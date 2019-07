L'échec de Sanchez plonge tout un pays dans la crise

Pas de gouvernement en vue pour l’Espagne. Pedro Sánchez a échoué à constituer une alliance de gauche et raté son vote d’investiture, jeudi, devant le parlement espagnol. Près de trois mois après les élections législatives du 28 avril qui avaient donné au Parti socialiste (PSOE) une solide avance – mais pas assez pour gouverner seul – le candidat essayait de trouver une coalition afin d’amorcer son second mandat.

Le suspense aura duré jusqu’à la dernière minute. Pedro Sánchez espérait pouvoir compter sur une majorité parlementaire progressiste, avec Podemos comme partenaire prioritaire, en s’appuyant sur les petits partis nationalistes et sur l’abstention de la gauche indépendantiste catalane. Mais cette architecture compliquée a buté in extremis contre le refus du parti de la gauche radicale, qui a rejeté toutes les formules d’alliance proposées par les socialistes, en exigeant une plus grande présence aux postes clés du gouvernement.

Lire aussi: L’insoluble casse-tête espagnol

Pour Pedro Sánchez, l’échec est cuisant. Il n’a recueilli que 124 voix, dont 123 de son propre parti, alors que 155 députés ont voté contre lui et 67 se sont abstenus, parmi lesquels les élus de son allié potentiel, Podemos, qui choisissaient délibérément de lui scier la branche. «À quoi sert une gauche qui perd même quand elle gagne?» demandait amèrement Pedro Sánchez depuis la tribune, lors de sa dernière intervention avant le vote, accusant Podemos d’avoir sabordé la possibilité d’un gouvernement d’alliance progressiste.

Iglesias contre Sánchez

La moue hostile du dirigeant de Podemos, Pablo Iglesias, assis face à lui dans l’hémicycle, servait de réponse. Depuis des semaines, les deux hommes étaient engagés dans un intense bras de fer, tentant de négocier la configuration d’une future coalition de gouvernement. Sur le papier, pourtant, tout aurait pu sembler simple, puisque les deux formations ont travaillé main dans la main depuis la motion de censure surprise contre le conservateur Mariano Rajoy, en mai 2018. D’autant plus facile que les deux partis partagent une bonne part de leurs convictions sur les questions sociales, la lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités, les revendications féministes ou encore l’écologie et la lutte contre le changement climatique.

Sauf que, depuis des jours, ce n’est pas de programme qu’il s’agissait lors des négociations, mais du nombre de ministères et de répartition des pouvoirs, dans une ambiance chargée de méfiance. «Podemos voulait gérer plus de la moitié du budget et nous a demandé littéralement les clés du gouvernement», protestait jeudi matin la socialiste Carmen Calvo en accusant le petit parti de gauche radicale de ne pas avoir «bougé de ses positions maximalistes» et d’avoir refusé d’examiner la proposition socialiste qui passait par une vice-présidence des affaires sociales confiée à la numéro deux de Podemos, Irene Montero, ainsi que trois ministères: celui du Logement et de l’économie sociale, celui de la Santé et de la consommation ainsi que celui de L’Égalité.

«Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, nous voulons des ministères et des postes pour pouvoir vraiment changer les choses, nous ne pouvons pas accepter qu’on nous donne des boîtes à outils vides», rétorquait Podemos.

La question catalane

Faute d’accord à gauche et sans possibilité d’alternative à droite, l’Espagne s’enlise dans la paralysie politique. Pedro Sánchez devrait pouvoir se soumettre à un nouveau vote à la fin du mois de septembre. Mais il sait que la constellation politique sera différente. Car en Catalogne, on attendra avec ferveur la sentence du procès des dirigeants indépendantistes jugés pour la tentative de sécession de 2017. Les élus d’ERC (gauche indépendantiste catalane) ont déjà averti que, dans ces circonstances, ils voteraient contre Pedro Sánchez. Si rien n’est débloqué d’ici là, des élections législatives anticipées pourraient être convoquées en novembre. Avec le risque que la lassitude de l’électorat de gauche ne fasse basculer la majorité à droite cette fois.