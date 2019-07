Franky Zapata voulait voler dans le sillage de Louis Blériot

Tous deux sont inventeurs, Français, et rêvaient d'accomplir un exploit inédit. Louis Blériot avait 37 ans, Franky Zapata en a 40. Et le même rêve: voler au-dessus de la Manche. Ils ont imaginé les appareils avec lesquels ils volent. Deux points de départ: Calais et Sangatte. Un point d’arrivée: Douvres. Mais exactement cent dix ans les séparent.

C’est aussi le 25 juillet que Louis Blériot se lance à bord de son avion, le «Blériot XI». À cette époque, cela fait moins de vingt ans que les premiers essais de vol en avion ont eu lieu. Et personne n’a encore traversé un aussi grand plan d’eau par les airs. Ce n’est pas sa première tentative, il a déjà crashé tellement d’avions qu’on le surnomme le «roi de la casse». Cette fois pourtant il réussit à se poser sans encombre dans un champ à côté de Douvres, en Grande-Bretagne, après trente-sept minutes de vol.

Risques énormes

Ce qui paraît normal aujourd'hui est un vrai défi en 1909. Les GPS n’existent pas. Louis Blériot doit donc s’orienter grâce à des bateaux qui lui indiquent le chemin. Le champ sur lequel il doit atterrir lui est désigné par un grand drapeau français étalé au sol par un ami journaliste qui l’attend pour immortaliser l’événement. Cette traversée est non seulement historique du point de vue de la prouesse technologique, mais c’est également un exploit humain. Les risques étaient énormes, mais grâce à ce rêveur un peu fou l’aéronautique est entrée dans une nouvelle ère. Son avion, un monoplan léger, est un des premiers à être commercialisé dans le monde entier. Ce modèle sera d’abord utilisé par l’armée pendant la Première Guerre mondiale, puis par l’aviation civile.

C’était également un défi hors normes qui attendait Franky Zapata jeudi matin: traverser la Manche par les airs en vingt minutes debout sur une plateforme de quelques dizaines de centimètres carrés, à 140 km/h. Avant son départ, lui-même concédait qu’il avait 30% de chances de réussite.

L'armée française intéressée

S'il a échoué, son invention reste une grande avancée technologique pour l’industrie aéronautique. Le monde militaire s’y intéresse aussi: l’armée française a déjà investit 1,4 million d’euros dans son «Flyboard». Franky Zapata voit également un avenir civil pour son invention.