Ingolstadt, la riche ville d’Audi, vit dans l’obsession des migrants

Tout va bien à Ingolstadt. «Ici, les gens ont tous du travail. Regardez autour de vous! Les jardins sont fleuris, les aires de jeu sont neuves, les rues sont propres et l’offre culturelle exceptionnelle. Les gens ne se rendent plus compte dans quel paradis ils vivent. Ils votent sans réfléchir», peste le Père Geistbeck, curé de la paroisse du quartier Piusviertel.

À l’approche des élections régionales bavaroises de dimanche, la cité des bords du Danube vit en plein paradoxe.

Nulle part ailleurs on ne gagne aussi bien sa vie. Le salaire brut moyen est de 4635 euros par mois, le plus élevé d’Allemagne. Avec 2% de chômage et une économie en pleine croissance, cette ville bavaroise de 135 000 habitants n’a même plus de dettes.

Face à cette réussite, Martin Geistbeck ne comprend pas comment les électeurs de sa paroisse ont été séduits par l’extrême droite. Dans son quartier, le parti AfD (Alternative pour l’Allemagne) a atteint jusqu’à 35% des voix. «Dans notre quartier, nous avons moins de 100 réfugiés sur une population de 18 000 habitants, dont presque tous ici ont des destins de réfugié. C’est incompréhensible!» poursuit-il.

Nulle part ailleurs en Bavière, l’AfD n’a obtenu un score aussi important aux élections fédérales de 2017 dans une grande ville. Avec plus de 15%, l’extrême droite a réalisé cette performance dans la circonscription de Horst Seehofer, ministre fédéral de l’Intérieur et président du parti conservateur (CSU) qui dirige le Land pratiquement sans partage depuis la fin de la guerre.

Allemands de Russie choyés

À Ingolstadt, près de 40% des habitants sont d’origine étrangère. Parmi eux, les Russes allemands (Russlanddeutsche), une minorité arrivée dans les années 80 et 90. «Ils savent ce que signifie de ne pas être bien accueillis», explique le Père Geistbeck. «Nous nous entendons très bien avec eux», se félicite le candidat de l’extrême droite Johannes Kraus von Sande, qui organise régulièrement des meetings pour eux. L’AfD soigne particulièrement cette sphère russophone d’Ingolstadt informée par l’organe de propagande du Kremlin, Russia Today, la seule télévision qui, selon Johannes Kraus von Sande, réalise des reportages «objectifs» pendant cette campagne.

Sur le parking du stade de football, Sebastian Zahn attend devant son bus d’information. Il donne des conseils aux demandeurs d’asile qui logent juste à côté, dans des containers de chantier. «L’arrivée des réfugiés a été vécue comme un danger. Mais les migrants ne menacent personne», dit cet employé de l’association d’aide aux réfugiés Flüchtlingsrat.

«Plus de 80% des violences commises par des migrants à Ingolstadt sont perpétrées par d’autres réfugiés», confirme d’ailleurs Alfred Grob, le candidat des conservateurs (CSU) et directeur de la Brigade criminelle d’Ingolstadt. «La criminalité n’a pas bougé depuis l’arrivée des réfugiés», confirme-t-il en distribuant ses tracts de campagne sur le marché du quartier Piusviertel.

Les responsables politiques expliquent cette situation par la peur du déclassement social. «Les gens vivent très bien ici, notamment les salariés d’Audi. Mais il y a aussi tous les intérimaires qui ont du mal à boucler les fins de mois. Ils croient que les réfugiés vont leur retirer le pain de la bouche. L’extrême droite exploite cette peur», analyse Christian De Lapuente, responsable syndical et responsable local du Parti social-démocrate (SPD).

La thématique des réfugiés a occupé toute la campagne. «À cause de cette obsession des migrants, nous n’avons pas parlé des deux sujets essentiels: la dépendance des personnes âgées et la crise du logement», déplore Francesco Garita, le responsable de la circonscription pour la gauche radicale (Die Linke). «Les gens voient des migrants partout. Même pour les accidents de la route, des lecteurs nous demandent la nationalité des automobilistes impliqués», déplore Gunther Lutz, journaliste au quotidien local «Donaukurier».

