Hambourg signe la mort du diesel

L’acte est très symbolique. Mais il sera lourd de conséquence pour l’avenir du diesel. «Après Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart, Cologne et Munich vont suivre. C’est le début de la fin du diesel», assure Ferdinand Dudenhöffer, expert automobile à l'université de Duisburg-Essen.

En interdisant depuis jeudi les diesels ne répondant pas aux normes Euro 6, la mairie de Hambourg ne compte pas régler le problème de la pollution urbaine. La restriction ne concerne pour l’instant que deux axes sur 580 mètres et 1,6 km. L’absence de vignette rend par ailleurs les contrôles très difficiles. «Il faudra demander les papiers du véhicule. La police ne dispose pas des moyens nécessaires», peste Joachim Lenders, porte-parole du syndicat de la police de Hambourg. Sans oublier des amendes peu dissuasives: entre 20 et 40 euros.

«Cette décision a été prise pour influencer les mesures de pollution, pas pour protéger la santé de la population. Les véhicules emprunterons les rues parallèles», critique le porte-parole de Deutsche Umwelthilfe (DUH), une ONG environnementale engagée dans la lutte contre le diesel. «Mais Hambourg a ouvert une brèche. Cela est essentiel et nous nous en réjouissons», insiste-t-il.

Après le jugement du Tribunal administratif de Leipzig, qui a confirmé en février que les autorités locales avaient le droit de décréter des interdictions pour certaines catégories de véhicules, les communes se voient dans l’obligation de respecter les limites de pollution imposées par l’Union européenne afin d’éviter les ennuis judiciaires. «Or, plus de 90 villes dépassent actuellement ces limites. Elles vont procéder à des interdictions dès cette année», estime Jürgen Resch.

Les constructeurs traînent

De son côté, l’industrie automobile continue de faire la sourde oreille. Malgré le «dieselgate» et des bénéfices historiques, les constructeurs refusent de payer le montage de filtres sur leurs voitures déjà en circulation. «Ce serait la solution! Un rapport du ministre des transports préconise d’ailleurs ces filtres. Mais il n’a jamais été publié… et pour cause!», dénonce l’expert du DUH.

«Depuis le sommet du diesel d’août 2017, il ne s’est rien passé. Le gouvernement continue de protéger les constructeurs», regrette Jürgen Resch. La chancelière a même clairement pris la défense du secteur automobile: «Ce n'est pas dans notre intérêt d'affaiblir les constructeurs avec des décisions politiques», a-t-elle déclaré il y a quelques jours devant l’assemblée fédérale. Merkel rejette notamment la «vignette bleue» qui permettrait d’unifier les interdictions en Allemagne dans les zones concernées. «Pas étonnant! 99% des diesels ne l’obtiendraient pas», estime Jürgen Resch.

L’enjeu en Allemagne dépasse le seul problème de la santé publique. La fin annoncée du moteur à combustion touche les Allemands dans leur for intérieur car la voiture fait partie de leur identité. L’avenir de leur économie est également en jeu: plus de 600.000 emplois en dépendent. Les syndicats craignent eux aussi la transition vers les moteurs électriques qui nécessiteront 20 fois moins de pièces et quatre fois moins d’employés.

«Les Allemands ont raté le coche en pariant trop longtemps sur le diesel. Nous avons pris beaucoup de retard», regrette Jürgen Resch. Certains continuent pourtant d’y croire. «Le diesel a de l’avenir», claironne encore Volkmar Denner, le président de Bosch, le fabriquant les logiciels truqués de Volkswagen. (TDG)