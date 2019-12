La démission de Delevoye embarrasse Macron

Pour le gouvernement, c’est une catastrophe qui intervient au pire moment. Lundi à midi, l’Élysée annonçait avoir accepté «avec regret» la démission de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites qui avait rang de ministre depuis trois mois. À la veille de la journée de mobilisation de ce mardi qui s’annonce décisive, à deux jours de la reprise de négociations particulièrement explosives et délicates avec les syndicats, l’homme qui pilotait le dossier depuis deux ans, celui qui avait gagné confiance et estime jusque chez ses adversaires les plus acharnés, s’effondre. Emmanuel Macron n’a pas même quarante-huit heures pour le remplacer…

Tout s’est passé en quelques jours. Samedi 7 décembre, la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique fait paraître la déclaration d’intérêts de Jean-Paul Delevoye, comme pour chaque nouveau ministre. Il y révèle trois mandats, deux bénévoles et un rétribué 64 420 euros par an à la présidence d’un think tank lié à des milieux patronaux, Parallax. Problème: la fonction de ministre est, selon la constitution, «incompatible avec toute activité professionnelle».

Il y a pire. Le lendemain, «Le Parisien» révèle que Delevoye a oublié de citer une fonction d’administrateur, non rémunérée, dans un institut de formation pour les assureurs privés, Ifpass, où il a donné des cours. Son entourage parle d’un simple «oubli», mais la boîte de Pandore est ouverte, et dans les jours qui suivent d’autres oublis sont révélés, dix au total, qui, pour être généralement bénévoles, n’en posent pas moins des questions de conflit d’intérêts.

Au sein du gouvernement, on fait bloc. «Sa bonne foi est totale», tranche le premier ministre, Édouard Philippe. Fort bien, mais l’opposition demande sa démission, et dans les manifestations un slogan fait fureur: «Delevoye sans issue…»

Le coup de grâce vient lundi matin, quand Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l’homme clé des négociations et qui a toujours reconnu en Jean-Paul Delevoye «un partenaire loyal», avoue son trouble sur France Inter. «Je suis abasourdi, comme beaucoup de gens, je ne comprends pas.» Refusant d’appeler explicitement à sa démission et avouant sa crainte de voir disparaître «celui qui connaît le mieux les positions des différents interlocuteurs», il finit par lâcher: «Discuter avec des gens affaiblis, c’est beaucoup plus compliqué […], c’est sûr que ça en rajoute à la difficulté du sujet.»

Cet aveu du syndicaliste le plus sincèrement disposé au dialogue scelle le sort de Jean-Paul Delevoye. Dans l’annonce de sa démission qu’il publie sur Twitter, le ministre invoque l’intérêt supérieur de la réforme des retraites: «Ce projet est essentiel pour la France. En me maintenant, je le fragilise. […] Mon erreur est d’une légèreté coupable. Je la paie. C’est la dure loi de la responsabilité, de l’exemplarité et de la transparence.»

Dure loi en effet, et qui frappe le gouvernement Macron comme jamais elle n’avait frappé aucun gouvernement auparavant. Depuis l’élection du président français, en mai 2017, sept de ses ministres ont été contraints à la démission en raison de l’ouverture d’une enquête ou de problèmes d’éthique. Triste record pour celui qui avait fait de l’exemplarité en politique un de ses engagements. Certains se sont brillamment recasés, comme le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand; d’autres gardent une influence profonde, comme le président du Modem, François Bayrou; d’autres enfin se fondent dans l’anonymat parlementaire, comme l’ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy…

Jean-Paul Delevoye, 74 ans, ira peut-être se consacrer à ses petits-enfants. Il y a pire retraite que celle-là, mais en endossant la réforme la plus ambitieuse du quinquennat Macron, ce n’est sans doute pas celle dont il rêvait…