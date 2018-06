L’Europe produit de plus en plus les drogues qu’elle consomme

Ce sont de simples sprays nasaux en tout point comparables à ceux que l’on se procure en cas de rhume à la pharmacie du coin, à cela près qu’ils ne portent pas d’étiquette. Vendus en ligne, ils ont été interceptés en 2016 par la police suédoise: ils contenaient du fentanyl.

Ce principe psychoactif de synthèse de la famille des opioïdes qui fut fatal au chanteur Prince fait partie de ces «nouvelles substances» dont l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relève avec inquiétude la hausse de la consommation, mais aussi… de la production. «On observe une croissance de la production des différentes substances en Europe», note son directeur Alexis Goosdeel, qui présentait le rapport annuel de l’observatoire jeudi à Bruxelles. Le Vieux-Continent est même devenu exportateur de drogues de synthèse vers l’Amérique, l’Australie, le Moyen-Orient, l’Extrême-Orient et la Turquie, en concurrence notamment avec la Chine. 600 nouveautés

Depuis le milieu des années 2000, les autorités courent après le marché: elles ont enregistré plus de 600 nouvelles substances comme la benzodiazépine, présente dans de nombreux antidépresseurs, ou les cathinones, qui reproduisent le principe actif du khat et dont les effets sont proches de ceux de l’ecstasy. Les opioïdes synthétiques, à l’origine d’une crise sanitaire aux États-Unis, sont les dernières arrivées, mais pas les moins nocives. «Leur utilisation présente un risque élevé d’overdose accidentelle», note l’observatoire.

Les drogues de synthèse, produites en laboratoire, ont l’avantage de s’affranchir des contraintes climatiques (contrairement à l’opium), d’être produites plus discrètement et de façon plus concentrée et enfin de pouvoir être distribuées facilement via le «dark net». Au sujet du fentanyl, une fonctionnaire européenne dit: «avec quelques grammes, on peut produire un millier de doses». Difficile, faute de statistiques, d’apprécier la concurrence faite par ces produits à la cocaïne et à l’héroïne, deux produits d’importation «classiques». Les experts notent en revanche une hausse de la «pluriconsommation» (prise de différentes drogues).

La Suisse n’est pas épargnée

L’offre européenne augmente également pour la drogue la plus répandue: le cannabis, consommé par 26 millions d’Européens. «Sur Internet, vous trouvez tout ce qu’il vous faut pour en produire vous-même», remarque Alexis Goosdeel. Les producteurs marocains ont même renforcé la concentration en principe actif du haschisch pour contrer la concurrence du cannabis européen. Mais, à voir la baisse des saisies de résine constatée par l’observatoire, ils perdent du terrain.

La santé florissante du marché de la drogue s’explique-t-elle par l’abondance de l’offre ou de la demande? Cela revient à «poser la question de la poule et de l’œuf», dit Alexis Goosdeel, qui a commencé sa carrière comme psychologue auprès des toxicomanes bruxellois. Et d’ajouter: «nous sommes confrontés à des transformations profondes de l’univers du travail et des modes de socialisation. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus individualistes.»

La Suisse n’est pas épargnée: Zurich figure en tête d’un palmarès de 36 villes classées en fonction des résidus de cocaïne dans ses eaux usées, devant Amsterdam et Anvers. La fondation Addiction Suisse vient d’ailleurs de nouer un partenariat avec l’observatoire pour faire participer ses experts à ses travaux et compléter son appareil statistique. (TDG)