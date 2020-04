L’Italie compte sur la solidarité européenne

L’Europe saura-t-elle être à la hauteur du défi du coronavirus? Tel est l’enjeu du Conseil européen qui s’ouvrira jeudi entre les 27 chefs d’État ou de gouvernement réunis en téléconférence. L’épidémie de Covid-19 a en effet placé les Vingt-Sept face à leur plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Outre le drame sanitaire, personne n’échappera à une grave récession, et certains pays, comme l’Italie, pourraient perdre en 2020 15% de leur PIB. On compte désormais en milliers de milliards d’euros les sommes nécessaires pour empêcher le continent de couler. Mais ce sont deux visions de l’Europe qui s’affrontent: l’Allemagne contre l’Italie, les fourmis contre les cigales, les égoïsmes nationaux contre la solidarité, le souverainisme contre les idéaux européens.

Le sommet a été précédé de déclarations au vitriol. La presse allemande a évoqué «les mafias italiennes qui attendent les fonds européens», alors que le sénateur italien Elio Lannutti a traité les dirigeants allemands de «petits-fils de Hitler». Des rodomontades fleurant le racisme qui n’ont pas empêché les diplomaties d’avancer sur plusieurs dossiers. La Banque centrale européenne a ainsi déjà mis à disposition 750 milliards de liquidités pour faire baisser les taux d’intérêt des emprunts d’État des pays menacés par la spéculation des marchés, Grèce, Espagne et Italie. La Commission a proposé un fonds de 100 milliards pour financer en partie le chômage partiel des salariés des entreprises bloquées par le coronavirus. La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 200 milliards aux entreprises.

Restent les divergences sur le mécanisme européen de stabilité (MES) et le fonds de relance, deux points ultrasensibles qui touchent à la souveraineté nationale et à la solidarité. Rome guide le front du Sud, Berlin celui du Nord, et Paris tente de faire la synthèse.

«Promesse trop vague»

Proposé jeudi par l’Allemagne, le MES est le mécanisme qui fut appliqué lors de la crise grecque. En échange de prêts pour éviter la faillite du pays, Athènes avait dû accepter les diktats de la troïka et les Grecs ont payé un lourd tribut. Un mécanisme inacceptable pour l’Italie, qui refuse toute perte de souveraineté. Mais Berlin insiste: le «nouveau MES» ne sera soumis à aucune condition si les fonds sont destinés au système sanitaire. Promesse trop vague pour Giuseppe Conte, qui doit en outre affronter un risque de politique interne. La Ligue et le Mouvement 5 étoiles (M5S) sont farouchement opposés au MES. En cas d’acceptation, la première fera campagne contre l’Europe et une partie du M5S menace de faire tomber l’Exécutif.

Le fonds de relance est un emprunt de 1000 milliards garanti par le budget de l’Union. C’est la Commission qui répartira les fonds, avec des intérêts symboliques, selon les besoins des différents pays. Certains milieux allemands redoutent toutefois que les pays du Sud s’en servent pour mutualiser les dettes liées au coronavirus mais également celles de leur fonctionnement dispendieux. «Faux, a répondu Giuseppe Conte. Il ne s’agit que des dépenses liées à l’épidémie dont nous ne sommes pas responsables. Nos dettes, nous les avons toujours payées par nous-mêmes. C’est une question de solidarité européenne.» Paradoxalement, l’opposition de l’opinion publique allemande pourrait accélérer la naissance du fonds de relance. La chancelière Angela Merkel y est favorable, mais, pour que son nom n’y soit pas associé, elle préférerait qu’il soit adopté avant le semestre de présidence allemande, qui débute le 1er juillet 2020.

Sur la même barque

Les 27 chefs d’État trouveront difficilement la quadrature du cercle jeudi soir et se réfugieront certainement dans une vague déclaration de principe plutôt que de devoir prendre acte de leurs divergences. Le coronavirus ne permet pourtant plus de tergiverser entre Nord vertueux et Sud dépensier. Tous les pays européens sont sur la même barque. «La solidarité est indispensable, a déclaré l’Association des constructeurs automobiles allemands. Sinon, à qui nous les vendrons, nos Mercedes?»