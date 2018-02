La Tchétchénie se rêve en paradis blanc

«Un grand merci! Ce n’est que le début…» En grande forme dans sa tenue de ski à l’effigie de son club de judo, Ramzan Kadyrov déborde d’enthousiasme pour Poma, le constructeur français qui vient d’inaugurer le premier télésiège jamais installé en Tchétchénie. A côté du président de cette petite république du Caucase russe se tiennent les représentants de Poma. C’est à eux que s’adressent ses chaleureux remerciements. «Tout le monde assurait qu’il serait impossible d’ouvrir une station de ski ici! Regardez comme le résultat est beau…», s’exclame Ramzan Kadyrov.

Devant lui, s’étend la station de Vedoutchi, dans les superbes montagnes à deux heures de route de la capitale Grozny: le télésiège, une première piste d’un kilomètre, une dameuse flambant neuve, des aires d’entrainement pour les enfants, un complexe de location de skis. «Un nouveau centre de vie pour la Tchétchénie! Les touristes viendront de loin pour skier ici! », s’enthousiasme Kirim, l’un de ces jeunes venus à l’ouverture de station. Pour accueillir la vedette de la cérémonie, ils brandissent des drapeaux avec le portrait de Ramzan Kadyrov.

Chasse-neige et répression

Vedoutchi, dont la première phase de construction a été financée par Moscou (l’équivalent de 30 millions d’euros dont 2,5 millions pour Poma), contraste avec les désormais lointaines images de guerre. Sur les hauteurs environnantes, il y a moins de vingt ans, les combats faisaient pourtant rage entre rebelles et forces russes.

Aujourd’hui, les enfants apprennent le chasse-neige. La nouvelle classe moyenne de Grozny vient en 4x4 occidental goûter la poudreuse. Pour l’inauguration fin janvier, l’équipe de Ramzan Kadyrov a vu grand, avec un spectacle résumant son triple attachement: danse folklorique locale, discours de champions olympiques russes et «We will rock you» par deux violoncelles électriques déchaînés. De belles images pour mettre en scène la nouvelle Tchétchénie. Et tenter de faire oublier que Ramzan Kadyrov, loué pour le développement économique de la république en ruines après dix ans de guerre, reste critiqué pour son autoritarisme et ses entraves aux droits de l’homme. Il est personnellement soutenu par le Kremlin de Vladimir Poutine qui ne l’a jamais critiqué pour les persécutions contre les homosexuels ni pour son rôle présumé derrière les assassinats à Moscou de la journaliste Anna Politkovskaya et du leader de l’opposition Boris Nemtsov.

«Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, ni pour donner des leçons. Mais cela ne veut pas dire qu’on soutient», confie en aparté Jean-Paul Huard, le vice-président de Poma qui, à l’inauguration, a eu droit aux remerciements et à la poignée de mains de Ramzan Kadyrov. Il ne cache pas un certain embarras. «Nous respectons les lois et les sanctions, nous faisons attention où nous mettons les pieds», explique-t-il, rappelant que Poma a refusé des projets au Venezuela et en Corée du Nord tout en s'implantant sur «des terres nouvelles» (Colombie, Chine, Algérie…). «Nous vendons des équipements qui apportent de la vie», insiste-t-il. À Vedoutchi, le premier contrat devrait en annoncer d’autres. Car l’équipe de la station est ambitieuse: 16 km de pistes, six autres remontées dont un funiculaire entre deux pics et un budget de 400 millions d’euros d’ici 2022.

«Kadyrov est un traître»

«C’est très bien pour développer la Tchétchénie», confirme Abdoulbek, homme d’affaires local rencontré dans l’un des cafés de la principale artère de Grozny, la luxueuse et vivante avenue Poutine. «Mais il ne faut pas oublier tout le reste: Kadyrov est un traître, vendu au Kremlin. En échange, il a pu créer son petit état autocrate où règnent criminalité et corruption. Bien sûr la république se développe. Mais à quel prix?» Abdoulbek s’exprime librement. Mais avec moult précautions. Il utilise un pseudonyme. Il se retourne pour vérifier que personne ne l’écoute.

Lors d’une première conversation avec des proches élogieux sur Kadyrov et Poutine, il avait brandi son téléphone portable. Pour faire lire un message écrit à l’abri des regards: «ces deux-là sont nos ennemis». Par WhatsApp, Abdoulbek renvoie les vidéos moqueuses circulant sur l’internet de l’intelligentsia de Grozny. Mais il se méfie et ne publie jamais de critiques à des groupes d’interlocuteurs. Car cela peut finir dans les mains d’un proche du régime. «En privé, on peut tout dire. En public, il ne faut rien dire», résume Abdoulbek, fatigué par les contradictions de «cette nouvelle vie lourde en tensions». (TDG)