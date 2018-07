L’affaire Benalla ébranle la présidence Macron

Qu’il semble loin ce lundi d’euphorie où le président Macron savourait la victoire, tapait sur les pectoraux des joueurs de l’équipe de France et célébrait les vertus de l’union dans un Paris envahi par la foule. C’était il y a une semaine, une éternité!

Aujourd’hui, pressé de toutes parts d’intervenir dans l’affaire Benalla, Emmanuel Macron se terre et se tait, attendant de pouvoir reprendre la main dans un scandale où il n’a cessé d’être débordé par les événements depuis cinq jours. Un de ses principaux soutiens est déjà affaibli: le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, allié socialiste fameux avant l’élection présidentielle, sera entendu lundi matin par la commission d’enquête parlementaire créée vendredi. Une procédure tout à fait exceptionnelle et qui de surcroît sera publique, malgré le refus initial de la majorité d’En marche. Mise en examen

L’homme de confiance de Macron a en outre été mis en examen dimanche, ainsi que quatre autres protagonistes présumés de l’affaire, dont trois policiers soupçonnés d’avoir fourni mercredi des images de vidéosurveillance de la Ville de Paris à Alexandre Benalla pour préparer sa défense.

Enfin, humiliation ultime, l’opposition a réussi ce week-end à paralyser le parlement, obligeant le gouvernement à annoncer dimanche la suspension des débats sur la révision de la Constitution. En attendant que reviennent, selon les termes de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, «des conditions plus sereines»…

Bref, Emmanuel Macron recule. Pour la première fois, celui qui semblait inaccessible à la critique est atteint, et il doit composer pour circonscrire ce que Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, décrit dans une interview au «Monde» comme une «affaire (…) du niveau du Watergate».

De fait, c’est l’accumulation d’une série de détails, d’imprécisions ou de mensonges qui au fil des jours a donné à ce qui était à l’origine un fait divers les apparences d’une affaire d’État. Gérard Collomb, par exemple, a caché aux sénateurs qu’il était au courant de l’affaire depuis le 2 mai, au lendemain de la manifestation où Alexandre Benalla a violenté deux personnes. Certains taxent le ministre de l’Intérieur de mensonge.

Jeudi, le porte-parole de l’Élysée affirmait qu’Alexandre Benalla a été «démis de ses fonctions en matière d’organisation de la sécurité»: en réalité, on le voit en photo dans plusieurs déplacements récents avec le président, et le jour de la réception des Bleus, il s’est même disputé à l’aéroport de Roissy avec un chef d’escadron: «Attention, aurait-il lancé, vous ne savez pas à qui vous parlez.»

Ce n’est pas tout. En plus d’un salaire mensuel brut de 7113 euros et d’une voiture de fonction, Alexandre Benalla disposait d’un appartement de fonction. Et il avait un badge d’accès à l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où il n’avait strictement rien à faire à moins d’occuper un rôle politique. En outre, selon les révélations du «Journal du Dimanche», il pilotait un projet de réorganisation de la protection du chef de l’État qui aurait mis sur la touche le service officiel de protection actuel. Les coudées trop franches

Tous ces éléments suggèrent que le petit chargé de mission n’avait pas seulement la confiance et l’amitié d’Emmanuel Macron, mais peut-être également les coudées un peu trop franches.

C’est là-dessus que l’opposition attaque, toutes tendances confondues, des Insoumis au Rassemblement national, en passant par les Républicains ou le PS. Cela a donné lieu à des scènes ahurissantes, comme une véritable engueulade sous les yeux des caméras entre Marine Le Pen et Christophe Castaner, secrétaire d’État aux relations avec le parlement. Elle lui reprochait de parler aux journalistes plutôt que de suivre les débats. «Castaner défend un castagneur», lance un député potache, un autre le rebaptise «secrétaire d’État chargé de la buvette de l’Assemblée».

Plus gravement, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lance à la ministre de la Justice: «Aujourd’hui, ce n’est pas seulement M. Benalla qui ment, c’est tout un système qui se met en place pour le défendre. Vous mentez avec lui!»

En paralysant les débats de l’Assemblée, l’opposition a réussi à imposer la commission d’enquête parlementaire. À voir maintenant ce qui en sortira et si, invoquant le secret des enquêtes policière et judiciaire, le gouvernement cherchera à jouer la montre. À voir aussi quand Emmanuel Macron sortira du silence. L’affaire Benalla pourrait bien devenir le feuilleton de l’été. (TDG)