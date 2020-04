L’Espagne fête Pâques sans cortèges ni foules passionnées

«J’ai préparé les bougies, j’ai brûlé de l’encens et j’ai mis ma mantille, je suis prête. Un Vendredi-Saint est un Vendredi-Saint, avec ou sans coronavirus!» À l’autre bout du téléphone, Fuentesanta, 72 ans, raconte depuis Cordoue, en Andalousie, les préparatifs de cette drôle de célébration qui a lieu en plein confinement. Sa procession sera virtuelle. Elle a tendu sur son balcon le drap de deuil traditionnel et regardera sur Facebook les images de la confrérie du Christ du Saint-Sépulcre à laquelle on appartient de père en fils dans sa famille.

Cette année, pas de scènes de foules passionnées ni de larmes de ferveur autour des statues sorties en cortèges solennels des églises dans l’Espagne ravagée par l’épidémie. À Cordoue comme à Séville, et dans le reste pays, les rues sont vides. Mais depuis les balcons, les plus ingénieux ont organisé leurs propres processions.

Deux fils à linge tendus d’un immeuble à l’autre, pour faire circuler un panier chargé de deux figurines coiffées des hauts chapeaux pointus des pénitents, au rythme de la sono qui crache un lourd roulement de tambours traditionnels, et voilà la procession en marche sous les applaudissements du quartier. Ailleurs, ce sont des voitures téléguidées, des personnages Playmobil ou des poupées Barbie qui ont été vêtus comme des statues de saints promenées en cortège dans les appartements ou exhibées aux balcons.

L’Espagne, sévèrement confinée depuis le 14 mars dernier, attend toujours le reflux de l’épidémie. L’expansion ralentit, mais trop lentement. Ce vendredi, le Covid-19 a fait 15'843 morts, soit encore 605 de plus en 24 heures. «L’important est que la pression sur les hôpitaux diminue», indique le ministre de la Santé, Salvador Illa. À Madrid, les services d’urgence débordés par l’afflux de malades il y a deux semaines commencent à retrouver un semblant de normalité.

Malgré cette amélioration, le pays s’est installé dans une longue attente. «L’état d’alerte et les mesures de confinement ont fonctionné, nous sommes près de commencer la désescalade, mais nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant», prévient le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. L’état d’alerte vient d’être prolongé de quinze jours supplémentaires, jusqu’au 26 avril, et il faudra sans doute allonger encore une nouvelle fois la période.

Dans les familles, le cantonnement à domicile devient difficile, et pas forcément du fait de l’oisiveté, raconte Isabel, mère de deux garçons de 12 et 7 ans qui commencent à craquer. «Nous avions démarré le confinement en mettant en place un rythme quotidien de devoirs le matin, yoga en famille et jeux et écrans l’après-midi, de manière à nous laisser aussi le temps de travailler puisque nous sommes tous les deux en télétravail», raconte-t-elle. «Mais les professeurs font du zèle, ils assomment les enfants de trop de devoirs, et ils nous bombardent de messages avec des propositions d’activités. Cela devient impossible, les enfants n’en peuvent plus et on a dû lever le pied. Après tout, ce sont les vacances de Pâques…»

D’un côté, la peur d’une nouvelle vague de contagion si les Espagnols se relâchent, de l’autre l’urgence de remettre en marche l’économie du pays. Le Ministère du travail prépare avec les organisations patronales et syndicales une sortie d’hibernation des entreprises, échelonnée selon la situation dans les régions et les secteurs d’activité. Avec le maintien de distances sanitaires et la recommandation du port d’un masque hygiénique dans les transports en commun. La construction et l’industrie, qui sont à l’arrêt depuis deux semaines, vont reprendre le travail à partir de lundi.