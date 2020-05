«Il faut geler la dette du coronavirus!»

Pas question pour le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon de proposer une interview par vidéo en restant chacun chez soi. Paradoxalement, lui qui juge le déconfinement prématuré et mal préparé préfère une rencontre au siège des Insoumis. C’est dans un local un brin foutoir mais déserté du Xearrondissement de Paris que celui qui continue de se rêver comme leader de la gauche et principal opposant du président Macron donne ses rendez-vous depuis le début de la crise du coronavirus. Sur un établi, des piles de masques en tissu qu’un permanent fabrique au sigle du mouvement. On prend place à distance autour d’une grande table. Les journalistes sont masqués, pas Jean-Luc Mélenchon…

Comment jugez-vous le rôle de l’Union européenne dans cette crise?

Le moment européen que nous vivons, je le trouve stupéfiant par son côté morbide. Ils se réunissent trois fois, ils n’arrivent à aucune conclusion, mais ils trouvent le moyen de signer un accord de libre-échange avec le Mexique, le Vietnam et de voter un processus d’accélération de l’Union avec la Macédoine et l’Albanie… Ces décideurs sont lunaires! Comment ont-ils réussi à ne même pas se mettre d’accord sur une date de déconfinement? C’est un naufrage. L’Union européenne est une comédie qui fait honte à tout le monde.

La route est ouverte pour le chaos. Je ne le souhaite pas, car je n’aime pas le désordre et la pagaille, et je supporte mal l’idée que les dirigeants ne contrôlent plus ce qu’ils font. Qu’ils soient libéraux et veuillent relancer avant tout le marché est une chose, mais ce moment où ils ne savent plus eux-mêmes ce qu’ils doivent faire, c’est très inquiétant.

Mais le déconfinement n’est-il pas justement une période où tout le monde doit faire avec l’incertitude?

Le retour à l’état de nature?…

Non, l’incertitude. Comment reprocher aux gouvernements de ne pas tout maîtriser face au virus?

Ce que vous dites me rappelle le débat dans les années 1990, quand sont apparues les théories du chaos. Nous, les gens de gauche, on était perplexes parce que ça ne collait pas avec nos théories matérialistes et déterministes. Et les libéraux exultaient: «On vous l’avait bien dit, la vie n’est qu’incertitudes, il faut récompenser ceux qui sont capables de prendre des risques.»

Mais la bonne réponse, c’est la maîtrise collective des paramètres d’une situation. Depuis l’origine des communautés humaines on n’a fait que vouloir réduire les incertitudes et la précarité! Sinon à quoi servent la vie en collectivité et les gouvernements?

La dette sera colossale à la suite de cette crise, et vous proposez le gel des dettes d’État. Comment?

J’ai le goût de l’histoire, et je sais que dans le passé jamais une dette d’un niveau pareil n’a été payée. Celle-là, personne ne pourra la rembourser non plus. Alors il y a quatre voies traditionnelles de sortie. L’hyperinflation: personne n’en veut. La coupe dans les dépenses: on vient de voir les conséquences sur les systèmes de santé publique. La banqueroute: c’est également une mauvaise idée, compte tenu des dégâts que ça provoque. Et enfin la guerre: cette page-là, nous l’avons tournée en Europe.

Donc votre proposition?

C’est la suivante. Toutes les dettes d’État que la Banque centrale européenne détient parce qu’elle les a déjà rachetées doivent être congelées. On les transforme en dettes perpétuelles sans intérêts. Ça existe déjà, les dettes à 100 ans, et ça libère tous les États membres, car il faut savoir que 45% des avoirs de la BCE ce sont des dettes d’État, y compris allemandes. Pour la France, j’ai calculé que cela correspond exactement au montant des dettes qui devraient résulter de l’épidémie du coronavirus. On remettrait donc le compteur à zéro. Je propose aussi une deuxième vague: on demande à la BCE de racheter et de geler tout ce qui reste de dettes d’État dans les banques privées. De cette façon-là, on efface toutes les dettes publiques du Vieux-Continent. Aux États-Unis, la Banque centrale a racheté toutes les dettes, y compris les dettes privées (ndlr: en réalité, la Fed a annoncé en mars qu’elle ne se fixe plus de limite dans ses rachats de dettes). Ce n’est pas irréaliste. C’est rationnel.

Oui, mais supprimer les intérêts, c’est de l’annulation de la dette. Les Allemands n’en voudront pas.

Attention aux mots qui font peur. Cette solution ne ruine pas la BCE et elle redonne aux puissances publiques une capacité d’intervention gigantesque. Des gens qui n’ont rien à voir avec mon idéologie politique sont ouverts à une telle solution comme Alain Minc, Mario Draghi, Dominique Strauss-Kahn et même un commissaire européen. Sinon que direz-vous à la jeune génération? «Le seul programme de votre avenir, c’est payer la dette.»

Curieusement, tout en critiquant le déconfinement, vous dites du premier ministre qu’il fait «du mieux possible». Cela a surpris…

Tout le monde sait que c’est le président qui a choisi le 11mai, seul et contre tout le monde. L’autre, il obéit. Pourquoi douter de sa bonne volonté personnelle?

Mais pourquoi cette indulgence pour M.Philippe et pas pour M.Macron?

Édouard Philippe est de droite et n’a jamais prétendu autre chose. C’est un homme élégant, d’un côtoiement agréable, un libéral assumé et qui le dit clairement. Savoir le sport qu’il pratique aide à comprendre un homme politique. Lui, c’est la boxe. Regardez-le faire! Quand il répond, il tourne et danse sur le ring le temps qu’il faut pour que vous baissiez votre garde. À ce moment-là il choisit le point où frapper: c’est un mot qu’il a pris dans votre discours, et il en fait ce qu’il veut, pan! On peut aussi faire un peu d’esthétique en politique, j’y tiens…

M. Macron, en revanche, est un bandit de grand chemin. Lui-même dit qu’il a fait un hold-up sur le pouvoir! Il a trompé tout le monde. Il est sans foi ni loi, capable d’entrer, grâce à nous, les gens de gauche, dans la présidence de M. Hollande. Puis d’en sortir en disant qu’il n’est ni de droite ni de gauche, puis de devenir le chef de la droite. Un libéral qui fait perquisitionner ses rivaux! C’est insupportable, cet opportunisme.