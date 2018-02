L'Eglise annonce un 70e miracle à Lourdes

La guérison en 2008 d'une religieuse française de 69 ans atteinte d'une grave invalidité, Soeur Bernadette Moriau, après un pélerinage au sanctuaire de Lourdes, a été reconnue comme «miraculeuse» dimanche par l'évêque de Beauvais (nord). En 160 ans, c'est le 70e miracle reconnu par l'Eglise à Lourdes. Le précédent remontait à 2013.

«Oser dire que Dieu est intervenu par la voix d'un miracle dans une existence, c'est quelque chose de redoutable. J'ai bien conscience que j'agis comme évêque de Beauvais et que en même temps que ça retentit sur l'Eglise en France et dans le monde», a déclaré à l'AFP Mgr Jacques Benoît-Gonnin.

Quatre interventions chirurgicales

Née dans le nord de la France en 1939, Soeur Bernadette Moriau, a ressenti des douleurs lombo-sciatiques dès 1966, à l'âge de 27 ans. Malgré quatre interventions chirurgicales, elle ne pouvait plus exercer comme infirmière ni marcher normalement. En juillet 2008, la religieuse participe au pèlerinage au sanctuaire de Lourdes, dans le sud-ouest de la France, où elle reçoit le sacrement des malades.

A son retour, le 11 juillet 2008, «elle ressent une sensation inhabituelle de relâchement et de chaleur dans tout son corps» et «perçoit comme une voix intérieure qui lui demande d'enlever l'ensemble de ses appareils, corset et attelle», selon le communiqué du diocèse. Soeur Bernadette Moriau interrompt le jour même tous ses traitements.

Guérison instantanée

«Observant que ladite guérison, fut soudaine, instantanée, complète, durable et reste inexpliquée dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques», Mgr Jacques Benoît-Gonnin déclare «le caractère prodigieux-miraculeux et la valeur de signe divin de la guérison de soeur Bernadette Moriau obtenue par l'intercession (...) de la vierge Marie», peut-on lire dans le texte transmis à l'AFP.

De nouveaux examens médicaux, des expertises et trois réunions collégiales à Lourdes (2009, 2013 et 2016) ont permis au Bureau des constatations médicales d'affirmer collégialement «le caractère imprévu, instantané, complet, durable et inexpliqué de la guérison».

En novembre 2016 à Lourdes, lors de sa réunion annuelle, le comité médical international de Lourdes a confirmé «la guérison inexpliquée, dans l'état actuel des connaissances scientifiques».

Une conférence de presse doit avoir lieu mardi matin à Beauvais en présence de Soeur Bernadette, de l'évêque de Beauvais et du président du Bureau des constatations médicales de Lourdes, Alessandro de Franciscis.

Lourdes, où la Vierge est apparue en 1858 à Bernadette Soubirous selon l'enseignement catholique, est devenue l'un des premiers lieux de pèlerinage catholique au monde, avec quelque 4 millions de visiteurs chaque année. (afp/nxp)