Festivités au Pakistan qui souffle ses 70 bougies

Le Pakistan, né en 1947 de la Partition de l'Inde britannique, célébrait lundi son 70e anniversaire par des festivité. Parmi elles, un grand spectacle aérien dans la capitale Islamabad. Les célébrations ont commencé à minuit dans la nuit de dimanche à lundi avec des feux d'artifice dans les principales villes du pays.

Le chef d'état-major de la puissante armée pakistanaise, Qamar Javed Bajwa, a procédé à une symbolique levée de drapeau sur un mât de plus d'une centaine de mètres de hauteur au poste-frontière de Wagah, à la frontière avec l'Inde, entouré d'une vaste foule entonnant des chants patriotiques.

«Sur la voie du progrès»

Le pays est sur la voie du progrès et «poursuivra chaque terroriste au Pakistan», a-t-il promis, alors qu'un sanglant attentat a frappé samedi soir la ville de Quetta (sud-ouest), faisant 14 morts dont plusieurs militaires. L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique et visait à compromettre les festivités, selon l'armée.

«Nous avons fait quelques erreurs dans le passé, mais nous sommes sur la voie du développement, guidés par notre Constitution», a assuré M. Bajwa. Cela alors que les relations entre pouvoir civil et militaires apparaissent tendues dans le pays deux semaines après la destitution du Premier ministre Nawaz Sharif par la Cour suprême suite à une affaire de corruptiion.

Son successeur Shahid Khaqan Abbasi, accompagné de hauts responsables militaires et dignitaires étrangers, a assisté lundi matin à un salut au canon et à un lever de drapeau dans la capitale. La cérémonie a été suivie d'un grand spectacle aérien militaire auquel devaient participer des avions turcs et saoudiens.

Balafre de l'Asie du Sud depuis 70 ans

Septante ans tout juste après la Partition de l'Inde et du Pakistan, la frontière entre les deux frères ennemis d'Asie du Sud reste malgré le passage du temps une ligne de fracture sous haute tension.

Chaque fin d'après-midi, des milliers de personnes assistent à la cérémonie militaire haute en couleur de fermeture de la frontière entre les deux pays à Wagah (nord). Mais cette semaine, les parades millimétrées et les claquements de bottes auront un écho particulier alors que les deux nations marquent le 70e anniversaire de la Partition de 1947.

Cet événement, l'une des plus importantes migrations humaines de tous les temps, a laissé un traumatisme durable dans les esprits du sous-continent. Entre un et deux millions de personnes ont perdu la vie dans le démantèlement de l'empire colonial britannique des Indes en deux nations distinctes, l'une à majorité hindoue et l'autre à majorité musulmane.

Etat d'alerte permanent

Septante ans plus tard, au Cachemire, région himalayenne disputée dont les deux pays revendiquent l'intégralité et divisée de facto entre eux, la ligne de cessez-le-feu est en état d'alerte permanente. Bombardements et tirs transfrontaliers y font ces temps-ci des victimes presque quotidiennement.

Quelques jours à peine avant l'anniversaire de la Partition, côté pakistanais, une femme de la famille de Muhammad Haseeb a ainsi été abattue alors qu'elle travaillait dans un champ de le secteur de Nakyal. «Nous ne savons pas quand nous tomberons sous une balle», raconte le jeune homme de 28 ans.

Milliers de morts

Côté indien, ce sont des dizaines de milliers de civils qui ont perdu la vie depuis trente ans dans la vallée du Cachemire, agitée par une insurrection séparatiste qui découle du conflit indo-pakistanais.

Rien que cette année, 40 insurgés ont été tués - selon les autorités indiennes - en tentant de s'introduire clandestinement dans la partie indienne du Cachemire. New Delhi accuse Islamabad de soutenir en sous-main la rébellion armée dans cette région poudrière, ce que dément le pouvoir pakistanais. (ats/nxp)