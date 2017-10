Journaliste poignardée dans sa radio à Moscou

Une animatrice de la radio russe Echo de Moscou, critique du Kremlin, a été poignardée lundi par un inconnu qui s'est introduit dans la rédaction et a été interpellé, a indiqué à l'AFP son rédacteur en chef. Tatiana Felguengauer a été «hospitalisée, on nous a dit que sa vie n'est pas en danger», a précisé Alexeï Venediktov, joint par téléphone.

L'assaillant a agressé le gardien de l'immeuble avant de monter dans les locaux de la radio, situés en plein centre de Moscou, et de «poignarder dans le cou l'animatrice Tatiana Felguengauer», selon la même source.«On n'a aucune idée de qui est cet homme», a assuré M. Venediktov, en précisant que la sécurité de la radio l'avait arrêté et remis à la police.

Première station libre

La radio Echo de Moscou, première station libre née en 1990 avant la chute du régime soviétique, était passée sous le contrôle du groupe public gazier Gazprom en 2001, un an après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

La station a néanmoins réussi à rester jusqu'à présent la principale radio russe à offrir des points de vue indépendants, dans un paysage médiatique verrouillé où les grandes chaînes de télévision sont sous contrôle.

MORE: Tatiana Felgengauer, 32, is deputy editor-in-chief and host of one of the station’s talk shows https://t.co/EXwoPUTn4N pic.twitter.com/Lc5zd7asq9