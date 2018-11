Famille décimée en Sicile, hécatombe d'arbres en Vénétie

Douze personnes, dont une famille de neuf personnes surprise dans une maison par la brusque montée des eaux d'une rivière sortie de son lit, ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Palerme en Sicile.

Selon les médias italiens, le bilan des morts s'est alourdi dimanche matin avec la découverte de deux personnes d'origine sicilienne vivant en Allemagne - un homme et une femme- bloquées à l'intérieur de leur véhicule dans un torrent de la région d'Agrigente, un peu plus au sud.

Les corps des neuf membres de la même famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été retrouvés dans la localité de Casteldaccia, une commune côtière à l'est de Palerme, ont annoncé les pompiers. Les six autres victimes sont âgées de 32 ans à 65 ans.

La maison de campagne où ces Palermitains passaient la fin de semaine a été submergée par les eaux et la boue après le débordement d'une petite rivière, la Milicia, sortie de son lit après les fortes pluies tombées samedi. «C'est une immense tragédie», a commenté dimanche le maire de la commune. Trois autres personnes de la même famille, dont l'une a grimpé dans un arbre pour se mettre à l'abri, ont réussi à échapper au drame, rapportent les médias italiens.

#Casteldaccia la casa era nel letto di un torrente sotto il viadotto dell’autostrada Palermo-Messina. Era abusiva? Il comune ha controllato? pic.twitter.com/RvrGnIR0eX — Vincenzo Sava (@VincenzoSava) 4 novembre 2018

Maltempo, 10 vittime in provincia di Palermo. A Casteldaccia due famiglie sterminate dal fiume in piena [news aggiornata alle 08:19] https://t.co/bX7AW9R0yo — la Repubblica (@repubblica) 4 novembre 2018

Un gérant de station-service de 44 ans a également trouvé la mort tard samedi soir dans la région à Vicari en essayant de rejoindre à bord d'une jeep son lieu de travail où un employé était bloqué, précise notamment l'agence italienne Agi. Un passager de 20 ans n'a pas encore été retrouvé.

Les secouristes sont aussi à la recherche d'un médecin de 40 ans qui tentait d'aller travailler à l'hôpital de Corleone et a dû abandonner sa voiture sur une route en raison des intempéries.

Hécatombe d'arbres dans le Nord-est

L'armée a été déployée pour vérifier les conditions des principales routes de la région, coupées à de nombreux endroits à la circulation. Des vents violents et de très fortes pluies avaient déjà fait vingt morts cette semaine dans d'autres régions d'Italie, selon un décompte de la protection civile. Vendredi, deux personnes avaient trouvé la mort, dont une femme âgée de 87 ans et une touriste allemande âgée de 62 ans frappée par la foudre en Sardaigne.

Le patrimoine naturel du nord-est du pays a été particulièrement ravagé cette semaine, avec des millions d'arbres déracinés. En Vénétie, des forêts sur les versants des montagnes des Dolomites ont été anéanties, après des vents très violents qui ont soufflé jeudi. Des images aériennes fournies en fin de semaine par les pompiers ont mis en évidence un spectacle de désolation, tandis que le gouverneur de la région a comparé l'hécatombe à un «tremblement de terre».

Le ministère italien de l'Intérieur Matteo Salvini s'est rendu sur place dimanche, survolant les environs de la ville alpine de Belluno, constatant aussi via son compte Twitter «des forêts détruites et un territoire dévasté».

Le niveau d'alerte restait élevé dimanche dans six régions italiennes. La protection civile italienne a qualifié cette vague de mauvais temps de «l'une des situations météorologiques les plus complexes de ces 60 dernières années». Venise avait ainsi subi lundi dernier l'une des pires montées des eaux de son histoire récente avec des rafales de vents atteignant les 180 km/h. (afp/nxp)