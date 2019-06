Invité par la famille royale britannique, Trump fait du Trump

À Londres depuis lundi pour sa première visite d’État au Royaume-Uni, Donald Trump a fait du Donald Trump. Son avion n’avait pas atterri lundi matin qu’il avait déjà répondu via le réseau social Twitter aux critiques du maire de Londres, Sadiq Khan, qui l’avait associé dans un article à la montée de l’extrême droite dans le monde. «Sadiq Khan a idiotement et méchamment attaqué le président des États-Unis, de loin le plus important allié des États-Unis», s’est-il plaint. Après l’avoir qualifié de «mauvais perdant» en raison de son appel à la tenue d’un second référendum sur le Brexit et avoir critiqué sa petite taille, il a néanmoins admis être «impatient» de poser les pieds sur le sol britannique, d’où est originaire sa mère.

La tradition veut que l’invité de la famille royale rejoigne le palais de Buckingham en voiture. Plutôt que de risquer d’être coincé par des manifestants, Donald Trump, accompagné de toute sa famille, a opté pour l’hélicoptère! À sa descente, le clan Trump a été accueilli par la reine Elisabeth II, sans son mari, convalescent, son fils le prince Charles et son épouse Camilla. Après leur déjeuner, le président américain et sa femme Melania, vêtue d’une robe couverte d’impressions de Big Ben, de la tour de Londres et des bus rouges à deux étages londoniens, ont visité le palais de Buckingham. Léger impair, le président américain n’y a pas reconnu les cadeaux qu’il avait donnés l’année dernière à la reine. «Oui, c’est un des nôtres», lui a soufflé son épouse, l’œil plus aiguisé.

Les vieilles habitudes ne se perdent pourtant pas. Lors du banquet officiel donné le soir même en son honneur, Donald Trump, assis à côté d’Elisabeth II, n’a pas pu s’empêcher de lui effleurer le dos de la main au moment de trinquer. Une rupture de l’étiquette royale dont il s’était déjà rendu coupable lors de sa précédente rencontre avec la reine. Son discours lui a néanmoins permis de la qualifier de «grande, grande femme».

Mardi, bien décidé à se montrer élégant, il a répété pendant la conférence de presse donnée avec la première ministre, Theresa May, avoir passé «un charmant dîner avec la reine». Il a ensuite confirmé vouloir signer un accord de libre-échange avec le Royaume une fois le Brexit effectif. Avant de se lancer dans une description pour le moins étonnante de ses déplacements dans la ville. «Il y avait des milliers de personnes applaudissant sur le bord de la route [lundi], pareil [mardi]. On m’a dit qu’il y avait des manifestants aujourd’hui, j’en ai vu mais très peu. Donc pour l’essentiel, cela n’est que fake news! Vous avez vu comme moi les gens remuant le drapeau américain et votre drapeau. Il y avait un esprit fantastique et beaucoup d’amour. Les manifestations, c’est donc vraiment de la fake news.»

Rien n’y a fait, voilà le président américain une fois de plus attrapé en plein délit de mensonge. Lundi, les trottoirs autour du palais de Buckingham étaient vides. Si mardi de bon matin les rues du centre-ville étaient relativement calmes, la place Trafalgar et Whitehall, l’avenue qui longe les bureaux de la première ministre Theresa May et le Ministère des affaires étrangères, où Donald Trump a passé toute la journée, ont rapidement été occupées par des milliers de manifestants opposés à sa visite. Pour clôturer son séjour britannique, il participera mercredi à Portsmouth aux cérémonies du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’y sentira vraisemblablement bien plus dans son environnement.

