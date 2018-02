L’étoile pâlie de Matteo Renzi consume le centre gauche

Paolo Gentiloni, l’ultime recours du PD

Matteo Renzi et Paolo Gentiloni sont liés par «une amitié de 30 ans». Ils ont toutefois des profils très différents. Charismatique, le premier ne conçoit l’exercice du pouvoir que comme No 1. Plus discret, homme de consensus, le second n’a jamais manifesté de grandes ambitions personnelles.



C’est pour cela que, contraint de démissionner en 2016 à la suite de son échec au référendum constitutionnel mais encore patron du Parti démocrate et déterminé à revenir au pouvoir, Matteo avait confié les clés du Palais Chigi, la présidence du Conseil, au fidèle Paolo.



Mais en 15 mois à la tête de l’Exécutif transalpin, la chrysalide s’est transformée en papillon. Paolo Gentiloni a su apaiser le Parti démocrate que Matteo Renzi avait transformé en champ de bataille. Il a obtenu un grand succès sur l’immigration: moins 68% d’arrivées pour le second semestre 2017. Il a renoué avec Bruxelles. Enfin, il a cueilli les fruits de la reprise économique et vu, sous sa présidence, la croissance augmenter et le chômage baisser.



Paradoxe de cette campagne électorale: alors que le Parti démocrate fonce droit vers une défaite, Paolo Gentilini est le responsable politique transalpin le plus apprécié de ses concitoyens avec un indice de confiance de 37%… contre 22% pour Matteo Renzi. Un capital inestimable si le scrutin du 4 mars ne devait pas désigner un vainqueur et qu’il faille «inventer» une majorité autour du seul homme susceptible de rassembler les Italiens. Ce serait, à coup sûr, la fin de «l’amitié de 30 ans» entre Matteo et Paolo. D.D.