«L’absence de tradition du compromis explique la violence et l’autisme du pouvoir»

Historien et sociologue, grand spécialiste de l’histoire de la démocratie et du modèle politique français, Pierre Rosanvallon donne quelques clés pour comprendre l’émergence du mouvement des «gilets jaunes» et de la violence qui l’accompagne.

Qu’est-ce qui distingue le mouvement des «gilets jaunes»?

Je crois qu’il ne faut pas parler de mouvement social, mais plutôt de révolte sociale. Pour qu’il y ait un mouvement social, il faut un groupe identifié, qui formule des revendications et qui s’organise stratégiquement en fonction de ces revendications. Avec les «gilets jaunes», c’est beaucoup plus protéiforme, non seulement les acteurs qui se mobilisent, mais aussi les revendications qui passent des taxes à une dénonciation d’un mal-être général. Au-delà des facteurs économiques et des petits salaires, c’est l’expression d’un monde social qui se sent négligé, méprisé, oublié, et qui prend la parole pour formuler des exigences infinies. C’est ce qui rend très difficiles les conditions de sortie de la crise: alors qu’un mouvement social s’inscrit dans la durée et sait faire des compromis, les «gilets jaunes» veulent tout précipiter dans l’immédiat…

L’autre particularité, c’est le recours à la violence?

Oui, mais avec des violences d’origines très différentes. Celle des groupes d’extrême gauche ou d’extrême droite qui profitent du contexte pour monter en puissance est connue depuis longtemps. En revanche, ce qui est nouveau, c’est la violence de personnes qui jusqu’à présent n’avaient jamais été des militants. Dans les manifestations parisiennes, elle s’est révélée aussi forte que celle des activistes, et elle apparaît comme un véritable substitut de l’action. Cette séduction de la violence, cet attrait qu’elle représente pour des personnes qui n’ont rien à voir avec les professionnels du chaos, c’est ce qui m’a le plus frappé ces deux dernières semaines.

Cela exprime peut-être aussi la force du désespoir?

C’est bien cela, justement. Un militant classique, son action s’inscrit dans une vision stratégique et il ne va pas aller jusqu’au «tout ou rien»! Ici on est dans cette exigence du tout ou rien, et c’est cela qui ferme les issues. Parce que la seule réponse c’est la répression, ce qui est inconcevable dans une démocratie.

Il y a quand même d’autres réponses qu’une répression brutale…

Il y a trois solutions institutionnelles: la démission du premier ministre, la dissolution du parlement ou la destitution du président. Elles sont d’ampleurs différentes, mais historiquement, toutes les crises de ce type se sont terminées ainsi. Le premier ministre, c’est le fusible habituel. La dissolution de l’Assemblée, c’est très rare et elle ne tourne jamais à l’avantage des révoltés. Quant à la destitution du président, les conditions posées par la Constitution la rendent peu envisageable. Reste la démission ou la dissolution.

Une voie politique pour apaiser la crise vous semble peu probable?

Dans l’état actuel oui, sauf si une initiative est capable d’affaiblir ou éteindre le mouvement. Il ne faut pas oublier que les «gilets jaunes» ne mobilisent que 300 000 personnes, c’est un très petit nombre pour la France. Jusqu’à présent le gouvernement a été tétanisé, il n’avait pas compris la radicalité des modérés.

La violence, si elle a lieu, pourrait aussi faire reculer le soutien populaire.

En dehors des «gilets jaunes», il y a ce que j’appelle le halo d’accompagnement, en gros 5 millions de personnes qui estiment vivre la même situation qu’eux. Ceux-là ne sont pas dans la perspective d’obtenir des réformes, car ils pensent qu’ils pourraient obtenir tout et tout de suite. Pour qu’ils retirent leur soutien, il faudrait vraiment Paris à feu et à sang. En revanche quand on dit que 80% des Français approuvent les «gilets jaunes», on est dans ce que j’appelle la chambre d’écoute, des gens qui ne se sentent pas concernés directement mais qui reconnaissent qu’il y a un vrai problème. C’est ceux-là qui peuvent devenir le plus réservés.

Cela dit, n’y a-t-il pas une tradition de la violence politique en France?

Il y a surtout une absence de tradition du compromis. C’est cela qui explique la violence et les crises: l’autisme du pouvoir. Si d’autres pays ont moins d’éruptions de violence que la France, c’est qu’ils ont davantage de flexibilité démocratique. Le taux de syndicalisation est plus bas chez nous que dans bien d’autres pays, je pense que la violence est aussi un indicateur du déficit d’encadrement de la parole sociale.

Vous voyez des parallèles avec Mai 68?

Non, ça n’a rien à voir. Mai 68, contrairement aux «gilets jaunes», avait trouvé tout de suite ses porte-parole, ses organisations, sa structuration.

Ce mouvement n’a donc pas d’antécédents?

Non. Il est aussi le reflet d’une société où l’on estime n’avoir plus besoin de porte-parole, où chacun peut porter sa voix individuellement du fait des réseaux sociaux. Dans la société traditionnelle, l’opinion était toujours représentée, par le député, le journaliste, les associations, les syndicats… Désormais il y a le sentiment que la représentation peut être immédiate et individualisée. C’est l’âge internet, toute médiation est coupable. (TDG)