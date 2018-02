Êtes-vous un bon être humain? Cette question, ce n’est pas l’histoire qui vous la pose mais la crise des migrants. Et donc je vous la repose: vous, citoyens européens, face à l’arrivée de migrants sur le territoire européen et leur séjour, souvent illégal, sur les sols italiens, grec, turcs, hongrois, belges, allemands, français… êtes-vous un bon être humain?

Pas besoin de vingt questions à choix multiples pour cerner le verdict si l’on suit le postulat posé publiquement par Bart De Wever, leader de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), le parti nationaliste flamand, le parti le plus puissant du pays. Sa tribune libre a fait très grand bruit en Belgique. Si vous accueillez des migrants illégaux (qui n’ont pas demandé l’asile) chez vous, si vous leur permettez de dormir quelques nuits dans votre maison, de partager votre repas et celui de vos enfants, alors oui, vous êtes un bon être humain. Mais vous êtes aussi un naïf irresponsable, pense Bart De Wever, qui met en garde ces braves gens. Car leur acte de solidarité envoie un signal à tous les pauvres du monde que leur pays (la Belgique en l’occurrence) est «the place to be», qu’ils y seront accueillis à bras ouverts, sans exigence d’intégration ou une quelconque contribution au bien commun. Un bon être humain, c’est bien joli, mais c’est quelqu’un qui, dit Bart De Wever, tire une balle dans le pied de l’ensemble de la société et de la sécurité sociale. Sympathique mais suicidaire.

Alors, êtes-vous un bon être humain ou pas?

Depuis des semaines, des pans de la société belge (avec un accent plus francophone) s’expriment, se fâchent ou agissent pour le respect des droits de l’homme, le devoir d’hospitalité et l’impératif éthique de la solidarité. Quelque 30 000 citoyens se sont inscrits sur une plate-forme citoyenne en ligne qui «distribue» tous les soirs avec succès des migrants du parc Maximilien bruxellois. Chaque nuit, on y voit un incessant ballet de pères ou mères de famille, de jeunes ou plus âgés qui viennent chercher deux, trois Soudanais ou Erythréens. Des agents de police de deux communes bruxelloises refusent de participer à des opérations d’arrestation dans ce fameux parc dont les autorités craignent qu’il devienne un nouveau «Calais». Une loge franc-maçonne écrit à ses «très chers frères et très chères sœurs» députés pour les appeler à ne pas voter une loi autorisant les visites domiciliaires visant à arrêter des migrants auxquels on a signifié de quitter le territoire.

Ces braves gens provoquent une division du pays assez rare. Elle ne suit pas une ligne de fracture politique, mais éthique, car liée pour chacun désormais à sa propre conscience.

Les hommes politiques belges, libéraux notamment, sont ainsi souvent bien seuls face aux réactions un brin schizophréniques des citoyens dont une part exprime sa peur de l’autre, sa volonté de protéger son identité et son bien-être et une autre part, parfois les mêmes, exige le respect des droits humains.

Alors êtes-vous un bon être humain ou pas?

Les questions se bousculent en Belgique. J’ai pris le parti de vous les livrer à vous, lecteurs italiens, espagnol, allemands, français et suisses, car nous avons besoin de vous pour construire des réponses efficaces et justes.

1) Peut-on renvoyer des Soudanais illégaux dans leur pays d’origine?

2) Peut-on demander à des autorités du pays d’origine (Soudan ou autres) de venir identifier leurs nationaux réfugiés en Belgique?

3) Comment appliquer l’article 3 de la Conventions des droits de l’homme et vérifier les conditions de retour d’un individu dans un pays «difficile» hors Europe?

4) Comment amender les accords de Dublin, qui pervertissent la gestion commune et efficace de la problématique migration en Europe?

5) Doit-on fermer les frontières ou développer une politique responsable d’ouverture, en négociant des couloirs de migration, en imposant des quotas par pays, comme le recommandent Enrico Letta ou l’expert François Gemenne?

6) Comment concilier cosmopolitisme et souverainisme?

7) Peut-on pénétrer dans des domiciles de gens qui hébergent des illégaux?

8) Aider son prochain «migrant», est-ce créer un appel d’air qui va plomber notre bien-être et notre modèle économique? Comment concilier solidarité et bien être? Discutez avec vos proches mais aussi des experts, informez-vous, analysez, débattez. Faites de la politique. Elle n’est pas réservée qu’aux professionnels. Ces derniers ont besoin eux aussi de votre influx, de vos valeurs, plus que de vos peurs, pour être justes, courageux et prospectifs. C’est ce que nous vivons en direct, aujourd’hui, dans notre petit pays.

