Gilets jaunes: Macron cherche la sortie de crise

L’envers de la Macronie devant le Tribunal correctionnel

C’est l’envers de la Macronie, la France des pavillons suburbains, du RSA et des fins de mois qui commencent le 7 qui a défilé, lundi, au Tribunal correctionnel de Paris. Après les violentes manifestations de samedi, 139 gilets jaunes interpellés dans la capitale française ont été déférés au Parquet. Cinquante-sept d’entre eux ont été jugés, lundi, en comparution immédiate et les autres le seront ce mardi. Ils sont accusés de divers délits se rapportant à leur «participation à un groupement violent».



«Mais où sont les casseurs?» s’exclame un jeune avocat. En effet, aucun des huit prévenus de l’audience que nous avons suivie lundi n’a été surpris en flagrant délit de casse. Mais ils ont participé à une manif dont ils prévoyaient le caractère violent puisque sur eux ont été saisis masques à gaz, casques, lance-pierres voire fumigènes et pétards artisanaux, accuse la substitute du procureur.



Les gilets jaunes de cette comparution immédiate font sans doute partie de cette frange des manifestants qui s’est radicalisée mais n’a pas l’expérience des militants du black block ou de l’ultradroite. Tous sont des hommes encore jeunes, entre 25 et 35 ans. Ils vivent à Nevers, dans les Hautes-Alpes, la région parisienne. Leurs salaires se situent entre 1300 et 4000 euros. Ils sont chauffeurs routiers, technicien, chômeur, intérimaires au RSA (Revenu de solidarité active), menuisier, manœuvres. Sans oublier le plus truculent, et le moins jeune (45 ans), un boucher d’abattoir au fort accent mosellan. Il arbore un superbe coquard que ne parvient pas à cacher sa tignasse blonde, aussi abondante qu’ébouriffée. C’est la marque de sa confrontation musclée avec des policiers. Sans doute après avoir un peu forcé sur l’alcool, le boucher a foncé tête baissée contre un barrage de CRS. Pourquoi a-t-il fait ça? «Parce que je suis con», a sobrement répondu le prévenu au policier qui l’interrogeait après son interpellation.



Après 45 minutes de délibération, les peines tombent: entre 3 mois de prison avec sursis et 6 mois d’emprisonnement ferme. Un seul gilet jaune, sans travail ni domicile fixe, est arrêté à l’audience. Tous étaient trop impressionnés par l’appareil judiciaire pour dire leur souffrance sociale. Hors de la salle d’audience, leurs parents l’ont dite pour eux. «Vous ne vous rendez pas compte, vous, à Paris. Mais avec toutes ces taxes, ces augmentations de carburant, de fioul, d’électricité, même si on bosse, on ne s’en sort plus.»