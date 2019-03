L’armée et les «gilets jaunes»

Quelle sera la mobilisation des «gilets jaunes» ce samedi et, surtout, vont-ils à nouveau attirer des renforts de manifestants violents, comme cela a été le cas la semaine dernière sur les Champs-Elysées avec les black blocs? Pour y faire face, le gouvernement a pris des mesures qu’on peut qualifier d’exceptionnelles et qui font monter la tension sécuritaire d’un cran.

D’abord, au lendemain de la manifestation du 16 mars, le Ministère de l’intérieur a limogé le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, estimant qu’il avait manqué de fermeté et qu’il n’avait pas respecté les instructions données par l’autorité politique. Ses consignes pour limiter l’usage du fusil lanceur de balles défensives (LBD) et pour l’équiper d’une munition de moindre portée afin de réduire les risques de blessure chez les manifestants, avaient été jugées comme responsables d’une partie du manque d’efficacité de la police face aux casseurs. Le nouveau préfet, Didier Lallement, est un homme expérimenté qui vient de Bordeaux où il a aussi dû faire face à la violence des «gilets jaunes», avec une réputation de fermeté.

Zones d’interdiction

Des zones d’interdiction ont également été prononcées pour les manifestations, là où les violences s’étaient concentrées ces dernières semaines: les Champs-Elysées à Paris, la place Pey-Berland à Bordeaux ou celle du Capitole à Toulouse. Ces interdictions sont rares mais leur efficacité incertaine, car les casseurs peuvent se rabattre sur d’autres lieux quand des accès leur sont bloqués.

Enfin, pour augmenter la mobilité et la capacité d’intervention des forces de l’ordre, le gouvernement a décidé de remplacer les policiers qui surveillaient jusqu’à présent l’Élysée ou les principaux ministères par des soldats du dispositif Sentinelle.

Engager l’armée dans une mission de maintien de l’ordre public, cela ne s’était plus vu depuis 1947, au moment des grandes grèves de mineurs d’après-guerre. En soi, la mesure est techniquement défendable: les soldats seront à l’arrière, dans des positions fixes, normalement pas en contact avec les manifestants, et cela permet de soulager les policiers qui, eux, sont équipés et formés pour intervenir.

Mais symboliquement, la mesure est dérangeante: le dispositif Sentinelle, créé en 2015 pour compléter Vigipirate, est dirigé contre les terroristes, et voilà qu’on l’utilise contre des manifestants violents… Certains, comme Ségolène Royal, refusent de s’en offusquer: «Certes les blacks blocs ne sont pas des terroristes, mais ils sèment la terreur, et donc c’est la même chose.»

D’autres s’en indignent, comme Jean-Luc Mélenchon, qui estime que «quelles que soient les circonstances, l’armée ne peut et ne doit assurer aucune tâche de police». D’autres enfin s’en inquiètent et se demandent ce qu’il arriverait si des casseurs s’en prenaient physiquement à des militaires: «Les militaires ne sont pas formés au maintien de l’ordre, ils sont formés à se battre, à faire la guerre, à répondre par les armes à ceux qui les assaillent», a relevé le député Bruno Retailleau (Les Républicains), pourtant très sensible aux questions sécuritaires puisqu’il est à l’origine de la loi anticasseurs…

Bref, l’acte XIX des «gilets jaunes» se fera sous haute tension et Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, y joue sa crédibilité. Il a fait sauter un préfet et n’a désormais plus droit à l’erreur, d’autant que derrière l’acte XIX, d’autres mobilisations se profilent, l’acte XXII, à Toulouse, le XXIII – déjà baptisé «ultimatum 2» – le samedi de Pâques à Paris.

