Johnson tente un coup de poker pour devenir premier ministre

Boris Johnson a quitté le gouvernement de Theresa May, remplacé par Jeremy Hunt, jusque-là ministre de la Santé. Une démission en coup de tonnerre pour le porte-drapeau des Brexiters depuis plus de deux ans. Toute la journée de lundi, la presse britannique s’est demandé où était le ministre des Affaires étrangères, après qu’il ne s’est pas présenté à deux réunions officielles où il était attendu.

Cette suspicion est née de son silence. D’habitude plutôt adepte des déclarations médiatiques, Boris Johnson était l’un des deux seuls ministres à ne pas avoir claironné dans les médias son soutien à la cheffe du gouvernement depuis la réunion du Conseil des ministres vendredi dernier, lors de laquelle la première ministre Theresa May avait dévoilé sa vision des futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Ce silence est aisément compréhensible. «The Sunday Times» a expliqué qu’à son arrivée vendredi, l’ancien maire de Londres s’était lancé dans une diatribe dévastatrice de six minutes. Il avait notamment qualifié le projet gouvernemental d’«étron» et s’était énervé contre ses collègues: «Je vois qu’il y a ici d’excellents polisseurs d’étrons.» Avant de reculer, faute de soutien, et de finalement soutenir le plan.

Ce week-end, un de ses amis avait expliqué anonymement à la presse qu’il était resté au sein du gouvernement pour empêcher que de plus amples concessions soient accordées à Bruxelles. «Il n’y a pas de doute que nous nous dirigerions vers un Brexit plus modéré si Boris ne faisait pas partie du Conseil des ministres. Et cela peut encore se dégrader.»

L’analyse des Brexiters radicaux se voulait pourtant très différente. «J’ai expliqué la semaine dernière à Boris qu’il serait très difficile pour quelqu’un qui a accepté ce très mauvais accord de pouvoir un jour diriger le parti», témoigne anonymement dans «The Times» l’un d’eux. «J’ai lu la peur dans ses yeux.»

En milieu de semaine dernière, ayant eu vent du contenu du projet de Theresa May, il avait tenté de monter un coup contre la première ministre. Invitant tous les Brexiters du gouvernement à une réunion, il leur avait confié sa volonté de développer un projet alternatif. Son initiative s’était pourtant soldée par un échec total: non seulement le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, avait refusé de se déplacer, mais, en dehors de David Davis et de la ministre au Développement international, Penny Mordaunt, personne n’avait soutenu son idée.

Savon de David Cameron

«BoJo» avait ensuite eu un entretien avec son ancien ami et ex-premier ministre David Cameron. Celui-ci lui avait passé un savon en lui rappelant que le projet de Theresa May était le seul qui puisse avoir la majorité à la Chambre des communes et que son opposition ou sa démission n’aboutiraient à rien de concret. Les deux hommes s’étaient quittés d’accord.

Visiblement, la démission dans la nuit de dimanche à lundi de David Davis, ministre en charge du Brexit, a changé la donne. Interrogé à la télévision lundi matin, le responsable des négociations avec l’UE a reproché à la première ministre de promettre que son projet aboutirait à «un retour de la souveraineté et du contrôle à la Chambre des communes, alors qu’en pratique ce n’est pas le cas».

Sans doute Boris Johnson a-t-il senti que le moment était venu pour lui de sortir du bois, sans quoi il paraîtrait avoir trahi sa cause et les 51,9% de Britanniques ayant voté en faveur d’une sortie de l’UE. Il lui suffit désormais que 48 membres de son parti réclament une élection à la tête du Parti conservateur pour que celle-ci soit enclenchée. Un chiffre qui sera aisé à atteindre. Dans cette éventualité, plusieurs députés conservateurs devraient se présenter pour devenir leader du parti: le Brexiter radical Jacob Rees-Mogg, pourquoi pas les ministres Jeremy Hunt et Sajid Javid. Les députés voteront ensuite pour déterminer les deux candidats qui s’affronteront pour le poste ultime. Boris Johnson fera le nécessaire pour être l’un d’eux: il sait qu’il aura une grande chance d’être élu par les membres du parti, chargés de la sélection finale. (TDG)