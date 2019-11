La crise catalane prend en otage l’élection espagnole de dimanche

La Catalogne? On ne parle que de ça! La question indépendantiste est sur toutes les lèvres à l’heure où les électeurs espagnols désabusés s’apprêtent à retourner aux urnes ce dimanche… à peine sept mois après le scrutin d’avril et pour la quatrième fois en quatre ans. Lundi soir, la crise catalane était au cœur de l’unique débat télévisé. Le même jour, des manifestants huaient le roi Felipe VI, en visite à Barcelone. Et ce samedi s’annonce tendu, le mouvement séparatiste «Tsunami démocratique» ayant appelé à des rassemblements lors de ce traditionnel «jour de réflexion» durant lequel les partis ne font pas campagne.

De nouveaux clashs avec les forces de l’ordre ne sont pas à exclure. Selon le quotidien «El País», Madrid envoie en Catalogne 2500 policiers et 2000 gardes civils pour épauler les 8000 «Mossos d’Esquadra», agents catalans. Objectif officiel: sécuriser les 2700 bureaux de vote et intervenir si des manifestations donnent lieu à des débordements violents.

La colère de la rue catalane a éclaté lundi 14 octobre quand la Cour suprême a condamné neuf indépendantistes à des peines de prison de 9 à 13 ans pour «sédition» et «détournements de fonds» dans le cadre de la tentative de sécession en octobre 2017. L’aéroport El Prat à Barcelone a connu de nombreuses annulations de vols, bloqué par la manifestation surprise qu’avait lancée «Tsunami démocratique» sur les réseaux sociaux. Un mouvement sans leader apparent, dont l’idée aurait germé au début de septembre lors d’une réunion à Genève de responsables indépendantistes…

L’extrême droite jubile

Dans un paysage politique très fragmenté, où il est devenu extrêmement difficile de décrocher une majorité pour gouverner, tous les partis ont adapté leur discours sur l’enjeu catalan afin de grappiller des voix chez le voisin. Ainsi, le socialiste Pedro Sanchez, actuel chef du gouvernement espagnol, a durci le ton lors du débat télévisé lundi soir, en espérant capter des électeurs à sa droite: il a proposé une réforme du Code pénal «pour interdire une bonne fois pour toutes les référendums illégaux en Catalogne». Et tant pis s’il perd définitivement le soutien des députés indépendantistes qui l’avaient un temps appuyé!

Du coup, la droite renchérit. Le leader du Parti populaire (conservateur), Pablo Casado, prône la reprise en main par l’État espagnol de la sécurité dans la région. Quant au chef de Ciudadanos (libéraux), Albert Rivera, il appelle à suspendre l’autonomie de la Catalogne et à destituer le président indépendantiste Quim Torra. Enfin, la formation ultranationaliste Vox de Santiago Abascal dénonce le «coup d’État permanent» des séparatistes et réclame l’arrestation de Torra. Bref, c’est à qui brandira le plus grand bâton!

Vox pourrait d’ailleurs être le plus grand bénéficiaire de la crise catalane. Ce parti, l’historien Xavier Casals le compare au Rassemblement national de Marine Le Pen ou à la Ligue de Matteo Salvini. Or, selon les sondages, cette formation d’extrême droite, entrée en force au parlement espagnol en avril dernier avec 24 députés sur 350, améliorera encore son score ce dimanche et deviendra peut-être même la troisième force politique du pays. Du jamais vu depuis la mort du dictateur Franco en 1975.

La gauche démobilisée

Cette montée en puissance, le socialiste Pedro Sanchez espérait sans doute pouvoir la freiner un tant soit peu en rassemblant l’électorat de gauche autour de l’exhumation «historique», en octobre, de la dépouille du dictateur Franco, pour la faire transférer de son mausolée près de Madrid à un caveau familial discret. Mais les électeurs de gauche semblent au contraire démobilisés, reprochant à Pedro Sanchez d’avoir convoqué ces énièmes élections au lieu de former une coalition avec l’anticapitaliste Pablo Iglesias du parti Podemos.

Enfin, la donne sera d’autant plus complexe au parlement que les députés indépendantistes de Catalogne feront l’impossible pour gripper la machine: «Ingouvernables!» tel est même le slogan de la Candidature d’unité populaire (CUP), le petit parti des sécessionnistes radicaux.