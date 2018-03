L’enquête libyenne précipite Sarkozy en garde à vue

Depuis son échec à la primaire de la droite, dès le premier tour, il y a un an et demi, Nicolas Sarkozy savourait son nouveau rôle. Certes, il avait dû renoncer à un retour à l’Élysée. Mais Emmanuel Macron, à qui on le compare parfois, le traitait avec maints égards. Les cadres de la droite venaient le consulter comme un vieux sage. Les militants continuaient de l’aduler. Et les invitations aux conférences à l’étranger tombaient régulièrement. Une vie huilée comme une chaîne de bicyclette avant que la justice ne la fasse dérailler?

Mardi, l’ancien président a été placé en garde à vue à Nanterre, à l’ouest de Paris. Une audition qui peut durer quarante-huit heures. «À chaque fois qu’il a été placé en garde à vue, il en est ressorti sans rien», relativise une fidèle, la députée LR Valérie Boyer, à l’unisson d’une droite qui crie à l’acharnement. Mais cette fois? L’affaire qui le rattrape concerne un possible financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. C’est tout simplement «la plus grave affaire d’État de ces dernières décennies», selon Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, qui l’avait révélée. Il est question de financement occulte sur fond de relations troubles avec un dictateur, Muammar Kadhafi…

Voilà cinq ans qu’une information judiciaire a été ouverte. Cinq ans que les investigations de Mediapart et du Monde étaient tournées en dérision. «Purs fantasmes!» s’indignait l’ancien président. Jusqu’à ce que l’accumulation de documents et de témoignages conduise à l’entendre, de même que son fidèle bras droit, l’ancien ministre Brice Hortefeux, auditionné comme suspect libre.

«Le faux grossier» validé

En 2012, une note explosive est publiée par Mediapart. Elle date de 2006 et est prêtée à Moussa Koussa, l’ancien chef des renseignements extérieurs libyens. Le document évoque un accord de principe pour le versement de 50 millions d’euros par le régime de Kadhafi à l’équipe de Nicolas Sarkozy. Celui-ci, alors ministre de l’Intérieur, brigue l’Élysée. «Un faux grossier!» a toujours juré l’ex-président. Mais la justice valide la note. Ce n’est pas le seul élément à charge. L’intermédiaire franco-libanais Ziad Takkiedine (mis en examen) a admis avoir transporté lui-même 5 millions vers la France pour les remettre ensuite à Claude Guéant, nommé secrétaire général à l’Élysée quand son champion est devenu président. Guéant a été mis en examen il y a trois ans déjà. Certaines de ses transactions intriguent: l’achat d’un appartement de plus de 700 000 euros à Paris réglé en liquide ou la perception d’une somme de 500 000 euros pour la vente de deux tableaux dont la valeur est largement surestimée. L’équipe de Nicolas Sarkozy maniait à l’époque les espèces sonnantes et trébuchantes. Le trésorier de la campagne de 2007, Éric Woerth, a lui-même été entendu à propos de primes versées en espèces aux collaborateurs.

«Qu’il rende l’argent»

Plusieurs anciens dignitaires libyens ont aussi parlé. C’est le cas d’Abdallah Senoussi, l’ancien directeur du renseignement militaire de Kadhafi. De Bechir Saleh, son ancien directeur de cabinet, blessé par balle en Afrique du Sud. Sans parler de Choukri Ghanem, l’ancien ministre du Pétrole, dont le corps a été retrouvé en 2012 dans le Danube, à Vienne. Dans des carnets, cet homme avait évoqué plusieurs versements. Sans parler du fils de Kadhafi lui-même, Saïf al-Islam, qui avait lancé en pleine guerre de Libye en 2011: «Que Sarkozy rende l’argent.» Un intermédiaire proche des réseaux Sarkozy, Alexandre Djouhri, a par ailleurs été arrêté à Londres en janvier. La France demande son extradition. Troublant aussi: piégés par des écoutes téléphoniques, des proches de Nicolas Sarkozy semblent redouter l’affaire.

Les soupçons qui pèsent sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 donnent un relief particulier à certains épisodes de l’histoire: la négociation, menée par Claude Guéant et Cécilia Sarkozy elle-même, pour la libération des infirmières bulgares détenues par le régime de Kadhafi, dès l’été 2007, ou la réception en très grande pompe du raïs libyen à Paris en décembre de la même année avant que la France ne participe finalement en 2011 à la guerre durant laquelle il a trouvé la mort.

À l’issue de sa garde à vue, Nicolas Sarkozy pourrait être mis en examen. À 63 ans, l’ancien président n’en a décidément pas fini avec les affaires.

Une guerre très personnelle

La garde à vue imposée à Nicolas Sarkozy vient à point nommé pour conforter la thèse du complot relative à la guerre de 2011 en Libye. Cette thèse se fonde sur le fait incontestable que le Français avait été le dirigeant le plus décidé, en mars 2011, pour convaincre le monde d’intervenir en Libye, où une rébellion armée faisait face à la répression du régime. Et que ce zèle belliqueux de «Sarko» était motivé par le souci non d’empêcher un massacre comme clamé mais d’éliminer un témoin gênant, Muammar Kadhafi, qui, selon la thèse, avait financé la campagne électorale du Français en 2007. Complot ou pas, Sarkozy avait de toute évidence un contentieux avec Kadhafi. Le Français avait cru apprivoiser le Libyen. Il lui avait rendu visite comme ministre de l’Intérieur, l’avait ensuite invité à Paris en grande pompe après son élection en 2007. Une visite finalement humiliante pour la France, critiquée sur place par le «guide» qui avait obtenu de pouvoir planter sa tente dans le parc de l’hôtel Marigny.

Comment Kadhafi avait-il décroché cette visite? Contre la libération, en juillet 2007, des infirmières bulgares condamnées à mort, une réussite diplomatique pour un Sarkozy à peine installé à l’Élysée, qui avait envoyé à Tripoli son épouse d’alors, Cécilia… Comme l’a consigné la Commission des affaires étrangères du parlement britannique en 2016, les capitales qui ont mené l’intervention militaire en Libye avaient négligé les possibilités d’actions alternatives (pressions diplomatiques, sanctions, négociation)… Un peu comme si la chute à tout prix du régime libyen s’imposait chez certains… La chute ou même l’élimination physique de sa tête, Muammar Kadhafi? C’est la thèse du complot poussée à son paroxysme. À ce propos, des témoignages, fiables ou non, se sont multipliés, visant à corroborer la responsabilité directe de la France dans la sordide exécution sommaire infligée au No 1 libyen le 20 octobre 2011 à Syrte. Reste que ces thèses, jusqu’ici, ressemblent surtout à des supputations. Indices et soupçons ne valent pas preuve. L’Histoire dira si la justice française finira par valider ces spéculations.

Baudouin Loos