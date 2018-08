Gênes pleure ses morts, la polémique enfle

Un film catastrophe n’aurait pas imaginé pire scénario. Il est environ 11 h 50 ce mardi lorsqu’un tronçon du pont Morandi, un viaduc de l’autoroute A10 qui mène en direction du centre de Gênes, s’est écroulé, précipitant des dizaines d’autos et des poids lourds dans le vide. Un tronçon d’une longueur de 100 mètres s’est affaissé en quelques secondes, comme le montrent les images terribles d’une vidéo amateur. Quarante-cinq mètres plus bas ne restaient alors que d’énormes amas de béton et des véhicules écrasés.

Infographie: lieu de la catastrophe (cliquez pour agrandir) Lourd bilan

C’est dans ce décor d’apocalypse, sous la pluie, que les secours se sont affairés toute la journée. Le bilan des victimes ne cessait de monter au fil des heures. Mardi soir, un bilan des pompiers faisait état de 35 morts, dont un enfant de dix ans, et de nombreux blessés graves. La Protection civile, elle, parlait de 20 morts et 16 blessés, dont 10 dans un état critique. Au moins trente voitures et trois poids lourds ont basculé dans le vide, expliquait en conférence presse Angello Borrelli, un responsable de la Protection civile.

Si une grande partie du pont s’est écroulée sur une voie ferrée, des hangars industriels ont également été écrasés par des blocs de béton. Ces bâtiments étaient heureusement vides en cette période de vacances, et veille de 15 août, jour férié en Italie. Toutes les victimes sont des personnes qui étaient à bord des véhicules circulant sur le pont au moment où la structure a cédé, à l’exception de deux employés de la voirie qui se trouvaient sous le viaduc.

«J’ai chuté de 30 mètres»

Des images impressionnantes montraient une camionnette d’une marque de supermarché arrêtée à quelques mètres du vide, sur ce qu’il reste encore du pont. Un automobiliste, Corrado Cusano, a raconté à la Rai, la télévision publique italienne, avoir vu le tronçon du viaduc s’effondrer dix à vingt secondes après l’avoir traversé. «Je prenais la direction de Gênes Est. Il y avait beaucoup de voitures, parce que les véhicules étaient arrêtés, à la file. Et tout à coup, j’ai vu le pont s’effondrer derrière moi», a-t-il raconté, en précisant, en état de choc, qu’il emprunte ce tracé tous les jours. Davide Capello, de Savone, a, lui, basculé dans le vide. «Je suis un miraculé, a-t-il raconté à «La Stampa». J’allais à Gênes, j’étais sur le pont, j’ai d’abord entendu un bruit, puis tout s’est écroulé. J’ai dû chuter de 30 mètres, la voiture s’est encastrée dans des amas de béton. C’est incroyable, je n’ai pas une égratignure.»

Nombreux défauts

Il est bien sûr trop tôt pour expliquer les circonstances du drame. Mardi matin, un temps orageux sévissait sur Gênes, et un témoin a dit avoir vu la foudre frapper la base d’un des piliers du pont, créant de la poussière de béton. Mais, interrogés sur cette question en conférence de presse, les responsables des opérations n’ont pas confirmé cette information. Ils ont en revanche évoqué le fait que le viaduc, construit dans les années 60, présentait des défauts de structures, «lesquels ont sans doute été sous-évalués».

L’ouvrage, signé de l’ingénieur Riccardo Morandi (mort en 1989), est le premier pont à haubans en béton à avoir été construit en Europe. Les travaux avaient débuté en 1963 et l’ouvrage, d’une longueur totale de 1180 mètres, était achevé en 1967. Mais il a rapidement présenté des défauts de construction, nécessitant depuis des années surveillance et réfection. Dès la fin des années 80, de régulières corrections avaient dû être apportées. En 2016, un ingénieur génois, Antonio Brencich, avait détaillé dans un article spécialisé les nombreux défauts de l’ouvrage en préconisant sa totale reconstruction . Il existait bien un projet de nouveau pont, exigeant des expropriations, mais ce dernier était resté au point mort en raison des oppositions du voisinage.

