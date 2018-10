Il agresse sa prof avec une fausse arme «pour rigoler»

C’est une petite séquence filmée de vingt secondes qui est apparue à la fin de la semaine dernière sur les réseaux sociaux et qui est rapidement devenue virale avant de déclencher une vague de réactions politiques quand «Le Parisien» a dévoilé l’affaire, ce week-end.

La scène a lieu dans un lycée de Créteil, la proche banlieue parisienne, un établissement à la réputation plutôt calme et sans problème. Ce jeudi matin, un élève de 15 ans, arrivé en retard au cours, menace son enseignante avec une fausse arme, un pistolet à billes. «Tournez votre tête, tournez votre tête!» répète-t-il à plusieurs reprises, l’arme pointée sur la tête de la femme assise à son bureau. Elle le considère avec calme, du moins en apparence, et fait une remarque inaudible avant de tourner le regard vers son ordinateur. Hors champ, on entend celui qui tourne la scène rigoler comme à une bonne plaisanterie, puis on voit le jeune agresseur exiger, l’arme toujours dressée: «Tu mets présent! Tu mets présent, purée!» tandis qu’à l’arrière-plan un autre élève apparaît brièvement pour faire un doigt d’honneur…

Tétanisée intérieurement

Pendant toute la séquence, l’enseignante ne semble pas spécialement apeurée, résignée plutôt dirait-on; elle dira par la suite qu’elle était tétanisée. Âgée d’une cinquantaine d’années, expérimentée, elle ne se laisse pas facilement démonter.

Le fait est qu’elle ne réagit pas le jour même et qu’elle déposera une plainte vendredi après-midi seulement, après que la vidéo a commencé à circuler. Banalisation de l’acte, comme le déplore une association de parents? Réticence à dénoncer un problème face à une hiérarchie pas toujours compréhensive, comme le suggèrent des collègues? Plus simplement, difficulté à surmonter le choc? Lundi, le proviseur du collège était inatteignable en raison des vacances et le rectorat de Créteil n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Du côté des élèves, le principal agresseur s’est rendu de lui-même à la police en compagnie de son père, vendredi en fin d’après-midi. Son camarade suspecté d’avoir fourni l’arme a été arrêté à domicile et tous deux ont passé la nuit au poste. Entendu dimanche par le juge des enfants, l’agresseur a été mis en examen pour violences aggravées en raison de l’arme, même fictive, et du contexte scolaire. Il risque au maximum, vu son âge, trois ans et demi de prison. Cher payé pour quelqu’un qui reconnaît les faits mais estime avoir agi «sur le ton de la rigolade, sans vouloir intimider l’enseignante»… Commentaire d’un professeur d’éducation physique du collège: «Il faut leur faire prendre conscience à tous des conséquences de ces actes.»

Si le monde scolaire est en vacances, le monde politique, lui, ne l’est pas! Samedi déjà, le président Emmanuel Macron décrétait dans un tweet qu’il entendait mobiliser le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Éducation «pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles!» Depuis, Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer ont annoncé qu’ils vont réunir cette semaine encore un «comité stratégique» pour arrêter un «plan d’action ambitieux visant à mettre un terme à de tels comportements».

Non sans finesse, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, fait remarquer dans une interview au «Parisien» que l’agression de jeudi ressemble à une mise en scène, comme si les faits étaient «accomplis pour être filmés et diffusés». Il en profite pour rappeler l’interdiction des téléphones portables, qu’il a introduite à l’école et qui peut être étendue aux lycées qui le souhaitent.

Témoignages semblables

Cet activisme politique aura de la peine à dissimuler une réalité plus prosaïque. Sous le hashtag #PasdeVague, une avalanche de témoignages déferle depuis ce week-end, de la part de collègues enseignants qui dénoncent l’absence de réaction de la hiérarchie et se disent victimes d’agressions – généralement verbales, mais parfois physiques – qui n’ont pas été suivies de sanction.

La restauration de l’autorité à l’école est un thème politique assurément très porteur – encore faut-il l’assumer dans l’anonymat et la banalité du quotidien, même sans Facebook… (TDG)