ont rejoint les manifestations d’Alexeï Navalny, le leader de l’opposition, exclu de la présidentielle. En quête de maturité politique, ces ados sont moins préoccupés que leurs parents par le maintien de la stabilité garanti par Vladimir Poutine. «Ils se cherchent et cherchent une autre figure politique. Navalny propose une alternative, mais elle est encore trop étroite. Sa lutte contre la corruption, ce n’est pas suffisant», prévient Konstantin Eggert.

Coup de jeune?

«Le pays change. Poutine ne change pas au même rythme que le pays. Il y a un décalage, mais ce décalage n’est pas encore à un niveau critique», reconnaît un proche du Kremlin alors qu’un département entier de l’administration présidentielle a été mobilisé depuis plus d’un an pour travailler sociologiquement sur les 15-25 ans. Sa mission: les convaincre que Vladimir Poutine peut apporter à la fois stabilité et changement.

Aussi le président a-t-il cherché à se donner un coup de jeune en se rendant chez Yandex. Une visite emblématique dans le «Google russe», longtemps soupçonné par le Kremlin de servir les intérêts occidentaux. Il s’est aussi mêlé, avec une décontraction tout orchestrée, à la foule du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, en octobre, à Sotchi. Le président paraissait à l’aise au milieu de ces ados sourire aux lèvres et acné sur les joues. De futurs électeurs.

Ilya Bondarenko, 20 ans, barman à Sotchi

«Très vite, j’ai dû apprendre la vie sur le terrain, loin des études. Direction la capitale puis la station de ski sur les hauteurs de Sotchi. Je veux tout faire, tout découvrir, tout essayer. Nous, les gens, n’avons pas beaucoup d’influence sur la géopolitique, qui nous dépasse. À la présidentielle, je ne voterai pas pour Poutine. Il devrait respecter la Constitution et son esprit. Mes faveurs iraient plutôt à la candidate libérale Ksenia Sobtchak. Au moins, elle est un nouveau visage dans notre politique.»

Olessia Khristosenko, 20 ans, salariée dans une permanence de l’opposant Alexeï Navalny

«Dimanche, je ne voterai pas! Cette présidentielle est une farce pour maintenir Vladimir Poutine au pouvoir. Alexeï Navalny est le seul à vraiment protester tout en essayant d’agir. Je me suis retrouvée deux fois en prison. En juin pour avoir agité le drapeau de notre mouvement lors d’une manifestation non autorisée. Puis en octobre pour être restée trop longtemps dans la rue avec d’autres supporters. Cela devient absurde! Les autorités veulent nous effrayer, mais l’effet est inverse: nous sommes plus motivés que jamais.» Lisa Gousseva, 18 ans, étudiante en médecine à Moscou

«Voter pour Poutine, c’est une évidence! Il est au pouvoir depuis longtemps et pour longtemps. Je ne vois pas le problème de voter pour la stabilité! C’est bien pour le pays. À 18 ans, en tant que citoyenne responsable, j’ai senti que c’était un devoir de m’impliquer plus. Et forcément pour Poutine. Sans aucune hésitation! À la maison, on parle de politique. Tout le monde soutient Poutine. Il a réussi à remettre de l’ordre! Je sais qu’il est beaucoup critiqué dans les pays occidentaux. Cela ne me touche pas. Ils n’ont pas le droit de se mêler de notre politique intérieure.»

Danil Shlik, 20 ans, apprenti conducteur de métro à Moscou

«Je voterai pour Pavel Groudinine, le candidat communiste. C’est la seule voie possible pour sortir de la crise et du capitalisme oligarchique. Avec mon emploi de machiniste dans le métro à Moscou, je vais gagner 20 000 roubles (300 euros) pendant la phase de formation puis 60 000 roubles (900 euros). Cela reste peu quand on voit tout ce que gagnent les riches… Nous devons nous battre pour nos droits, pour la justice et l’égalité! Poutine n’est pas un bon président. Il s’occupe bien de la politique étrangère. Mais il ne fait rien en politique intérieure et ne nous sort pas du capitalisme.» (TDG)