Promesses ministérielles

Les représentants des autorités italiennes ont rapidement réagi à la tragédie. Depuis Rome, le chef du gouvernement Matteo Salvini a notamment remercié les 200 secouristes qui s’activaient sur le terrain pour sauver des vies. Le ministre des Transports, Danilo Toninelli, a promis que toute la lumière serait faite sur les causes du drame. «Ce genre de tragédie ne peut pas se produire dans un pays civilisé», a-t-il lancé, en précisant que si des défauts d’entretien devaient être constatés, «les responsables devront payer» (lire ci-dessous l’article de «La Repubblica»). L’opérateur de l’A10, Autostrade, a déclaré dans un communiqué que le pont était «contrôlé en permanence» et que des travaux étaient en cours pour consolider ses fondations. Les mairies de Nice et de Cannes ont indiqué avoir mis à disposition de Gênes des services de secours. Mardi après-midi, à Berne, le Département fédéral des affaires étrangères communiquait qu’il ne disposait pas d’informations faisant état de victimes suisses.

«Les partis au pouvoir font leur propagande sur le dos des victimes!»

La polémique fait rage, d’ores et déjà, dans le monde politique italien. Commentant à chaud l’effondrement du pont Morandi à Gênes, le ministre des Transports, Danilo Toninelli, a créé la controverse en imputant la tragédie à «un manque d’entretien». Une accusation catégoriquement refusée par le PDG d’Autostrade. Quant à l’ancien ministre des Transports, Maurizio Lupi, il accuse son successeur de récupération politique sur le dos des victimes. D’autres membres de la Lega et du Mouvement 5 étoiles (ndlr: la coalition au pouvoir) ont par ailleurs été accusés de spéculer sur les morts alors que les opérations de secours n’étaient pas encore terminées.

«En tant que citoyen italien, je regrette de noter qu’aucun entretien n’a été effectué sur ces infrastructures, et ces faits en témoignent […] Les responsables devront payer jusqu’au dernier!» La déclaration tonitruante du ministre Toninelli est intervenue à l’heure du repas de midi, tandis que les sauveteurs creusaient sous les décombres et que le premier ministre Giuseppe Conte et son adjoint Luigi Di Maio annonçaient qu’ils se rendraient à Gênes pour «manifester le soutien de l’État aux familles des victimes». «Ce pont n’était pas considéré comme dangereux et susceptible d’être fermé», a rétorqué Giovanni Castellucci, directeur général d’Autostrade pour l’Italie, faisant remarquer que cette accusation était régulièrement formulée depuis des années (sans réel fondement).

Plus virulente fut la réaction de Stefano Esposito, du Parti démocrate, qui invita le ministre à se taire «au moins pendant quelques heures» au lieu de faire «de la propagande politique alors que le sauvetage est en cours». Quant au leader du Sénat, Andrea Marcucci, issu lui aussi du Parti démocrate, il a demandé que la douleur des familles impliquées soit respectée, en mettant la propagande de côté «au moins pour une journée».

Mais le train de la propagande était déjà parti. Le président de la Commission des finances du Sénat, le légiste Alberto Bagnai, connu pour ses positions anti-euro, a tweeté un seul mot: «Austérité». Le sous-entendu est clair: les coupes dans les dépenses publiques imposées par l’Union européenne sont responsables de ce qui s’est passé dans la capitale ligure. Ce tweet a certes été retiré, mais sa capture d’écran circule sur le net, accompagnée d’accusations de récupération par ses détracteurs. Les mêmes accusations de «pillage politique» se sont abattues sur Massimo Baroni, du Mouvement 5 étoiles, pour avoir déclaré: «À Gênes, le pont Morandi s’est effondré. C’est une nouvelle incroyable et quelque chose d’inacceptable pour un pays comme l’Italie. Non aux grands travaux inutiles, il faut d’abord sécuriser les constructions existantes!» Parmi les premiers à commenter ce message était le député du Parti démocrate Luciano Nobili. «Une tragédie est en cours à Gênes, dont nous ne connaissons pas encore les proportions. Et alors que toutes les pensées vont aux personnes concernées, aux familles inquiètes et aux sauveteurs en pleine action, ceux qui nous gouvernent utilisent la catastrophe pour leur propagande. Chacals sans dignité!»

La Repubblica (TDG)