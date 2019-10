La bataille perdue des anti-Brexit après trois ans d’espoir

Le Royaume-Uni sort du brouillard du Brexit. Plus de trois ans après le référendum du 23 juin 2016, le Brexit commence en effet à se concrétiser. Mardi soir, les députés de la Chambre des Communes ont accepté d’entamer le processus législatif de la loi de sortie de l’Union européenne. Une nouvelle en forme de coup de tonnerre pour les opposants au Brexit.

«Je suis tellement énervée que j’ai envie de tout envoyer balader, lance Belinda Daniels. Je pensais que l’on pourrait arrêter le Brexit. J’essaie d’être optimiste, c’est dans ma nature, mais je n’y crois plus.» Cette professeure d’arts installée dans le nord-est de Londres espérait que les politiciens décideraient de renvoyer les électeurs aux urnes pour débloquer la situation.

«Les gens ont voté lors du premier référendum sans savoir pourquoi ils votaient, donc je me disais qu’une deuxième votation serait légitime maintenant que nous sommes mieux informés, justifie-t-elle. Je vois mal aujourd’hui comment cela pourrait se concrétiser. L’opposition est minoritaire au parlement et tous les élus du Parti conservateur, supposés avoir un sens des valeurs et de la tradition, suivent le clown.»

«Le Joker» Boris Johnson

Le clown? C’est le premier ministre Boris Johnson, l’ancien maire de Londres aux cheveux blonds ébouriffés, devenu l’un des meneurs du Brexit pendant la campagne du référendum et qui assurait il y a peu qu’il préférerait «crever dans un fossé» plutôt que de demander un report de la date du Brexit au-delà du 31 octobre. Mais comme le rappelle Paula, qui préfère que son nom de famille ne soit pas cité, «Boris Johnson ressemble en fait davantage au Joker, un clown maléfique et égocentrique. Loin de rassembler le pays après ces trois années de crise, sa stratégie radicale n’a fait qu’accentuer les divisions.»

Quand ils parlent d’avenir, ces Remainers ne craignent pas tant de perdre l’accès aux pays européens que l’effet du Brexit sur leur propre pays. «Je suis installée ici depuis toujours, je ne compte pas aller vivre ailleurs, assure Belinda Daniels. Je vais donc tout faire pour que ce pays demeure un lieu agréable et humain.»

Politiques et familles divisés

Le débat autour du Brexit a indéniablement divisé le Royaume-Uni. Sa classe politique, bien sûr, vu les échanges acrimonieux à la Chambre des Communes. Ses familles aussi, comme celle de Belinda. «Mes parents habitent près de Nottingham, dans le centre du pays, et ils trouvent le Brexit et Boris Johnson formidables, raconte-t-elle. Je tombe des nues lorsque l’on parle ensemble de ce sujet. J’ai découvert une facette d’eux que je ne comprends pas. Eux non plus ne me comprennent pas. Contrairement à eux, je ne crois pas que sortir le pays de l’UE engendrera un nouvel âge d’or pour le Royaume-Uni.»

«Tout n’est pourtant pas encore perdu», veut croire Alan Wheatley. Pour se donner de l’espoir, cet économiste rappelle que «rien n’a été prévisible au cours de ces trois dernières années. Il y a une semaine, personne n’imaginait que Boris John­son obtiendrait un accord avec les Vingt-Sept, et encore moins qu’il parviendrait à lancer l’examen de sa législation au parlement. Un second référendum est improbable mais, dans ce contexte, il demeure possible.»

Une élection générale?

L’ultime espoir des Remainers réside donc dans l’arrivée au pouvoir du Parti travailliste. En effet, il se murmure à Westminster que le chef du Parti conservateur, poussé par son ego et des sondages favorables, voudrait organiser une élection générale avant d’avoir concrétisé le Brexit. «Le problème est qu’il faudrait qu’il la perde pour que le Labour organise un nouveau référendum», rappelle Emma, qui avoue s’être sentie «physiquement malade» à l’annonce de l’accord de Brexit conclu la semaine dernière à Bruxelles. «Mais je ne vois pas qui peut arrêter Boris Johnson. Les gens le perçoivent comme un héros et ils croient en ses promesses. Surtout après trois ans de chaos. Et ce n’est pas l’opposition, divisée et mal organisée, qui l’empêchera de renforcer sa majorité au parlement.»

Des Remainers désabusés, qui ne croient plus au miracle d’un renoncement au Brexit et qui se préparent à un avenir sombre.

Le Royaume-Uni est-il proche d’une sortie de l’UE?

Y aura-t-il un Brexit?

Oui, l’option d’un Brexit avec accord est la plus probable. Pour la première fois en trois ans, les députés de la Chambre des Communes ont dit oui à un accord sur le Brexit. Par 329 voix contre 299, ils ont accepté mardi soir d’examiner le projet de loi de sortie de l’Union européenne (UE), qui met en application l’accord négocié par Boris Johnson avec les 27 États membres de l’UE. Une première victoire pour le chef du gouvernement, face à un parlement qui avait rejeté à trois reprises l’accord de Brexit négocié par Theresa May à Bruxelles.

Le Brexit aura-t-il lieu le 31 octobre?

Non. Les députés ont refusé, par 322 voix contre 308, la proposition du gouvernement d’adopter à marche forcée l’examen du projet de loi. Pas question, pour une majorité d’élus, de débattre en deux jours seulement d’un document de 110 pages afin de permettre à Boris Johnson de tenir sa promesse d’un Brexit au 31 octobre. Le débat au parlement durera plusieurs semaines au moins. Et il s’annonce animé. L’opposition compte déposer plusieurs amendements, dont l’un sur le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l’UE. Une provocation pour Boris Johnson.

Quand le Brexit se réalisera-t-il?

Cela dépend des 27 pays membres de l’UE, obligés de se prononcer sur un troisième report. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, leur recommande d’accepter un report au 31 janvier 2020. Mais si tous sont d’accord pour un report, sa durée divise les Européens. La France notamment, exaspérée par l’interminable feuilleton du Brexit, milite pour un report technique le plus court possible, de quelques jours, afin de donner aux députés britanniques le temps de ratifier la loi sur le Brexit. D’autres pays, comme l’Allemagne ou l’Irlande, se montrent plus flexibles, pour ne pas bloquer un processus législatif qui pourrait enfin concrétiser le divorce.

Y aura-t-il des élections anticipées?

C’est possible, si le débat au parlement britannique s’éternise. Boris Johnson pourrait alors déclencher des élections législatives anticipées, encouragé par les derniers sondages qui lui donnent une nette avance sur les travaillistes. À condition qu’il obtienne une majorité de deux tiers des voix à la Chambre des Communes. Malika Nedir