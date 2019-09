La RATP bloque Paris pour sauver ses départs à la retraite à 55,7 ans

C’est une rentrée sociale en fanfare, plus tendue que les rituelles grèves de l’automne qui marquent traditionnellement en France la reprise de la vie politique après la pause estivale, et servent aux syndicats à montrer leurs muscles. Cette fois-ci, la lutte s’annonce féroce, presque existentielle: il s’agit de faire capoter le monumental projet de réforme des retraites du gouvernement Macron.

Alors que jeudi soir, le premier ministre, Édouard Philippe, annonçait des «consultations citoyennes» sans précédent pour un tel projet de loi, la réponse des syndicats, ce vendredi, est de paralyser Paris!

Sur les seize lignes de métro parisiennes, deux seulement seront desservies, parce qu’elles sont automatisées. Dix autres seront hors service et quatre fonctionneront quelques heures au ralenti, en début de matinée et fin d’après-midi… Si on ajoute deux lignes de RER fermées et l’ensemble des bus à une fréquence fortement diminuée, cette grève est d’une ampleur hors norme: «Je suis à la RATP depuis 1996, je n’avais jamais vu ça», s’exclame Marc Brillaud, du syndicat SUD. Laurent Djebali, son collègue d’Unsa, un syndicat pourtant réputé modéré et qui ne rejette pas la réforme en bloc, ajoute: «La retraite, c’est sacré. C’est notre seul avantage.»

«Je suis à la RATP depuis 1996, je n’avais jamais vu ça»

Or c’est bien là le problème: les avantages liés aux 42 régimes de retraite spéciaux que le président Macron veut supprimer pour mettre tous les cotisants sur un pied d’égalité. À la RATP, le régime spécial déploie des effets non négligeables: en 2017, l’âge moyen des employés partant à la retraite était de 55,7 ans (contre 62,7 ans dans le secteur privé) et le mode de calcul de la rente y est plus favorable. Coût pour les contribuables: 680 millions d’euros par an, selon la Cour des comptes…

À ceux qui hurleraient au scandale, il faut rappeler la pénibilité du travail (de nuit, le week-end, sous terre), un critère qui sera pris en compte dans la réforme mais selon des calculs non définis. Dans le rapport Delevoye qui sert de base au projet, on peut toutefois lire: «Le maintien de ces départs précoces ne se justifie pas par des écarts significatifs d’espérance de vie à 60 ans» – les employés de la RATP sont avertis: ils y perdront.

La rupture de Macron

Face à ces résistances sectorielles qui vont se multiplier, mais aussi face aux craintes plus générales de la population devant une réforme qui concerne tout le monde, Emmanuel Macron use d’une méthode en totale rupture avec le début de son quinquennat. Fini les petites phrases provocantes, fini les mots lâchés avec désinvolture pour stigmatiser les «fainéants» ou les «Gaulois réfractaires» aux réformes. Emmanuel Macron a pris de la distance, il laisse le premier ministre au front, et quand il intervient, c’est plutôt pour gagner les faveurs d’un des syndicats, la CFDT.

Et puis il multiplie les consultations, y compris auprès de la population jusqu’à la fin de l’année. Y voit-il un moyen de simplement prêcher la bonne parole et faire la «pédagogie» de sa réforme? Ou au contraire de tâter les réactions des citoyens et voir où sont les lignes rouges à ne pas dépasser? On verra. Quoi qu’il en soit, c’est l’acte II du quinquennat: un Macron nouveau, en principe toujours réformateur, mais moins autoritaire.