La ville a pourtant besoin de l’immigration. «Avec 40% de retraités de plus en 2035, notre société ne pourra plus fonctionner sans immigration», s’alarme Christian Ponzer, patron d’une entreprise de soins à domicile et candidat des Freie Wähler, un petit parti conservateur régional indépendant.

Perte de contact

«Nous avons perdu le contact avec une partie de la population», reconnaît le candidat conservateur, dont le président de parti, Horst Seehofer, est accusé d’avoir favorisé cette peur en reprenant la rhétorique de l’extrême droite. «Ainsi, il a fait croire que les migrants constituaient une menace», accuse le Père Geistbeck. «Cette peur est restée ancrée dans les têtes», lâche-t-il. «Même l’Église a protesté en prônant plus d’humanité, visant indirectement les conservateurs», ajoute le journaliste Gunther Lutz.

«En effet, la CSU a repris nos positions sur l’immigration», se félicite Johannes Kraus von Sande, qui appelle les électeurs à voter pour «l’original». «Nous ferons ce que la CSU promet à ses électeurs», dit-il. «Même Strauss voterait pour nous», rigole le candidat de l’extrême droite.

Véritable icône, Franz-Josef Strauss, l’ancien patron de la CSU, a toujours défendu des positions radicales pour éviter l’émergence de l’extrême droite. «Aucun parti démocratique et légitime ne peut avoir sa place à notre droite», proclamait-il. Il doit aujourd’hui se retourner dans sa tombe.

«Le scrutin aura des répercussions jusqu’à Bruxelles»

Directrice de l’Akademie für Politische Bildung (Académie de formation politique) à Tützing, en Bavière, Ursula Münch commente l’enjeu du scrutin de dimanche en Bavière.

La CSU, l’aile bavaroise de l’Union chrétienne-démocrate (CDU, d’Angela Merkel), risque-t-elle de perdre sa majorité absolue au parlement régional?

L’enjeu est très important. Si la CSU perdait sa majorité absolue, son influence se réduirait au niveau fédéral. Cette situation pourrait libérer Angela Merkel d’un contradicteur important: son ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer. Après avoir ruiné la politique de la chancelière, il pourrait être poussé vers la sortie. Le résultat des élections du 14 octobre aura donc des répercussions à Berlin mais aussi à Bruxelles, où les Bavarois sont influents. C’est le seul parti régional en Europe qui a autant de poids au niveau fédéral et européen.

Pourquoi la CSU s’est-elle effondrée dans les sondages? On la crédite de 35%, soit près de 13 points de moins qu’en 2013.

La CSU n’a pas compris que l’époque des grands partis populaires était révolue. Le parti est tombé dans une crise de crédibilité avec son président, Horst Seehofer, qui a suivi une tactique électorale qui a complètement désorienté l’électorat. Il a essayé de marcher sur les plates-bandes de l’extrême droite sans prendre de mesures concrètes. Résultat, la CSU s’est retrouvée accusée par son aile droite de soutenir la politique favorable aux migrants suivie par Angela Merkel. D’autre part, le ministre de l’Intérieur s’est décrédibilisé auprès d’une autre partie de l’électorat conservateur, celle qui défend des positions humanistes et chrétiennes dans la crise des réfugiés. Celui qui vote CSU vote Merkel, accuse aujourd’hui l’extrême droite. Les affiches de l’AfD sont assassines mais résument bien le piège dans lequel se sont enfermés les conservateurs. Elles disent: «L’AfD tient les promesses faites par la CSU.»

Si la CSU perdait sa majorité absolue, avec quel parti pourrait-elle former une alliance?

La question de la future coalition en Bavière est essentielle. La CSU, qui n’a jamais appris à partager le pouvoir, pourrait faire appel aux Freie Wähler, un petit parti régional conservateur bien ancré dans les communes. Cette solution est la plus probable. Mais les écologistes (ndlr: crédités de 16 à 18% des voix) sont également une option sérieuse pour la CSU. La région voisine du Bade-Wurtemberg – très proche économiquement et politiquement de la Bavière – a réélu un ministre-président écologiste. Les Verts ont montré qu’ils étaient capables de diriger une région avec des conservateurs. Ils ne font plus peur aux électeurs, surtout aux agriculteurs, un électorat très important en Bavière. En revanche, une coalition avec l’AfD est, selon moi, totalement exclue. (TDG)