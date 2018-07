L’Europe calme les ardeurs protectionnistes de Trump

Le fauve Donald Trump n’est de loin pas encore maté. Certes. Au nom de l’Union européenne, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, est tout de même parvenu à calmer les ardeurs protectionnistes du 45e président des États-Unis, mercredi à la Maison-Blanche.

Souvenez-vous! Donald Trump avait décidé le 8 mars de rééquilibrer la balance commerciale américaine à coups de droits de douane perçus sur les importations provenant des principaux alliés, accessoirement partenaires économiques des États-Unis. Moins de trois mois plus tard, les gabelous américains commençaient à taxer l’acier et l’aluminium de l’Union européenne, du Canada et du Mexique. Des entreprises suisses ont subi le même traitement (25% sur l’acier et 10% sur l’aluminium) dès le 23 mars.

L’Union européenne a répliqué à coups d’impôts perçus sur l’importation de produits américains hautement symboliques: les motos Harley-Davidson, les jeans Levi’s et le bourbon. Des expériences similaires embrasent simultanément les relations d’affaires entre la patrie d’Abraham Lincoln et la Chine populaire. Les observateurs annoncent une guerre commerciale aussi mondiale qu’imminente.

En ce sens, ils sont aidés par un président des États-Unis particulièrement inspiré: «Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner.» Mercredi, Donald Trump et Jean-Claude Juncker se sont néanmoins entendus sur un objectif ambitieux: «Zéro droit de douane» dans les échanges industriels. Un tel engagement permet-il un brin d’optimisme?

À l’étranger, c’est moins cher

Probablement encouragé par les constructeurs automobiles de son pays, le président de la Chambre allemande du commerce et de l’industrie, Eric Schweitzer, tient à se montrer fort prudent: «Les solutions présentées à Washington vont certes dans la bonne direction. Une dose appropriée de scepticisme subsiste néanmoins. Le projet de taxes douanières sur les voitures européennes (ndlr: 20%) n’est pas encore définitivement abandonné.»

Fabrizio Quirighetti, économiste et responsable des investissements chez Syz Asset Management, se montre plus confiant: «L’accord annoncé mercredi à Washington constitue quoi qu’il en soit une bonne nouvelle. Même un mauvais accord vaut mieux qu’une guerre de trop. Donald Trump essaye en plus de restaurer un équilibre vraiment nécessaire au regard de la dimension de l’excédent commercial allemand.»

Professeur émérite de l’Université de Lausanne et de l’IMD (International Institute for Management Development), Stéphane Garelli perçoit lui aussi l’accord présenté par Jean-Claude Juncker et Donald Trump comme une bonne nouvelle: «Si tant est qu’il soit mis en œuvre comme annoncé. Cette volte-face du président des États-Unis est probablement due aux toutes proches élections de mi-mandat (voir encadré). Mais il sous-estime complètement le fait qu’environ 40% des marchandises importées dans son pays sont fabriquées par des entreprises états-uniennes à l’étranger. Parce que c’est moins cher.»

La Suisse est très concernée

La Suisse s’avère, elle aussi, très concernée par le projet d’accord entre Bruxelles et Washington. Le SECO (Secrétariat d’État à l’économie) salue certes l’accord conclu le 25 juillet entre les États-Unis et l’Union européenne. Mais sans préciser s’il pourra influencer, au mieux, le traitement des exportations helvétiques d’acier et d’aluminium. La Confédération, comme Jean-Claude Juncker mercredi à la Maison-Blanche, confirme en outre son attachement à la mission de l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Beaucoup de voix dans le monde appellent à une réforme de l’institution pour la rendre plus réactive dans la tourmente. Notamment à la veille de vives tensions entre la Chine populaire, l’Union européenne et les États-Unis. (TDG)