L’Italie et ses deux forces «populistes»

Alors qu’elle s’apprête à se rendre aux urnes, l’Italie court un plus grand danger que les autres pays: elle n’abrite pas une, mais deux forces «populistes» importantes. Et toutes les deux ont l’ambition de monter au gouvernement, pas seulement de rester dans l’opposition.

Ainsi, l’Europe, effrayée par Le Pen, échaudée par le Brexit, renversée par Trump, attristée par l’ombre noire qui arrive de l’est et ébranle l’Autriche et l’Allemagne, regarde vers Rome avec peur et s’inquiète du futur résultat des élections du 4 mars. Un grand pays continental peut-il dévier du parcours européen? Un État fondateur de l’Union peut-il devenir la proie de l’instabilité ou d’une majorité «populiste», pour ainsi dire antisystème et anti-euro?

Bien évidemment, la réponse est non. Et pourtant, avec entre 25 et 30% de soutien, le Mouvement 5 étoiles (M5S), fondé par le comique Beppe Grillo, pourrait devenir le premier parti du pays après les élections. Avec ses trente ans et son visage de bon garçon encravaté, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement, essaie désormais de montrer la face modérée du M5S en proclamant que ce n’est plus le moment de sortir de l’euro.

Cependant, le mouvement est né et s’est développé sur des non déclinés en «vaffa» (les «Vaffa Day» sont les premières manifestations à avoir été encouragées par Beppe Grillo): «Au diable» la monnaie unique, la politique, les vaccins et même l’OTAN. La Ligue du Nord, le parti souverainiste emmené par Matteo Salvini, se dispute la suprématie du centre droit avec le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, fait campagne sous le slogan «Salvini premier» et tourne autour de 13 à 14% de soutien. La Ligue a elle aussi été relevée par son nouveau leader quadragénaire à coups de «non»: non à l’euro, non aux migrants, non aux vaccins, non à la réforme des pensions. L’Europe fait bien d’observer l’Italie avec attention. Elle aurait peut-être même dû s’en inquiéter plus tôt: en la laissant pendant longtemps gérer seule ou presque les flux migratoires, un thème sur lequel les électeurs de Berlusconi, de la Ligue et de Grillo sont opposés à Bruxelles, elle a commis une grave négligence.

Au fond, les Italiens sont conscients d’avoir plus de responsabilités que les autres en matière de croissance économique, mais malgré les avancées réalisées durant le gouvernement du Parti démocrate, la principale force de centre gauche tournant aujourd’hui autour des 23% dans les sondages, la tentation de trouver un bouc émissaire à Bruxelles est forte et inspire quasi toutes les tactiques électorales d’une campagne démagogique, jouant de surenchères de promesses, d’abolitions de taxes et de revenus de citoyenneté (idée initiale du M5S) sans trop se préoccuper de l’énorme dette publique.

Ainsi, après plusieurs gouvernements et une dernière expérience avec Rome proche du plan de redressement de la troïka en 2011, certains disent: «Au point où l’on en est, autant voter Berlusconi» – qui ne peut même plus se porter candidat depuis sa condamnation définitive pour fraude fiscale.

Cet éternel recommencement et une campagne électorale faite de «non» ne laissent rien présager de bon pour l’Italie (ni pour l’Europe), tout comme les litiges de centre gauche entre les pro-Renzi, défenseurs de l’ancien premier ministre «rottamatore» Matteo Renzi, qui a perdu le pari de la réforme constitutionnelle par référendum, et les anti-Renzi purs et durs qui, bien qu’ils aient déboulonné Renzi de son poste de président du PD, n’acceptent aucune alliance et ont créé à gauche la force autonome de Liberi e Uguali.

La maigre consolation, c’est que les partis, poussés par l’intérêt ou inspirés par des individus plus responsables, qu’ils soient Italiens ou non, ont approuvé une loi électorale dont les effets sont plus proportionnels que majoritaires: on risque donc davantage la stagnation (et l’ingouvernabilité) que la mise en place d’un exécutif populiste. Une maigre consolation, effectivement.

Mais y a-t-il quelque chose qui suscite l’espoir ici et à Bruxelles? La présence de lois – la réalisation d’un vrai référendum pour l’Italexit, par exemple, serait contraire à la Constitution – et d’institutions qui ont donné une certaine continuité européiste au pays au fil des années. À l’image de la présidence de la République, un poste aujourd’hui sagement occupé par Sergio Mattarella, et le bon sens que, d’après les sondages, les Italiens reconnaissent à Paolo Gentiloni, le premier ministre en fonction, et à son gouvernement.

Le scénario le plus probable est-il une certaine forme de collaboration obligée entre les esprits les plus modérés de centre gauche et de centre droit? Oui, mais les divisions et les faiblesses des partis «les plus européens» n’excluent pas une affirmation des forces antisystème et anti-euro, qui pourraient trouver des formes d’entente après l’élection. Les Européens, mais surtout les Italiens, auraient alors du souci à se faire. (TDG)