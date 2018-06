François Hollande savoure la grâce de la popularité

C’est un lobby d’hôtel dans le XVIe arrondissement, confortable mais rien de prestigieux. Une quinzaine de journalistes de l’Association de la presse internationale attendent François Hollande, et pourtant c’est d’abord une frêle jeune femme qui arrive – à pied… Attachée de presse de l’ancien président, elle alpague discrètement une responsable de l’association: «Euh… on a regardé les listes, il y a deux journalistes russes et un iranien. Vous les connaissez? Ils sont sérieux?» Petite discussion de quelques minutes, on la rassure et la jeune femme donne le feu vert au téléphone: la limousine de l’ex-président et la voiture de ses deux gardes du corps, qui attendaient quelques rues plus loin, peuvent enfin venir.

Depuis qu’il a publié en avril son livre «Les leçons du pouvoir» (Éditions Stock), François Hollande multiplie avec un évident délice ce genre de rencontre et autres séances de dédicace dans des librairies. «Il a déjà visité 46 villes, glisse son attachée de presse. Sur un tirage de 135 000 exemplaires, on en est à 80 000 ventes, et ça continue.» Pas de doute, c’est ce qu’on appelle un best-seller.

Détendu, François Hollande serre la main de tous ceux qu’il croise, il prend place et commence sur un ton modeste: «J’ai écrit ce livre comme un ancien président qui voulait donner sa part de vérité et expliquer ses choix.»

La faute aux populistes

Mais sa part de vérité n’est pas si modeste que cela. Car à ses yeux, si la France se porte mieux aujourd’hui, elle le doit pour l’essentiel aux mesures qu’il a prises pendant cinq ans pour relancer la compétitivité, l’emploi et limiter le déficit. Et si malgré cela, il est resté tellement impopulaire, c’est à cause «des populistes».

Ah les populistes, ils sont sa bête noire! Et quand il s’en prend à eux, François Hollande pense évidemment à ceux de droite, mais surtout à ceux de gauche: Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, mais aussi ses deux anciens ministres frondeurs Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, «qui lui ont ouvert la voie». C’est eux qui ont pourri l’atmosphère, ajouté leur contestation d’extrême gauche à celle de la droite, allant pour Mélenchon jusqu’à pousser au «dégagisme». «Mais quand il n’y a plus de partis, qu’est-ce qu’il y a? s’insurge François Hollande. La démocratie en sort affaiblie car s’il y a des partis, c’est justement pour structurer et organiser la démocratie.»

François Hollande, décidément très fâché avec la gauche de la gauche, n’hésite pas non plus à prendre la défense de la mondialisation. «Pas pour les excès dus à la financiarisation, naturellement. Mais si vous êtes Indien ou Brésilien, il est incontestable que la mondialisation a permis une forme de rééquilibre. Pour les pays émergents, ça a été un progrès.» Quand on lui fait remarquer qu’au sein du PS, beaucoup ne partagent pas cet avis, il hausse les épaules…

Macron tête de Turc

L’autre tête de Turc du livre, bien entendu, c’est Emmanuel Macron, dont il raconte par le menu comment il a préparé sa candidature contre lui tout en affirmant le contraire. Il le compare à ceux «qui croient que dans le ciel ne luit qu’une seule étoile, la leur (…) et qu’ils ne sont liés à rien ni à personne».

À propos d’étoiles dans le ciel, son regain de popularité pourrait-il le faire rêver à une candidature pour la prochaine présidentielle? Il élude la question: «Je n’ai pas à me projeter en 2022.» Et quand on lui fait remarquer que cela irrite certains dirigeants socialistes qui attendent une réponse claire, il répond dans un sourire: «Je garde ma liberté.» C’est si bon, la liberté, quand vous l’avez retrouvée

