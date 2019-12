La fiancée de Jamal Khashoggi dénonce le cynisme du foot italien

D’apparence fragile sous son voile bordeaux, parlant à voix basse dans sa langue natale, le turc, pour ne pas commettre d’impair en anglais, Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné et découpé en morceaux le 2octobre 2018 à Istanbul par le régime wahhabite, est une femme seule. Seule à demander justice pour Jamal Khashoggi face à une monarchie féodale et face à la realpolitik des nations riches qui ne veulent pas compromettre les contrats passés avec Riyad.

«Aucun pays n’a demandé de comptes à l’Arabie saoudite, a déclaré Hatice au cours d’une rencontre avec la presse étrangère à Rome. Le régime a condamné à mort cinq personnes mais on ne sait pas qui, ni avec quelles charges, et on ne sait pas non plus où sont les condamnés. Les Américains évoquent un «accident», une bavure commise par des fonctionnaires, comme il peut y en avoir dans les pays démocratiques. Mais on ne peut pas parler d’accident dans un pays où les plus hautes autorités du régime contrôlent tout.» Sans grands espoirs, Hatice se bat donc afin que les pays les plus riches profitent du G20, programmé en novembre 2020 à Riyad, pour exiger toute la vérité sur l’assassinat du journaliste. «S’ils ne le font pas, ils légitimeront le royaume.»

Mais outre la raison d’État, c’est également à l’indifférence et au cynisme du foot transalpin que se confronte la jeune femme. Le 22décembre se tiendra en effet à Riyad la Supercoupe opposant le vainqueur du dernier championnat italien, la Juventus de Turin, au vainqueur de la Coupe d’Italie, la Lazio de Rome. Une des nombreuses opérations de communication des autorités saoudiennes destinées à rehausser l’image internationale du pays à travers le sport: combats de boxe ou de catch, tournois de tennis et de golf, course de F1, rallye Paris-Dakar. Les ONG mobilisées dans la défense des droits de l’homme ont rebaptisé cette stratégie «sportwashing».

Victoire à la Pyrrhus

Riyad a ainsi acheté pour 21millions d’euros la tenue de trois Supercoupes dans le royaume en cinq ans. Quelque 10% de la somme iront à la ligue de football et les 90% restants aux clubs finalistes. Si le contrat a été signé avant l’assassinat de Jamal Khashoggi, la première édition de la Supercoupe italienne dans le royaume wahhabite s’est déroulée après le drame, en janvier dernier. Pour atténuer les polémiques sur la violation des droits de l’homme dans le royaume, le gouvernement saoudien avait fait une concession en autorisant les femmes, normalement consignées dans un secteur du stade, à occuper les gradins qu’elles voulaient. «Une victoire du sport!» avaient alors déclaré les institutions du foot italien. Victoire à la Pyrrhus, car les billets avaient été achetés par les hommes et les femmes étaient sous haute surveillance. De l’extrême gauche, qui défendait les droits de l’homme, à Matteo Salvini, qui dénonçait la vente des idéaux du sport à un régime islamique, la politique avait poussé des cris d’orfraie… mais en se gardant bien d’intervenir.

Claudio Lotito, président de la Lazio, a tristement avoué mardi le niveau de la soumission du monde du foot aux pétrodollars: «Bien sûr, l’épisode Khashoggi est déplorable, mais un pays entier ne peut pas payer pour une seule personne.» Seul le syndicat des journalistes de la Rai tente d’empêcher la diffusion du match sur les écrans de la chaîne publique. «Les intérêts privés passent avant les droits de l’homme, affirme son représentant, Vittorio di Trapani. Même les principes du journalisme sont bafoués. C’est la télévision saoudienne qui fournit toutes les images dans le stade, nous ne pouvons même pas avoir une équipe sur place.» Un combat perdu d’avance car les tranches de publicité durant le match se sont arrachées.

Le 22décembre, Hatice Cengiz sera encore plus seule que d’habitude. «L’homme que j’ai le plus aimé a été assassiné dans le jardin de l’ambassade d’Arabie saoudite. Le fait que deux équipes italiennes aillent jouer à Riyad revient à soutenir le régime. Ça me fend le cœur.»