«Il n’y a pas de dynamique de conversion à l’islam en Europe»

Si vous tapez El Kaouri dans un moteur de recherche, vous tomberez sur sa mère, Nicole, une spécialiste de renommée mondiale des mathématiques financières qui enseignait à Polytechnique. Hakim, lui, est plus connu dans les cercles d’influence politique français. Quarante-cinq ans, l’élégance raffinée d’un Parisien bien né, il a conseillé Jean-Pierre Raffarin quand il était premier ministre, puis travaillé à la Banque Rothschild. Désormais «senior fellow» du très influent think tank de l’Institut Montaigne, il est réputé avoir l’oreille d’Emmanuel Macron sur les questions touchant à l’islam et la laïcité.

C’est dire combien le rapport qu’il publie aujourd’hui, «La fabrique de l’islamisme», est attendu. Six collaborateurs à temps plein pendant six mois, 200 livres référence, 275 fatwas analysées, plus de 100 entretiens dans sept pays, dont plusieurs en Égypte et en Arabie saoudite, Hakim El Kaouri laisse tomber les chiffres comme autant de preuves de sérieux. Le rapport est publié par l’Institut Montaigne, aucun lien direct avec l’Élysée, souligne-t-il. Sera-t-il présenté au président? «Nous avons des contacts, mais je ne vais pas vous en donner le détail.»

Plus de 600 pages de rapport, difficiles à résumer. Quelques points saillants néanmoins… D’abord Hakim El Kaouri réfute la tendance trop répandue à considérer l’islamisme comme une «création occidentale» qu’alimenterait essentiellement la discrimination frappant les musulmans, ou l’intervention en Irak, ou la situation dans les banlieues… «C’est du paternalisme occidental de croire cela. Non! L’islamisme est né en Inde, dès le XVIIIe et au XIXe, en réaction au colonialisme anglais. C’est une création orientale.»

Ensuite, l’islamisme est une «formidable machine décentralisée et réticulaire», où le wahhabisme d’État et surtout les Frères musulmans jouent un rôle décisif. Mais Hakim El Kaouri soutient que «l’Arabie saoudite est dépassée, elle a perdu la main», et il estime que les Frères sont une organisation modèle, «mais très puissante en bas, sur le terrain, dans de très nombreux pays, y compris en Europe, alors que les représentations centrales sont contestées».

Constellation plastique

L’islamisme n’est pas un mouvement unique, mais une multitude de petits groupes souvent en conflit les uns avec les autres. Il ne cesse d’évoluer, passant des pères réformateurs à un mouvement conservateur, puis un salafisme rejetant le pouvoir et maintenant l’invention d’un islamo-gauchisme qui invoque Bourdieu ou Derrida. «C’est une idéologie très plastique, qui s’adapte en permanence au contexte.»

Cela dit, tant qu’ils ne prennent pas les armes ou ne posent pas de bombes, où est le problème? «Je ne crois absolument pas à la thèse du Grand Remplacement», commence par répondre Hakim El Kaouri. Il fait valoir qu’en France, il y a plus de musulmans qui sortent de l’islam que de non musulmans qui s’y convertissent. Et le constat est général: «Il n’y a pas de dynamique de conversion à l’islam en Europe, alors qu’on observe une dynamique de sécularisation des musulmans.»

Pour Hakim El Kaouri, le problème est ailleurs: «À l’intérieur des communautés musulmanes, il y a une fracture entre ceux qui s’intègrent à bas bruit, et une minorité, souvent jeune et moins éduquée, qui se tourne vers l’islamisme. Or, le but des islamistes, c’est d’islamiser tous les musulmans.» C’est donc la majorité silencieuse des musulmans intégrés qui est visée, ceux qui ne se sentent pas concernés par les problèmes d’islamisme et encore moins par le djihadisme. Selon Hakim El Kaouri, si on n’arrive pas à mobiliser «ce camp silencieux qui considère la religion comme une affaire privée», leur situation sera toujours plus difficile entre une partie de la population non musulmane qui les assimile aux islamistes et les islamistes qui leur reprochent d’être de mauvais musulmans.

Là serait donc l’enjeu des pouvoirs publics: favoriser une emprise des musulmans intégrés sur leur islam national. Pour cela, Hakim El Kaouri imagine la création d’une structure privée qui prélèverait de l’argent sur le marché de la viande halal ou l’organisation des pèlerinages, ce qui permettrait de financer la formation des imams ou le fonctionnement des mosquées. Le projet est encore vague, mais Hakim El Kaouri assure qu’il y travaille. Il va d’ailleurs mener des rencontres dans plusieurs pays européens. «En Suisse également, si on veut bien de moi…» (TDG)