Il présente ses excuses à Jeremy Corbyn

La revue des blogs Sylvie Neidinger Les obsèques populaires de Tennessee-Johnny . Pascal Holenweg: Jeremy Corbyn, prix Sean McBride. André Langaney: L’vasion fiscale descend les Champs Elysées ! Daniel Warner: Johnny Be Good. Olivier Emery: Jérusalem Israël et l'ânesse de Balaam Plus...

Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des blogs 09.12.2017