La coalition de Merkel menacée par le raz-de-marée de l’extrême-droite à l’Est

Jamais l’extrême droite n’avait réalisé un score aussi important en Allemagne. Elle a atteint ce dimanche un résultat historique dans deux régions de l’ancienne RDA avec près de 28% en Saxe (+18 points), le fief du mouvement islamophobe Pegida, et près de 24% dans le Brandebourg (+11 points), la région autour de Berlin. «Nous ne sommes pas encore la première force politique, il nous manque encore un petit quelque chose. Mais le travail ne fait que commencer», a déclaré le chef idéologue, Alexander Gauland, en se félicitant de voir Mme Merkel «punie» par l’électorat.

C’est un choc dans un pays où, pour des raisons historiques, l’extrême droite a toujours été marginalisée depuis la fin de la guerre. D’autant plus que l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), un mouvement né en 2013, progresse à toute vitesse avec des candidats issus de l’aile identitaire, proches des milieux néonazis. Les têtes de listes de ces deux régions sont favorables à une autre politique mémorielle de l’Allemagne et à «l’homogénéisation ethnique de l’Europe» (lire ci-contre).

La présence de néonazis dans les rangs du mouvement n’a pas joué en défaveur de l’AfD. Au contraire, le parti en a profité. L’extrême droite a d’ailleurs mené sa campagne à l’Est sur le thème de l’immigration et des réfugiés. Résultat, cette victoire des ultras devrait renforcer le mouvement identitaire au sein du parti alors que l’aile modérée tentait justement de s’en débarrasser. La semaine dernière, une représentante des ultras a été exclue pour la première fois dans une fédération au nord du pays.

Alliances à trouver

Si les conservateurs et les sociaux-démocrates réussissent néanmoins à conserver la Saxe et le Brandebourg, qu’ils dirigent chacun respectivement depuis presque trente ans, ils seront désormais obligés de trouver des alliances avec plusieurs partis pour former un gouvernement. Car une alliance entre conservateurs et extrême droite, sur le modèle autrichien, a été strictement exclue par le Parti chrétien-démocrate (CDU). Les écologistes, qui ont enregistré leurs meilleurs scores de leur histoire dans les «nouveaux Länder» (environ 10%), sont une option désormais très sérieuse pour les grands partis dans ces régions.

L’AfD continue donc de bousculer un paysage politique réputé autrefois pour sa stabilité. À Berlin, la nervosité devrait augmenter dans les états-majors des deux grands partis allemands, alliés dans une «grande coalition». Et ce, bien qu’ils soient arrivés en tête des scrutins et qu’ils s’en soient félicités à haute voix. CDU et le Parti social-démocrate (SPD) craignaient en effet de se faire dépasser par l’extrême droite comme le prévoyaient les sondages il y a quelques semaines.

Revers pour la CDU

Les formations traditionnelles ont vécu en réalité une cuisante défaite. Le raz de marée de l’extrême droite est surtout un revers pour la nouvelle présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, qui a succédé à Angela Merkel en 2018 à la tête du parti conservateur. Ce résultat réduit encore une fois ses chances de ravir la chancellerie en 2021. La nouvelle cheffe de la droite allemande, à qui l’on vient de confier le portefeuille de la Défense pour rebondir, est déjà très affaiblie par une série d’erreurs politiques. Cette percée de l’extrême droite a montré qu’elle ne contribuait pas, malgré un virage très à droite, à récupérer les électeurs déçus par Angela Merkel.

Si la CDU réalise en Saxe son plus mauvais score historique, le SPD atteint lui péniblement… 8%, le pire score de toute son histoire! Cette gauche allemande, empêtrée dans une grave crise existentielle, pourrait décider cette fois de quitter pour de bon le gouvernement, une option plébiscitée depuis des mois par ses militants. Les sociaux-démocrates doivent choisir dans les prochains mois une nouvelle présidence qui, pour se faire élire, pourrait décider de faire tomber le gouvernement avant la fin de l’année… et la chancelière avec. L’Allemagne entrerait alors dans une période d’instabilité politique avec une extrême droite renforcée et radicalisée.

Les trois candidats de l’aile radicale de l’AfD qui font scandale

Björn Höcke, le révisionniste

Björn Höcke (47 ans), la tête de liste de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en Thuringe, où les élections auront lieu le 27 octobre, est le chef de l’aile identitaire, la plus radicale du parti (nommée «Der Flügel»). Favorable à une «homogénéisation ethnique de l’Europe», ce professeur d’histoire a réclamé un virage «à 180 degrés» de la politique mémorielle en dénonçant le Mémorial de l’Holocauste. «Nous sommes le seul peuple à avoir implanté un mémorial de la honte au cœur de sa capitale», avait-il déclaré en 2017. En raison de ces positions révisionnistes, la direction du parti avait envisagé une exclusion. Mais la procédure a été rapidement suspendue. «Il fait partie de l’âme du parti», avait déclaré Alexander Eberhardt Gauland, le chef et idéologue de l’AfD.

Andreas Kalbitz, l’ami des anciens SS

Andreas Kalbitz (44 ans) était au premier rang avec Björn Höcke et Jörg Urban lors de la «marche funèbre» de l’extrême droite à Chemnitz il y a tout juste un an. Cette manifestation rassemblait tous les mouvements néonazis de la région pour protester contre la politique d’asile d’Angela Merkel après le meurtre d’un Germano-Cubain par un réfugié. La tête de liste du Brandebourg (région autour de Berlin) a toujours soigné ses relations avec les milieux néonazis. Ancien parachutiste, il vient de l’ouest de l’Allemagne comme Björn Höcke. Il a notamment dirigé une association culturelle regroupant d’anciens SS et des cadres du parti néonazi NPD dont il ne s’est jamais distancé. Sa rhétorique est inspirée des discours du national-socialisme.

Jörg Urban, l’islamophobe

Jörg Urban (55 ans), candidat de la Saxe et chef du parti dans cette région frontalière, est le seul qui soit originaire de l’est de l’Allemagne. Dans les rapports des renseignements généraux sur l’AfD, il est régulièrement cité en raison de ses positions anticonstitutionnelles. «La seule façon pour un peuple de garder sa liberté et son unité, c’est de rester homogène», dit-il. Cet ingénieur des eaux, qui était encore il y a cinq ans à la tête d’un mouvement d’activisme écologiste, réclame aujourd’hui la fin des programmes de transition énergétique, la suppression des subventions pour les associations d’aide aux réfugiés, d’aide à l’intégration ou de lutte contre le racisme. Jörg Urban n’a jamais pris ses distances avec le mouvement islamophobe et antidémocratique Pegida, dont le fief est à Dresde.