La Confédération envoie son «Agence tous risques» chez les séparatistes d’Ukraine

Ce vendredi 8 juin, c’est au son des sirènes de la police que les habitants de Marioupol se réveillent. Sous bonne escorte, les vingt-cinq camions du huitième convoi humanitaire suisse prennent la route. Direction: les capitales des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Louhansk. Dans leurs remorques, 440 tonnes de sulfate d’aluminium – un produit utilisé pour purifier l’eau – et du matériel médical pour une valeur d’environ un million de francs. Ces convois, les seuls organisés par un État des deux côtés de la ligne de front, permettent de maintenir l’accès à l’eau potable pour plus de quatre millions de personnes dans la région.

«Les drapeaux suisses sur les camions, c’est pas pour la com’. C’est surtout pour qu’on reconnaisse nos véhicules», explique Dietrich Dreyer, chef de cette mission et tête pensante des convois. Les abords de la ligne de contact, autre nom de la ligne de front, restent des cibles régulières de tirs d’artillerie. Marioupol n’est séparée de Donetsk que par une centaine de kilomètres, mais les nombreux checkpoints qui jalonnent la route peuvent rendre ce trajet interminable. «Il y a deux jours, nous avons battu notre record: seulement huit heures!»

Parachutiste retraité et ancien du CICR

«Ça va de plus en plus vite grâce à un long travail de préparation en amont» poursuit-il. Il faut dire que l’équipe, mise en place par la Direction du développement et de la coopération (DDC), est bien rodée. Depuis une quinzaine d’années, Raoul, spécialiste de la sécurité et ancien du CICR, coopère avec Michael, qui travaille à la police bernoise, ou encore Beat, un parachutiste qui passe sa retraite en Irlande. Tous les trois sont membres du Corps suisse d’aide humanitaire. Organisée en milice par la Confédération, cette équipe hétéroclite a des allures d’«Agence tous risques» sauce helvétique.

En file indienne, les 25 camions habillés du drapeau suisse avancent prudemment. Ici, les tirs d’artillerie sont fréquents. (Niels Ackermann, Lundi13)

Cette fois-ci, pas de nouveau record. Le militaire qui inspecte les camions côté séparatiste prend son temps pour poser les scellés et contrôler les passeports. Quand deux explosions au loin déclenchent les alarmes des voitures, l’équipe ne tressaille pas. Le conflit a enregistré un regain d’intensité ces dernières semaines.

De précieux cristaux blancs

Après dix heures de route au milieu des champs minés, les centaines de sacs de matières chimiques sont déchargées dans la cour poussiéreuse de Voda Donbassa, la société locale de distribution d’eau. Ces précieux cristaux blancs jouent un rôle essentiel dans l’épuration de l’eau transportée le long d’un canal qui parcourt toute la région, de Slaviansk à Marioupol, croisant à plusieurs reprises la ligne de front.

Dans ces sacs, 440 tonnes de sulfate d’aluminium. Le cadeau offert par la Suisse permettra de purifier l’eau de toute la région. (Niels Ackermann, Lundi13)

La Confédération n’est pas le seul acteur à avoir compris l’importance de ce canal et des stations de filtrage qui le longent. «Il y a eu plus de 52 bombardements sur notre installation. Ils savent sur quoi ils tirent. Regardez nos citernes de chlore!» s’agace Valéry Selischchev, le directeur. Sur l’origine des tirs, l’homme reste évasif. Certaines stations sont la cible des deux camps. Mais la position géographique de celle-ci laisse penser que les projectiles proviennent de la zone sous contrôle gouvernemental. «On a rapidement pris des mesures pour éviter des drames, en déplaçant les produits toxiques à l’intérieur. Sans quoi, cela aurait pu être une catastrophe.»

L’homme, pilier de Voda Donbassa depuis 30 ans, nous montre fièrement l’installation décrépite qui alimente en eau potable un million de personnes. Ses employés, dont une majorité de femmes, ont tenu leur poste, malgré les tirs réguliers et les salaires impayés depuis plus de quatre mois. Si la situation était déjà mauvaise avant le conflit, elle est désormais désastreuse. «Les politiciens ne veulent pas augmenter le prix de l’eau. Résultat: nous n’avons pas de quoi payer l’électricité, qui représente 70% de nos dépenses». Sans ces centaines de sacs blancs «on n’aurait tout simplement pas pu continuer à travailler», conclut Valéry, catégorique. «Avec tout ce que ça implique de risques de maladies transmises par l’eau.»

Depuis le début du conflit en 2014, la station de filtrage de Donetsk est restée en activité malgré 52 bombardements. (Niels Ackermann, Lundi13)

«Ces gens sont des héros! Je suis fier qu’on puisse les aider», confie Dietrich. Depuis 2015, son équipe a acheminé plus de 7000 tonnes de matériel. Soulagés, ils prennent le chemin du retour et de leurs vies. Beat, l’ancien parachutiste, pourra retourner en Irlande pour pratiquer son activité favorite: la pêche. Jusqu’à la prochaine mission. (TDG)