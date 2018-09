L’Europe: souveraine, juste et protectrice

Il y a un an, le président de la République présentait dans son discours de la Sorbonne ses propositions pour redonner un nouveau souffle à la construction européenne. Il y a un an, il traçait une voie sans ambiguïté: pas d’Europe sans valeur, sans ambition et sans résultat concret pour ses citoyens. Il faisait le pari de bâtir une Europe unie, forte et démocratique.

Un an après, nous avons, par nos actions, mené le combat pour construire cette Europe souveraine qu’évoquait le président: une Europe qui affirme sa puissance, revendique son modèle et s’érige pour défendre ses principes et ses valeurs.

Nos efforts pour faire de la zone euro un pôle de croissance et de stabilité ont abouti. En juin dernier, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont conclu à Meseberg un accord historique. La France et l’Allemagne reconnaissent la nécessité de doter la zone euro d’un budget propre. C’était fondamental pour transformer notre zone euro en une véritable zone économique, créatrice de croissance et d’emplois, au-delà du seul partage d

e notre monnaie. Cette ambition, nous devons maintenant la partager avec nos voisins et partenaires de la zone euro d’ici à la fin de l’année, pour concrétiser et donner vie à cet accord franco-allemand.

Dans le domaine fiscal, beaucoup s’étaient résolus à baisser les bras: avec la règle de l’unanimité, rien n’était possible! Cette résignation qui conduit souvent à l’immobilisme, nous l’avons refusée et combattue. Avec notre détermination et nos idées neuves, nous avons prouvé le contraire. Nous avons renforcé nos outils pour lutter contre l’évasion fiscale et l’optimisation agressive qui sont, aujourd’hui plus encore qu’avant, profondément intolérables. Nous avons renforcé la transparence pour lutter contre les coquilles vides et mis en place une liste noire européenne pour sanctionner les États qui aident les fraudeurs à ne pas payer les impôts qu’ils doivent.

Autre pas historique: avec l’Allemagne, nous avons redonné un souffle nouveau au projet de convergence fiscale en Europe. Nous portons ensemble une même position pour aligner la base de notre impôt sur les sociétés en Europe. Les bénéfices seront très concrets: une PME établie dans plusieurs pays européens n’aura plus à suivre des règles fiscales différentes. C’est une vraie simplification qui nous permettra d’attirer encore plus d’investisseurs sur nos marchés. Enfin et surtout, nous avons fait de la justice fiscale en matière numérique notre principal combat. Nous sommes déterminés à ce que l’Europe se dote d’ici à la fin de l’année d’une juste taxation des géants du numérique. Ces entreprises paient 14 points d’impôts de moins que la moyenne. Cette situation est inacceptable, injuste et révoltante. Elle est aussi inefficace pour les États qui sont ainsi privés de recettes importantes. Sur ce sujet majeur, que de chemin parcouru en un an! Nous avons convaincu une vingtaine de pays de se ranger derrière la proposition française, reprise par la Commission, d’une taxe sur le chiffre d’affaires de ces entreprises numériques, le temps qu’un consensus international soit trouvé. Le défi est considérable, et il est vrai que quelques pays, traditionnellement réticents, restent encore à convaincre. Mais notre combat est juste, pionnier et indispensable. Et c’est parce que nos concitoyens attendent de nous une solution rapide que je suis convaincu que nous parviendrons à un accord d’ici à la fin de l’année.

Tout au long de cette année, dans la ligne tracée par le président de la République, j’ai mis en avant et défendu la souveraineté économique de l’Europe, sur le plan commercial comme industriel et technologique. L’actualité géopolitique mondiale n’a fait que renforcer l’urgence de ce combat.

Contre les menaces de guerre commerciale brandies par les États-Unis, nous avons montré que nous étions, nous Européens, capables de répondre collectivement et de défendre nos intérêts économiques et industriels. Nous avons aussi proposé de réformer l’OMC, car si les dysfonctionnements du commerce mondial sont un fait, l’Europe reste profondément attachée au multilatéralisme.

Contre les sanctions extraterritoriales américaines, l’Europe a réagi en bloc: nous n’acceptons pas que les États-Unis, ou quelque autre puissance que ce soit, s’érigent en gendarme du commerce mondial. Nous travaillons donc à une solution qui permettra à l’Europe de commercer librement avec tous les partenaires de son choix, sans subir les sanctions d’un pays tiers, comme cela a été le cas en Iran. C’est complexe et long, mais je ne doute pas que l’Europe y parviendra.

Contre les risques de pillage, nous avons fait le choix de ne plus être naïfs et de défendre nos intérêts. Nous sommes parvenus à un accord pour mieux contrôler les investissements étrangers dans nos secteurs stratégiques. C’est essentiel car les technologies clés que nous développons en Europe ne doivent pas être la cible d’investissements de pillage et de transferts forcés. L’Europe doit aussi nous aider à ce que notre industrie demeure à la pointe de l’innovation, en particulier l’innovation de rupture. L’enjeu est vital pour notre industrie et pour notre souveraineté.

En un an, nous pouvons être fiers des combats que nous avons menés et des premiers résultats que nous avons obtenus avec le président. Bien sûr, beaucoup de défis demeurent, mais notre détermination à agir est intacte. Car c’est aujourd’hui plus indispensable encore que l’an dernier. Jamais les forces contraires n’ont été aussi présentes: entre une Chine conquérante et des États-Unis qui tournent le dos à leurs alliés, l’heure est au sursaut de l’Europe.

Face à la montée des populismes et des extrêmes, nous devons répondre par des actions concrètes aux aspirations de nos concitoyens européens: plus de justice, plus de souveraineté et plus de protection. (TDG)