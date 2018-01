L’affaire des insultes contre le fils Becker incendie l’extrême droite

En traitant le fils de Boris Becker, Noah, de «demi-nègre», Jens Maier a obtenu ce qu’il voulait: l’attention de l’opinion publique. Le député du parti d’extrême droite AfD (Alternative pour l’Allemagne) a démenti rapidement avoir été à l’origine de cette attaque raciste. Il s’est même excusé en rejetant la faute sur un de ses collaborateurs qui, selon lui, aurait rédigé ce tweet sans son accord.

«L’AfD procède toujours de la même manière. Lancer des accusations et ensuite prendre ses distances», a accusé Boris Becker, l’ancienne star du tennis allemand, dont le fils a un grand-père maternel Noir américain. Début janvier, la députée Beatrix von Storch avait procédé de la même façon en dénonçant les «barbares musulmans et violeurs» suite à un tweet écrit en arabe par la police de Cologne à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Jens Maier est pourtant bien connu pour ses positions racistes. Il estime que le seul parti avant l’AfD qui ait été «vraiment fidèle à l’Allemagne» était le parti néonazi NPD. En janvier 2017, ce juge du Tribunal de Dresde a dénoncé le «culte de la culpabilité» en Allemagne et «l’avènement d’une société interraciale». Suite à ces déclarations, le Tribunal de Dresde l’avait d’ailleurs sanctionné en lui retirant des compétences.

Provocation calculée

Les Allemands devront s’habituer à ce genre de déclarations parmi les 90 députés du groupe parlementaire de l’AfD. L’extrême droite est entrée en septembre à l’Assemblée fédérale (Bundestag) pour la première fois depuis la création de la République fédérale. Elle n’a pas l’intention d’abandonner sa stratégie. «La provocation est typique dans ce parti et à l’extrême droite en général», confirme Gero Neugebauer, politologue à l’Université libre de Berlin (FU).

Le président de la Fédération des juges allemands (Richterbund), Jens Grisa, a dénoncé lui aussi cette «provocation calculée» de Jens Maier. L’ensemble de la classe politique s’est de nouveau offusqué comme après chaque dérapage. «La manière avec laquelle l’AfD dénigre et tient des propos incendiaires contre les personnes nous rappelle chaque jour davantage la pire époque de l’histoire de l’Allemagne», regrette Konstantin von Notz, un député écologiste.

Les positions racistes de Jens Maier posent également problème au sein du parti dont l’aile national-conservatrice, moins radicale, craint de se faire noyauter par la mouvance identitaire (Völkisch-national), de plus en plus influent à l’AfD depuis l’éviction de Frauke Petry.

L’ancienne présidente voulait «recentrer» l’AfD pour en faire un parti de coalition sur le modèle autrichien (l’extrême droite partage le pouvoir à Vienne avec les conservateurs).

Les responsables les plus modérés ont réclamé ce week-end l’exclusion immédiate de Jens Maier. «Il n’est pas acceptable que quelques fonctionnaires puissent réduire à néant tout notre travail en balançant un tweet. L’AfD n’a pas besoin de gens qui utilisent un vocabulaire primitif des années 50», a déploré Frank-Christian Hassel, secrétaire général du groupe parlementaire régional de Berlin. «Si vous n’avez pas le contrôle sur vos collaborateurs, pliez bagage», a-t-il tweeté à ses amis.

Certes, la direction de parti a pris ses distances. «Le racisme n’est pas toléré dans le parti», a martelé le coprésident de l’AfD, Jörg Meuthen. Mais cette position est très hypocrite, selon le politologue Gero Neugebauer: «Il a toujours laissé la porte ouverte aux identitaires», estime-t-il. Quant à Alexander Gauland, l’autre coprésident, il a évité soigneusement de froisser cet électorat «identitaire» qui constitue une bonne base du parti. La façon de s’exprimer de Jens Maier n’était pas «de son style», s’est-il contenté de dire.

«L’âme du parti»

Les deux présidents ont toujours soutenu la figure de proue de cette aile identitaire en refusant l’exclusion de leur ami Björn Höcke, président ultraradical de l’AfD en Thuringe, qui avait pesté contre les «méthodes stratégiques de reproduction des Africains». «Björn Höcke incarne une partie de l’âme du parti», estime Alexander Gauland.

«La question est de savoir quel courant s’imposera dans ce parti. Pour l’instant les plus radicaux gardent la main et ils n’ont pas l’intention de s’allier avec les conservateurs. Ils veulent rester sur les bancs de l’opposition», analyse Gero Neugebauer.

Jens Maier a été sanctionné, lundi, par un simple «avertissement» de la direction mais aucune procédure d’exclusion n’a été entamée. Un nouveau désaveu pour les plus modérés de l’AfD.

Semaine décisive pour Angela Merkel

Tout le monde se dit «optimiste». Mais les négociations entre la CDU d’Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz pour une troisième «grande coalition» s’annoncent difficiles. Les points de divergences ne manquent pas sur la fiscalité, la défense ou l’assurance maladie.

Deux sujets opposent surtout les deux camps pour des questions électorales. D’abord, l’intégration du million de réfugiés arrivés en 2015. Jamais un sujet n’avait autant préoccupé et divisé les Allemands depuis la Réunification. Les sociaux-démocrates (SPD) tiennent à la réintroduction du droit au regroupement familial, prévu pour mars, afin de favoriser l’intégration des jeunes sans famille. De l’autre côté, les conservateurs exigent un nouveau moratoire pour reconquérir notamment leur électorat conquis par l’extrême droite.

Ensuite, la vision européenne du SPD diffère profondément de celle de la CDU. Les conservateurs bavarois ont notamment invité chez eux ce week-end le premier ministre hongrois Viktor Orbán, grand pourfendeur d’une Europe solidaire et humanitaire. Martin Schulz, le président du SPD, plaide en revanche pour les «États-Unis d’Europe», une façon de répondre aux propositions de refonte de l’Union faites par le président français, Emmanuel Macron.

Dans le camp Merkel, on réfute l’idée d’une Europe unie et solidaire. «Nous sommes une Europe des nations et des régions. Nous ne voulons pas d’un État central. Nous ne voulons pas mutualiser les dettes et l’assurance-chômage», a insisté Alexander Dobrindt, le ministre des Transports et représentant des conservateurs bavarois (CSU) à la table des négociations.

«Nous voulons une politique qui soit bien rouge», a plaidé Martin Schulz, qui soumettra l’accord au vote des adhérents du SPD. «Nous voulons une révolution conservatrice», lui a répondu Alexander Dobrindt. Pour les experts, un échec n’est donc pas du tout exclu: «Personnellement, je ne crois pas à un accord», confie Gero Neugebauer, politologue à l’Université libre de Berlin (FU). C.B.

(TDG)