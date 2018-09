La Macédoine choisit son nouveau nom

«Je suis un peu agacé par le lien entre le nom et l’adhésion à l’UE. On sait que ça ne va pas être si facile», commente Viktor. Attablé en terrasse d’un bar de Skopje, la capitale macédonienne, le jeune père de famille s’interroge sur ce que voteront ses parents. «Nous irons voter, oui, affirme sa femme, Ivana, pour en finir avec cette histoire.» Dimanche, les électeurs devront répondre à la question «Êtes-vous pour l’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN, en acceptant l’accord entre la République de Macédoine et la République hellénique?» Avec pour conséquence de se renommer «Macédoine du Nord». Une formulation injuste pour Risto, ingénieur à la retraite. «Ce sont trois choses en même temps. Je suis contre le changement de nom et contre l’OTAN, mais nous ne sommes pas tous contre l’UE», explique-t-il.

Le gouvernement de coalition mené par les sociaux-démocrates, qui ont pris le pouvoir en 2017 après une crise majeure et la chute du gouvernement nationaliste du VMRO-DPMNE, veut solder la dispute qui oppose depuis 1991 la République de Macédoine à la Grèce. Celle-ci s’offusque de l’utilisation du nom «Macédoine», déjà porté par l’une de ses provinces, et de ce qu’elle considère comme une appropriation de l’héritage hellénique. Athènes bloque ainsi l’adhésion du pays à l’OTAN et l’avancée vers l’adhésion à l’UE. La fin de la dispute avec la Grèce est requise pour l’intégration euro-atlantique du pays.

Pragmatiques, les partisans du oui y voient la seule chance de faire avancer le pays économiquement. «Avec l’OTAN, puis l’UE, nous serons plus rassurés et nous nous sentirons plus libres», affirme Violeta, comptable dans un village près de la capitale. Assurer une participation suffisante est le plus grand défi des autorités. Si le référendum n’est que consultatif, la coalition compte sur un oui massif pour convaincre des députés de l’opposition de voter le changement de la Constitution. Le principal parti d’opposition, le VMRO-DPMNE, dont le programme nationaliste a largement contribué à envenimer les relations avec la Grèce, se montre divisé sur la participation. Le président de la République et membre du parti, Gjorge Ivanov, soutient le boycott. D’autres figures importantes ont appelé à voter «en conscience» ou n’ont pas pris position.

«Je comprends que des citoyens décident que l’UE ne mérite pas de changer de nom, mais ça veut dire voter non», défend le député indépendant allié de la coalition Pavle Bogoevski. Pour lui, cet accord est «la conclusion d’un très long processus pour notre statut d’État».

Ivana s’étonne d’une telle résistance, surtout chez les jeunes. «J’ai bien changé de nom quand je me suis mariée», plaisante-t-elle. Mais le vote macédonien n’est qu’une étape. Le parlement grec, en proie à ses propres mouvements nationalistes, devra également se prononcer. (TDG)