La Belgique, labo d’une vague Verte continentale

Si l’on veut comprendre le rapport qu’entretiennent les Belges à la politique, il suffit d’écouter cette histoire qu’on raconte encore volontiers aujourd’hui autour d’une bière dans les bars d’Anvers. La ville s’est dotée il y a quelques années d’un tout nouveau Palais de Justice, à l’architecture flamboyante ultramoderniste, malgré les protestations des Anversois échaudés par la facture finale. Le bâtiment à peine inauguré, la première camionnette sécurisée qui y amenait les prévenus en vue de leur audition a dû faire demi-tour, car elle ne passait pas la porte… Amusés, désabusés, les habitants du Plat Pays n’attendent plus grand-chose de leurs autorités politiques. Et on le sent en particulier à cette veille des élections européennes. Sylvie, la quarantaine, cadre dans une société d’Anvers, avoue sans détour: «Au travail, personne ne parle des élections, tout le monde s’en fiche. J’ai même des amis qui n’iront pas voter, malgré la loi.»

Car la Belgique est un des rares états européens où le vote est obligatoire. Le taux de participation de plus de 80% fait d’ailleurs la fierté du pays qui héberge les institutions européennes. Quelque 25 000 assesseurs défaillants ont été poursuivis en justice au cours des dix dernières années, les amendes vont de 250 euros à plus si récidive. Le simple électeur est plus rarement puni mais, et on est là de nouveau en plein paradoxe belge, les récalcitrants au vote obligatoire risquent surtout… de ne plus avoir le droit de voter.

Pas de majorité évidente

Bruxelles, à trois semaines des élections. La campagne démarre mollement, les affiches sont presque inexistantes, les débats poussifs, on sent le Belge de la rue sans avis. Et à double titre, puisque les élections européennes viennent se greffer pour la deuxième fois depuis 2014 sur les élections régionales et législatives fédérales. Elles se retrouvent ainsi totalement marginalisées par les enjeux intérieurs. Ajoutez à cela le gouffre entre la Flandre néerlandophone qui vote plutôt à droite et la Wallonie francophone plus à gauche, et vous aurez une image assez rébarbative de ce mégascrutin.

«Oui, les gens sont lassés, reconnaît Olivier Laruelle, conseiller du cabinet de la ministre de l’éducation en Wallonie-Bruxelles. Les voix sont très éparpillées, ce sera dur de former une coalition après le 26 mai.» Une situation que le pays ne connaît que trop bien, le gouvernement de l’actuel premier ministre Charles Michel, démissionnaire, se contentant depuis décembre de gérer les affaires courantes après le divorce d’avec les nationalistes flamands.

Les Verts profitent du vide

«Il n’y a pas de passion pour la politique, regrette Olivier Laruelle, mais plutôt pour des sujets de société. Sauf qu’aujourd’hui les partis traditionnels ne proposent pas de thèmes rassembleurs.»

En fait, il n’y en a qu’un, et on le trouve devant la gare de Bruxelles. Ce jeudi, comme tous les jeudis depuis le raz de marée en décembre dernier qui avait rassemblé 70 000 jeunes dans la capitale. Les marches pour le climat n’ont jamais été autant suivies qu’en Belgique, et la ténacité des participants ne faiblit pas.

Arno, 18 ans, et Victoria, 15 ans sont là depuis le début. Ils sont du comité Youth for Climate Belgium, dont les égéries, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, sont les Greta Thunberg des jeunes Belges. «J’ai besoin de pouvoir faire confiance à quelqu’un quand je vais voter, et ces filles me comprennent», s’extasie Victoria. Arno enchaîne: «On a le choix entre le N-VA flamand contre l’immigration ou les partis traditionnels comme le PS ou le MR (Mouvement réformateur) qui n’arrivent pas à s’entendre.» Un peu plus loin, Michael, 19 ans, carton à la main, va voter Vert. «Ça va de soi, on en parle tous à l’uni, même mon prof d’économie va voter écolo.» Des jeunes grisés par les sondages qui leur donnent raison. Le dernier en date crédite le Parti Écolo wallon à 22% derrière le PS, doublant son score des dernières élections. Les Groens flamands passeraient à 14%, les Verts remporteraient même les élections dans la capitale, avec 21% des intentions de vote.

Retard à combler

Cette vague Verte a poussé sur un terreau fertile, le retard de la Belgique dans le domaine de l’environnement est criant. Début avril, le rapport sur la mise en œuvre de la politique environnementale par les États membres de l’Union européenne pointait du doigt la pollution de l’air engendrée par le trafic routier. «Le port d’Anvers a accueilli durant des décennies la pétrochimie, les sites sont pollués, relève par ailleurs Olivier Laruelle. Nos centrales atomiques doivent fermer en 2025 et nous n’avons pas de quoi les remplacer.» Pour ce conseiller à l’éducation, «les jeunes sont instruits très tôt à l’école sur l’environnement, pas étonnant de les retrouver aujourd’hui dans la rue». Si, à un mois des élections, la Belgique navigue à vue avec aucune majorité qui se dessine au niveau fédéral, les Verts eux, se sont clairement installés dans le paysage politique. Et, portés par les espoirs de la jeunesse, ils comptent bien poursuivre leur envol jusqu’au Parlement européen. (TDG)