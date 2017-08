Ex-otage d'Al-Qaïda contre le paiement de rançons

Un ex-otage suédois a dénoncé jeudi le versement de rançons dans les affaires d'enlèvement. Johan Gustafsson, 42 ans, a déclaré ignorer les raisons pour lesquelles ses ravisseurs avaient décidé de le libérer après cinq ans et sept mois de détention, mais espérer que le gouvernement suédois dise vrai quand il affirme son refus de payer des rançons pour libérer des otages.

«Personnellement, je pense que ce n'est pas bien (de payer une rançon, NDLR). Cela met d'autres personnes en danger (...) Ce sont d'importantes sommes qui (...) ont un impact énorme sur la guerre. (Les groupes djihadistes) peuvent utiliser cet argent dans leur machinerie de guerre», a déclaré l'ex-otage lors de sa première conférence de presse depuis son retour en Suède, le 26 juin.

Enlevé en 2011

Le 25 novembre 2011, Johan Gustafsson avait été enlevé à Tombouctou par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) en même temps que le Sud-Africain Stephen McGown et un Néerlandais, Sjaak Rijke. Un quatrième homme - un Allemand - avait été tué en tentant de résister à ses ravisseurs. Le Néerlandais avait été libéré par les forces françaises en 2015.

Le Sud-Africain a quant à lui été libéré le 29 juillet dernier. Interrogé sur les conditions de la libération de Stephen McGown, le ministre sud-africain de la Sécurité intérieure David Mahlobo avait assuré que son gouvernement n'avait payé «aucune rançon».

Une otage suisse

Peu de détails sont connus sur la façon dont Stockholm a assuré la libération de M. Gustafsson. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, a déclaré le 26 juin que cette libération était le résultat de «plusieurs années d'efforts» de la part de la police, des politiciens, des diplomates et des autorités suédoises et internationales. De son côté, M. Gustafsson a simplement dit avoir été chassé du désert par ses ravisseurs pour être remis à des policiers suédois qui avaient «les larmes aux yeux» et l'ont ensuite accompagné en Suède.

En juillet, Al-Qaïda avait publié une vidéo de six otages étrangers, dont M. McGown et aussi la missionnaire bâloise Béatrice Stöckli kidnappée en janvier 2016, où le groupe djihadiste assurait qu'aucune négociation n'avait commencé pour leur libération. (ats/nxp)