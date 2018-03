La course des «opportunistes»

Pour le moment, les Suisses et les Britanniques s’observent très attentivement. Qui sera le premier à trouver un arrangement, à définir un modèle de partenariat avec l’UE? Entre la grande île au large du continent et la petite île au centre de l’UE, c’est la course contre la montre.

Tandis que les échanges vont bon train entre Berne et Londres, à Bruxelles, les journalistes britanniques s’intéressent soudainement à la relation spéciale qu’entretient la Suisse avec l’UE. Il était impossible de prédire que les Britanniques et les Suisses se retrouveraient un jour dans le même bateau. Après tout, cela fait un moment que les Suisses ont refusé l’adhésion et ont opté pour une sorte de relation à distance.

Qui sera le premier, des Suisses ou des Britanniques, à trouver un arrangement, à définir un modèle de partenariat avec l’UE?

Bruxelles a longtemps tendu la main aux Suisses dans l’espoir qu’ils changent un jour d’avis. Mais comme chacun le sait, c’était peine perdue. En Suisse, le scepticisme à l’égard de l’UE a aujourd’hui atteint son paroxysme. Un véritable chagrin d’amour pour les acteurs de Bruxelles. À cela vient s’ajouter un tissu toujours plus complexe d’accords bilatéraux qui permettent à la Suisse de s’assurer l’accès à certaines parties du marché unique.

Certes, les Britanniques ont un jour adhéré à l’UE, mais le nombre de parallèles a de quoi surprendre. Les Britanniques n’ont jamais vraiment été heureux au sein de l’UE, se créant au fil des années un statut de membre à la carte. Alors que, grâce à leurs accords bilatéraux, les Suisses avaient un pied dedans, les Britanniques faisaient partie de la communauté, mais avec un pied dehors.

Aujourd’hui, les Britanniques et les Suisses sont accusés d’«opportunisme», parfois simultanément. Par le passé, les diplomates suisses avaient réussi à arracher des aveux à leurs partenaires européens, ce qu’ils regrettent aujourd’hui. Il en va de même pour les Britanniques, dont les diplomates ont la réputation d’avoir usé d’adresse pour imposer leurs intérêts particuliers au sein de l’UE.

Tout comme les Suisses, les Britanniques sont confrontés à des ressentiments et à un désir de vengeance. Comme on l’entend aujourd’hui, les Britanniques seront moins bien traités dehors que dedans. La politique ne fonctionne pas sans sentiments. Si le Brexit n’avait pas de conséquences pour les Britanniques, beaucoup seraient tentés de suivre leur exemple et le club des Vingt-Sept serait rapidement dissous.

De plus, un marché unique ne peut fonctionner que si tous respectent les mêmes règles. La même question se pose donc aux Suisses et aux Britanniques: combien de leur souveraineté sont-ils prêts à sacrifier pour avoir accès à ce marché unique à l’avenir? Du côté de la Suisse, l’UE exige la mise en place de nouvelles bases, considérant que leur relation bilatérale est dépassée. Il est question d’un contrat-cadre avec règlement commun des litiges et de l’obligation d’adapter en permanence les accords, jusqu’à présent statiques, à l’évolution du droit européen.

Une pilule difficile à avaler pour les Britanniques et les Suisses, attachés à leur souveraineté. Le rôle d’arbitre de la Cour de justice de l’Union européenne, un rôle que l’UE considère comme indispensable à une application uniforme des règles au sein du marché unique, constitue un problème majeur. Alors que les Britanniques aimeraient se débarrasser des «juges étrangers» au moment de leur sortie de l’UE, les Suisses n’ont d’autre choix que de céder à leurs menaces s’ils ne veulent pas compromettre leur accès au marché.

C’est pourquoi la politique suisse se satisfait actuellement d’un modèle prévoyant qu’un tribunal arbitral commun en amont pourra se substituer à la Cour de justice européenne et dédramatiser les choses, par la même occasion. En Suisse, certains parlent d’un marché de dupe, d’une manipulation de l’UE, car en fin de compte, Luxembourg aurait tout de même le dernier mot. Quant aux Britanniques, ils devront eux aussi accepter un modèle similaire s’ils ne veulent pas que leur place financière perde l’accès au marché unique et souffre trop du Brexit. La course des «opportunistes» est aujourd’hui entrée dans une phase décisive. La date de sortie du Royaume-Uni de l’UE et celle des prochaines élections européennes approchant à grands pas, le temps est compté. Si je ne me trompe pas, les Suisses ont actuellement une longueur d’avance. Cela est notamment dû au fait qu’ils sont plus pragmatiques que les Britanniques, paralysés par leurs guerres de tranchées idéologiques.

