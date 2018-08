«La campagne devient un parc d’attractions»

Sur la photo, elle ne sourit pas. «Chaque fois que je le faisais, le photographe me demandait d’arrêter. Il me disait: «Vous avez des problèmes, alors montrez-le!» Florence Gachet rigole. Oui, car elle sourit beaucoup, elle plaisante – malgré les difficultés, les soucis, malgré ces yeux qui trahissent la fatigue, malgré ces traits tirés et ce corps émacié qui disent la frugalité, l’excès de travail…

Nous sommes en Corrèze, près de Brive-la-Gaillarde. Cent cinquante kilomètres au sud, il y a Toulouse; 150 km à l’ouest, Bordeaux. «Quand on s’est établis ici, il y a vingt ans, avec mon ami de l’époque, on s’était dit qu’on serait près de la mer, de la montagne et des grandes villes, se rappelle-t-elle. En fait, on est loin de tout.»

Pourtant, que la campagne est belle! Un paysage vallonné, des champs, des vergers, des prairies… Des villages coquets aussi. Mais ne vous fiez pas à cette opulence apparente. En moins de six ans, 30% des fermes fruitières ont fermé dans la région, et s’il y avait encore 11 000 éleveurs de bœufs dans le département en 1990, il n’en reste que 3400… «Arrête de travailler, Joël! Viens manger, tu me fais honte!» Florence Gachet interpelle par la fenêtre un retraité occupé à poser des pièges contre les campagnols – ici, on dit «rataupiers». Car ils sont quelques-uns à l’aider, ses «retraités bénévoles» comme elle les appelle affectueusement. Il y a aussi Gaëlle, une étudiante qui vient régulièrement: «Je la paie au SMIC, 8 euros de l’heure sous la pluie ou le soleil, c’est pas trop comme salaire – mais c’est quand même le double du mien!»

Vous l’aurez compris, les 8 hectares de pommiers qui faisaient vivre deux personnes et demie il y a quinze ans garantissent tout juste sa survie aujourd’hui. Jean-Yves arrive, un autre retraité. Ils parlent d’un terrain de 2 ha un peu plus bas dans la vallée, qu’elle espère acheter grâce à un nouveau crédit.

Disparition d’un territoire

Grandir permet de tenir, mais au fond les problèmes restent les mêmes. «Pour les autres exploitants aussi, c’est difficile, même ceux qui ont 50 ha», lâche Florence Gachet. Autour de la table de cuisine, un petit vent aigre souffle, le sentiment d’assister à la disparition d’un territoire. Jean-Yves tend le bras vers la vallée: «Regardez ce paysage, ces parcelles alternées de pommes, de pêches, de vignes; dans vingt ans, ça aura disparu.» Et il y aura quoi? «Des bois.»

Ce sentiment d’abandon dépasse les seuls problèmes de l’agriculture. Internet? «La ligne est lente, et quand il y a du brouillard ou de la pluie, c’est encore pire.» Les soins médicaux? «Sur les six médecins de la région, trois ont plus de 70 ans. Tu as l’impression de faire le psy quand tu vas les voir, tellement ils sont à bout!» La limitation à 80 km/h, qui enflamme la région? «Moi, j’y étais plutôt favorable, explique Florence. D’ailleurs, nos routes ne permettent pas de rouler beaucoup plus vite. Mais c’est à l’image du reste: on n’a pas d’autoroutes, donc on ira lentement…» Le pire, c’est quand elle travaille le dimanche. «Il y a quelques années, je croisais encore d’autres agriculteurs, on parlait ou simplement on se faisait signe. Maintenant je suis la seule, les autres ont arrêté. Il n’y a plus que des promeneurs ou des gens à vélo. J’ai l’impression que la campagne se transforme en parc d’attractions.»

«Je n’ai pas pu voter Macron»

Politiquement, c’est une insoumise, une femme très à gauche. L’an passé, tout le monde autour de la table a voté Macron au 2e tour, pas elle: «C’était plus fort que moi, je n’ai pas pu, je me suis abstenue.» Pour elle, Macron, c’est le libéralisme; et le libéralisme, la mort de l’agriculture qu’elle défend. Au sein de sa coopérative, elle s’est toujours battue pour limiter le recours aux produits phytosanitaires, et il y a deux ans, elle a fait le saut du bio: «Pour cette reconversion, je me suis endettée quinze ans de plus!»

Malgré son aversion pour Emmanuel Macron, elle a eu un bref espoir avec ses annonces de plan antipesticides ou sa menace d’interdire la vente à perte. «On s’est dit: «Tiens, ça pourrait avancer!» Mais rien n’est venu.» Le pire de tout, ce sont des mesures comme l’interdiction de pulvériser la nuit ou le dimanche: «Les bobos sont contents et les ONG y voient une victoire, mais en réalité, c’est mauvais pour les abeilles, mieux protégées la nuit, et contraire aux bonnes pratiques, car si vous utilisez peu de produit, il faut réagir vite, y compris le dimanche!»

Florence Gachet va dans ses vergers, elle montre ses fruits. À propos, est-elle heureuse? «Joker!» dit-elle. Quand on vit seule, avec 600 euros par mois, et qu’on travaille tous les jours, la question est brutale. Et puis… la réponse vient enfin… «Si ce n’est pas moi qui le fais, ce sera moins bien fait», murmure-t-elle en caressant un tronc.

«La France périphérique, c’est 60% de la population»

Christophe Guilluy, géographe, auteur de «La France périphérique» (Éd. Flammarion)

Vous dénoncez la création d’une «France périphérique». C’est quoi?

Il y a aujourd’hui en France une quinzaine de grandes métropoles où les prescripteurs d’opinion et le pouvoir économique se concentrent. Elles donnent le «la», sont connectées à la mondialisation et drainent l’essentiel de la croissance et des créations d’emplois. Le hic, c’est qu’elles n’abritent que 40% de la population. Le reste, c’est la France périphérique.

Et c’est là qu’habite la majorité de la population? Vraiment?

Absolument! Quelque 60% de la population vit dans les zones rurales et les villes petites ou moyennes. On retrouvait la même proportion en 1968, cela n’a pas changé. La France périphérique ne s’est pas désertifiée, mais on s’en désintéresse.

Cette France périphérique, c’est un peu celle des perdants…

Oui, on peut le dire. Ce sont des territoires à l’écart des zones dynamiques, et la majorité des classes populaires y vit. Il y avait autrefois des classes populaires dans les grandes villes, elles en ont été chassées par le prix de l’immobilier. Ce sont des territoires fragiles, où la population se sent fragilisée.

Pourquoi ne pas se rapprocher des centres?

D’abord, la logique immobilière les en empêche; ensuite, les métropoles n’ont pas besoin d’eux. Le grand secret de la mondialisation, c’est la disparition de la classe moyenne occidentale.

Emmanuel Macron l’a compris?

Je l’ai rencontré avant son élection, il était d’accord avec le constat. Pour lui, la solution, c’est de «booster» les centres, afin que les périphéries en profitent. Je n’y crois pas. Ça fait vingt ans qu’on essaie, mais ça ne marche pas. (TDG)