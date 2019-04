Ils ont quitté les ruines de L'Aquila pour la Suisse

Pour Eraste Ntibitura, la nuit du 6 avril 2009 marque le début d’un nouvel exil et la fin d’une des périodes les plus heureuses de sa vie. Installé dans le quartier de San Gregorio, en périphérie de L’Aquila depuis 1990, ce Rwandais avait quitté son pays grâce à une bourse d’études lui permettant d’étudier l’ingénierie à l’Université de la capitale des Abruzzes. Rapidement, cet ancien joueur de l’équipe nationale junior de football du Rwanda trouve sa place. «J’ai intégré l’équipe de L’Aquila et me suis fait un bon réseau de connaissances ainsi que de nombreux amis. Le 1er octobre, la guerre a débuté au Rwanda et je me suis retrouvé dans l’impossibilité de rentrer chez moi. J’ai donc commencé à travailler afin d’aider ma famille.»

En 1994, soutenu par ses amis et son équipe de foot, il lance une levée de fonds afin de partir chercher ses proches qui se sont réfugiés dans un camp près de Goma. «Il y avait eu de nombreux morts dans ma famille, mais mes proches étaient tous en vie. Je suis donc rentré avec trois de mes sœurs.»

Pendant les cinq années suivantes, il s’attelle à faire sortir du pays ses trois autres sœurs, son frère et ses parents. «Avec le temps, j’avais réussi à les faire venir quasi tous. Les habitants du quartier étaient très intéressés par notre pays et notre histoire. Nous organisions des fêtes et des conférences pour faire découvrir notre culture. Nous avions tiré un trait sur un éventuel retour rapide au pays car la situation était trop instable.» Aux côtés de Marie Chantal Laetare, une Rwandaise venue également étudier en Italie, ce spécialiste en systèmes de sécurité électronique fonde une famille. «Arnaud et Arsène étaient des vrais petits italiens. Nous avions trouvé un véritable équilibre.»

Nuit de terreur

Jusqu’à ce soir du 6 avril 2009. «Je ne sais pas si c’est une coïncidence ou une malédiction, mais c’était également le 6 avril (1994) que le conflit au Rwanda avait explosé suite à la destruction par un missile de l’avion transportant les présidents rwandais et burundais.» Une attaque qui marque le début du génocide qui allait faire plus de 800 000 morts. Quinze ans plus tard, à 3 h 38, la famille Ntibitura se réveille en sursaut. «Nous étions secoués comme dans une machine à laver. Nous avons tout de suite su que c’était un tremblement de terre car il y avait déjà eu de légères secousses les jours antérieurs. Mais là, c’était vraiment très fort. Nous avions l’impression que ça durait une éternité. Nous sommes restés coincés dans notre chambre et avons eu très peur qu’il soit arrivé quelque chose aux enfants.»

La famille s’en sort avec quelques blessures. «Nous avons rapidement pris les papiers importants, l’argent et les clés de la voiture et sommes sortis sur la place principale de San Gregorio.» Là-bas, ils retrouvent de nombreux voisins venus se réfugier à l’abri des façades chancelantes. «Nous avons laissé les enfants avec les femmes et sommes partis aider d’autres voisins dont le quartier était totalement démoli. Nous entendions les gens crier ou appeler leurs proches. Certains ont pu être sauvés, mais nous avons perdu treize personnes…»

Après près d’une semaine passée à dormir dans les voitures ou à même le sol, les secours installent un campement d’urgence sur la place du village. «Nos maisons avaient été déclarées inhabitables et nous avons dû vivre dans ces tentes pendant de nombreux mois. La situation devenait de plus en plus compliquée. La délinquance ne cessait d’augmenter et l’avenir était totalement incertain.» En juillet, ils partent en voiture pour assister à un mariage en France et font une halte chez un membre de la famille installé à Genève. «C’était à Vernier, se souvient Eraste. Pendant notre séjour, les enfants ont commencé à aller au centre aéré et à faire des connaissances. Nous avons alors décidé que ma femme et les enfants resteraient à Genève afin de passer l’été dans de meilleures conditions.»

Eraste retourne à L’Aquila. «J’étais employé dans une société de sécurité informatique et électronique et nous avions énormément de travail car les systèmes de sécurité des banques et commerces avaient été endommagés. Il fallait les réparer au plus vite.»

Une année sous tente

Les semaines avançant, la situation sur place évolue. «Au bout de six mois, le gouvernement avait construit des logements provisoires aux normes antisismiques afin d’héberger les familles les plus sinistrées, mais nous n’étions pas prioritaires étant donné que nos maisons n’étaient pas entièrement détruites. Je suis donc resté plus d’une année dans ces tentes.» Les classements évaluant la dangerosité des bâtiments sont modifiés régulièrement, sans explications claires. Les maisons de son quartier passent ainsi de «non habitable» à «habitable avec travaux». «Il fallait renforcer les murs et colmater les brèches, mais un an et demi après le séisme, les autorités n’avaient toujours rien fait. Or, nous savions qu’en cas de nouveau tremblement de terre, tout s’écroulerait.» Face à ce constat, Eraste se résigne à quitter L’Aquila en septembre 2010.

Aujourd’hui, le quinquagénaire et ses enfants sont toujours à Genève et le projet d’un éventuel retour a été totalement remis en question en raison du décès de sa femme des suites d’une longue maladie. «Désormais, ma priorité ce sont mes fils et ils ont refait leur vie ici. Nous retournons souvent à L’Aquila pour les vacances, mais ce n’est plus comme avant. Les travaux de renforcement de notre maison n’ont toujours pas commencé et une grande partie de nos amis sont partis vivre ailleurs. Ils ne reviendront pas. Pour l’instant, je ne fais plus de projets, mais je n’exclus pas de retourner y vivre un jour.» (TDG)