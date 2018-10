La Macédoine devant les Nations Unies

Les Macédoniens se sont prononcés dimanche 30 septembre 2018 par référendum au sujet de l’entrée en vigueur de l’accord dit de «Prespa», signé le 17 juin dernier entre le gouvernement grec et le gouvernement macédonien, et qui devait mettre un terme au conflit opposant la Grèce et la Macédoine au sujet du nom de cette dernière.

Le réel gagnant du référendum a été l’abstention, qui a atteint près de deux tiers des électeurs. Selon les règles de droit public macédonien, le référendum est invalide car le nombre de votants n’a pas dépassé 50% des électeurs.

Pour rappel, la Grèce a empêché l’accession de la Macédoine aux organismes internationaux majeurs (Nations Unies, UE et OTAN entre autres) sous son nom actuel depuis son indépendance en 1991.

La signature de l’accord avait donc été saluée par l’UE et l’OTAN et leurs représentants avaient encouragé la population macédonienne à accepter les termes de l’accord. Pour le gouvernement actuel, l’accord était nécessaire à l’accession du pays dans l’UE et l’OTAN. Toutefois, la population macédonienne, bien que largement favorable à l’UE et à l’OTAN, a massivement boycotté le référendum.

La campagne du boycott a essentiellement été portée à travers les médias sociaux par des anonymes, en Macédoine et dans la diaspora macédonienne à l’étranger. Des figures politiques se sont également rattachées au mouvement, dont le président macédonien Gjore Ivanov, qui dans son discours prononcé le 27 septembre 2018 à l’Assemblée générale des Nations Unies, a solennellement appelé les autres nations à prêter main-forte au peuple macédonien pour la sauvegarde de son identité. En effet, l’accord de Prespa ne porte pas seulement sur le nom (de République de Macédoine, le nom deviendrait République de Macédoine du Nord) mais oblige surtout le pays à réinterpréter les fondements culturels, historiques et nationaux de la nation macédonienne. Les opposants de l’accord y voient donc un véritable «génocide culturel» pour le peuple macédonien.

L’accord entraîne une véritable révision des mythes fondateurs de la nation macédonienne et crée une nouvelle nation «Nord Macédonienne» à la merci des prétentions territoriales, culturelles et historiques de ses voisins, et surtout de la Bulgarie, qui ne reconnaît toujours pas l’identité ethnique, culturelle et linguistique des Macédoniens, qu’elle considère comme bulgares (la Grèce et la Bulgarie ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question de la reconnaissance de leurs minorités macédoniennes respectives).

Pour le gouvernement actuel, qui porte cet accord, il s’agit d’une opportunité «historique» pour l’accession future de la République à l’OTAN et à l’UE, et donc à la prospérité des Macédoniens. L’opportunité, au goût d’orange amère, était trop cher payée pour la majorité de la population compte tenu des dangers à long terme que peut représenter l’accord. (TDG)