La droite pro-UE reste la première force de l’hémicycle

À quoi va ressembler le nouveau Parlement européen? Malgré la montée en puissance des formations d’extrême droite, un camp proeuropéen plus fragmenté continuera à contrôler environ les deux tiers de l’hémicycle. L’extrême droite et les nationalistes sont arrivés en tête du scrutin en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Pologne mais ces résultats sont loin d’être suffisants pour inverser le rapport de force. En revanche, le Parlement de Strasbourg va être profondément remodelé suite au scrutin de ce dimanche 26 mai, qui signe la fin du bipartisme en vigueur depuis 1979. Selon les résultats provisoires publiés lundi, quatre blocs proeuropéens – conservateurs, socialistes, libéraux et écologistes – totaliseront 503 des 751 sièges du Parlement.

Les perdants



Tout en restant les deux plus grandes formations dans l’hémicycle, la droite européenne (PPE), qui obtient 180 sièges, et les sociaux-démocrates (S&D) qui en ont 145, ne sont plus en mesure de constituer à eux seuls une majorité. Les progrès des nationalistes et populistes, mais aussi ceux des libéraux et des Verts leur ont coûté respectivement 36 et 40 sièges. Quant au groupe d’extrême gauche (GUE-NGL) qui totalise 39 sièges, il perd 13 eurodéputés par rapport à 2014.

Les grands gagnant



L’ADLE, le groupe des libéraux et démocrates où vont siéger les eurodéputés La République en marche (LaRem) du président français Emmanuel Macron, obtient 109 eurodéputés contre 69 à la précédente élection, soit 40 députés supplémentaires. Les deuxièmes grands vainqueurs de ce scrutin sont les Verts, avec 69 députés contre 52 en 2014, soit 17 eurodéputés supplémentaires. Les Verts allemands ont quasi doublé leur score à 20,7%, tandis qu’en France, la liste Europe-Ecologie-Les Verts devient la troisième force du pays, rassemblant 13,4% des voix. En Finlande, les écologistes sont la formation qui a le plus progressé avec près de 15% des voix.

Enfin, l’extrême droite, les eurosceptiques et les europhobes rassemblent 171 sièges, soit 16 sièges de plus qu’en 2014. En France, le Rassemblement national (RN) arrive en tête avec 23,4% des voix. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini devance largement les autres listes avec 33,6% des voix. Au Royaume-Uni, le Parti du Brexit de Nigel Farage recueille 31,7% des suffrages. En Hongrie, le parti souverainiste Fidesz, du Hongrois Viktor Orbán, est crédité de 56% des voix. Mais leurs divisions profondes risquent d’entraver leur capacité à former une coalition homogène.

(TDG)