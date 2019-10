Jeremy Corbyn a le sort d’une élection anticipée entre les mains

Le parti travailliste britannique et son chef Jeremy Corbyn hésitent encore. Doivent-ils ou non voter ce lundi en faveur de la proposition du premier ministre Boris Johnson d’organiser une élection générale anticipée le 12 décembre? Leur décision sera déterminante: la législation oblige le chef du gouvernement à obtenir le soutien de deux tiers des députés de la Chambre des communes; il n’y parviendra donc qu’avec l’accord de la majorité des 245 élus travaillistes.

L’enjeu est capital. Une victoire des conservateurs leur permettrait théoriquement de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2024. Soit quatorze années d’affilée depuis la victoire de David Cameron en mai 2010. Boris Johnson pourrait alors concrétiser le Brexit et la relation future avec l’Union européenne à sa guise. De nombreux Britanniques, partisans d’un maintien dans l’UE ou de la poursuite d’une relation forte avec l’Europe, redoutent cette perspective. Elle rend, à leurs yeux, une défaite conservatrice d’autant plus nécessaire.

Jeremy Corbyn voudrait ainsi en découdre au plus vite avec Boris Johnson. Il l’estime fragilisé après avoir rompu sa promesse: «Je sortirai le pays de l’UE le 31 octobre.» Un engagement qui lui a permis de se faire élire à la tête du parti conservateur et de faire revenir de nombreux électeurs partis, attirés par le Brexit Party de Nigel Farage. Pourtant lundi, le Conseil européen annoncera un report de la date du Brexit afin de permettre au Royaume-Uni de faire adopter la législation nécessaire à sa concrétisation.

Néanmoins, il est probable que le dirigeant travailliste se ralliera lundi à l’avis de la majorité de ses députés. Ceux-ci craignent qu’une élection rapide le 12 décembre «serve aux gens à exprimer leurs sentiments sur le Brexit plutôt que sur les questions qui décident normalement d’une élection générale: le système de santé, l’éducation, la police et l’environnement», s’inquiète le maire de Londres Sadiq Khan.

Or, pour les électeurs, la position du Labour n’est pas claire sur le Brexit. À ne pas vouloir prendre parti en faveur du maintien dans l’UE ou au contraire du Brexit, Jeremy Corbyn a mécontenté beaucoup de monde. Certains de ses électeurs traditionnels ayant voté en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016 prévoient ainsi de voter pour les conservateurs ou le Brexit Party (12% d’intentions de vote); ses plus fervents proeuropéens penchent vers les libéraux-démocrates (18%). Le Labour reste donc plombé à 25% d’intention de votes dans les sondages, loin de sa performance de 2017 (40%) et surtout à distance des conservateurs (35%).

«Ces sondages ne sont pas à prendre au pied de la lettre», prévient Anand Menon, professeur de sciences politiques à King’s College London. «Aucun vote n’est assuré. Durant les trois élections générales de 2010, 2015 et 2017, 49% des électeurs ont voté pour des partis différents! Jamais le résultat d’une élection générale, quel que soit son timing, n’a semblé aussi imprévisible.»