L’Espagne offre une première bouffée d’air à ses enfants

Laura fonce tête baissée. Du haut de ses 3 ans, elle a choisi sa belle moto violette pour la promenade. «Parce que ça faisait longtemps», explique-t-elle, concentrée en chevauchant son bolide. Dans le quartier d’Argüelles, au centre de Madrid, les rues résonnent de rires et de cris d’enfants pour la première fois depuis des semaines. Ce dimanche, les petits Espagnols de 0 à 14 ans sont enfin autorisés à sortir pour une promenade en famille après quarante-six jours de sévère confinement.

Ce premier pas dehors était attendu avec impatience, par les enfants comme par leurs parents. Il semble d’autant plus mérité que le gouvernement a fait une valse-hésitation, ayant d’abord entrouvert la porte à un permis de sortie pour les plus jeunes, puis réduit la chose à une simple autorisation pour accompagner les adultes faire les courses. Devant le tollé général, l’Exécutif a finalement fait marche arrière et prononcé le droit à une heure de grand air par jour, entre 9 h et 21h, dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile et accompagné d’un adulte. À condition, toujours, d’éviter les aires de jeu qui ont été mises hors service et de garder de strictes mesures de sécurité et d’hygiène.

«Nous vous devons des excuses», a reconnu le vice-président Pablo Iglesias en demandant pardon aux enfants pour toutes ces hésitations. «Je sais que le confinement n’a pas été facile pour vous et vous méritez les applaudissements de la société», a-t-il insisté en s’adressant aux plus jeunes.

Nuée d’engins à roulettes

«Distance! Distance!» crie Carmen, alors que ses deux garçons courent ce dimanche matin, pour rejoindre les copains d’école croisés sur le chemin vers le Paseo del Rosales, une promenade arborée en bordure du parc de l’Ouest. Depuis des semaines, les enfants avaient été gommés du paysage urbain. Confinés à domicile entre les devoirs envoyés par leurs professeurs et les heures passées devant les écrans et les consoles de jeux. Les voilà de retour dans une imposante nuée de vélos, poussettes, trottinettes, skateboards et toutes sortes d’engins à roulettes.

Paco et Alvaro ont mis fièrement le maillot de leur équipe de foot préférée, l’Atlético de Madrid, même s’ils n’ont pas osé apporter de ballon pour cette première fois. D’autres ont revêtu «leurs habits du dimanche», comme pour ces jours où ils vont déjeuner chez leurs grands-parents, jupes plissées et shorts en tweed, chaussures vernies et manteaux aux cols de velours. «Sauf qu’il y a longtemps qu’ils n’ont pas vu leur grand-mère», raconte Belén, enceinte de son troisième enfant. «On lui parle par Skype et c’est tout, je ne sais pas bien quand nous pourrons aller la voir.»

Il plane un parfum un peu solennel sur cette bouffée d’air frais. «Tu ne dis pas bonjour à Gonzalo et Sofia? Ils ont un masque mais c’est bien eux, regarde», explique Paz à son fils, Guillermo, 8 ans, intimidé par l’air étrange de ses amis d’école. Les psychologues ont averti les parents: Sortir va aider les enfants à réordonner leurs émotions et à éprouver la sensation du monde extérieur.

Certains s’inquiètent. Comme Iker et Diego, deux frères âgés de 12 et 7 ans qui, à la veille de la sortie, manifestaient leur appréhension et se voyaient déjà foudroyés par le méchant virus en passant la porte de leur appartement. «Il faut les rassurer et les encourager sans pour autant les forcer à sortir en cas de refus», explique le pédopsychiatre Pedro Rodriguez. «Ils n’ont pas besoin de préparation psychologique spéciale mais d’explications claires selon leur âge. Tout dépendra de l’attitude des parents qui va leur servir de référent pour appréhender ce «nouveau monde».

«Nouvelle normalité»

Dans les allées du parc, les familles, avec ou sans masques, respectent scrupuleusement les distances. Ainhoa, 3 ans, trépigne. «Au toboggan, au toboggan!» crie-t-elle en passant devant le parc de jeux fermé au public depuis le début de l’épidémie. Pas question d’y entrer, la police municipale veille.

«On est tous impressionnés, c’est notre première fois en famille dans cette nouvelle normalité», reconnaît Carlos en regardant Alba, sa fille d’un an et demi, qui esquisse quelques pas chancelants sur la pelouse pour cueillir des pâquerettes. Un peu plus loin, Julia, 11 ans, et Jaime, 9 ans, jouent à cache-cache entre les buissons. «Ils avaient besoin de courir, crier, sauter, tout ce qui dérange en appartement», explique leur mère, Carmen. «Ils ont été vraiment sages pendant tout ce temps, mais il était grand temps de lâcher un peu la pression.»

Comme tous les Espagnols, elle espère que cette rude discipline du confinement a payé et que le pays, très endeuillé par la pandémie, a réussi à passer le cap et à maîtriser l’avancée du virus. L’Espagne veut maintenant tourner la page des images dantesques des services d’urgence débordés par l’afflux des malades et reprendre le chemin d’une vie normale.